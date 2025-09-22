ETV Bharat / business

নয়া হারে GST: আজ থেকে সস্তা বহু পণ্য, দাম বাড়ল কীসের ?

নবরাত্রি ও দুর্গাপুজোর শুরুতে দেশবাসীর উপহার হিসেবে কী কী আজ থেকে সস্তা হচ্ছে, দাম বাড়ছে কীসের ; রইল তালিকা ৷

GST REFORMS
প্রতীকী ছবি (ফাইল চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2025 at 9:35 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়াদিল্লি, 22 সেপ্টেম্বর: আজ থেকে শুরু নবরাত্রি ৷ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের ঘোষণা মতো, প্রায় 375টি পণ্যের উপর কমছে জিএসটি ৷ নতুন দাম কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজ থেকে সস্তা হচ্ছে রান্নাঘরের জিনিসপত্র, ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ ও সরঞ্জাম থেকে শুরু করে অটোমোবাইল সংক্রান্ত জিনিস । গুটি কয়েক জিনিসের দাম বাড়ছেও ৷

কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সমন্বয়ে গঠিত জিএসটি কাউন্সিল গ্রাহকদের জন্য একটি উপহার হিসেবে 22 সেপ্টেম্বর, নবরাত্রির প্রথম দিন থেকে পণ্য ও পরিষেবার উপর করের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । দুধ, ঘি, পনির, মাখন, নিমকি জাতীয় স্ন্যাক্স, কেচাপ, জ্যাম, শুকনো ফল, কফি এবং আইসক্রিমের মতো বহুল ব্যবহৃত পণ্য এবং টিভি, এসি, ওয়াশিং মেশিনের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী পণ্য সস্তা হবে । একনজরে দেখুন দাম কমা ও বৃদ্ধির তালিকা ৷

সস্তা হওয়া খাবারের জিনিসপত্রগুলো একবার দেখে নিন

জিনিসপত্রআগের জিএসটি হারবর্তমান হার
উদ্ভিজ্জ চর্বি/তেল12 শতাংশ5 শতাংশ
মোম18 শতাংশ5 শতাংশ
মাংস, মাছ, খাদ্য পণ্য12 শতাংশ5 শতাংশ
দুগ্ধজাত দ্রব্য (মাখন, ঘি, পনির)12 শতাংশ5 শতাংশ
সয়া দুধ12 শতাংশ5 শতাংশ
চিনি12 থেকে 18 শতাংশ5 শতাংশ
চকোলেট, কোকো পাউডার১৮ শতাংশ5 শতাংশ
পাস্তা, কর্ন ফ্লেক্স, নুডলস, বিস্কুট12 শতাংশ5 শতাংশ
জ্যাম, জেলি, মার্মালেড, বাদাম, শুকনো ফল12 শতাংশ5 শতাংশ
ফলের রস, নারকেল জল12 শতাংশ5 শতাংশ
পিজ্জা, রুটি, খাখরা, চাপাতি, রুটি5 শতাংশশূন্য

দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রের দিকেও নজর দিন।

জিনিসপত্রআগের জিএসটি হারবর্তমান হার
চুলের তেল, টুথপেস্ট, ট্যালকম পাউডার18 শতাংশ5 শতাংশ
টয়লেট সাবান18 শতাংশ5 শতাংশ
শেভিং ক্রিম, লোশন, আফটার শেভ লোশন18 শতাংশ5 শতাংশ
সাধারণ টেবিলওয়্যার/রান্নাঘরের জিনিসপত্র12 শতাংশ5 শতাংশ
রাবার5 শতাংশশূন্য
মোমবাতি12 শতাংশ5 শতাংশ
ছাতা এবং আনুষাঙ্গিক12 শতাংশ5 শতাংশ
সেলাই এবং সূঁচ12 শতাংশ5 শতাংশ
সেলাই মেশিন এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ12 শতাংশ5 শতাংশ
সুতি এবং পাটের তৈরি হ্যান্ডব্যাগ12 শতাংশ5 শতাংশ
নবজাতকদের জন্য ন্যাপকিন এবং ডায়াপার12 শতাংশ5 শতাংশ
বাঁশ এবং বেতের তৈরি আসবাবপত্র12 শতাংশ5 শতাংশ
দুধের বাক্স12 শতাংশ5 শতাংশ
পেন্সিল, শার্পনার, চক12 শতাংশ5 শতাংশ
মানচিত্র, গ্লোব, চার্ট12 শতাংশশূন্য
অনুশীলনের খাতা, নোটবুক12 এবং 5 শতাংশশূন্য

ইলেকট্রনিক্স পণ্য

এয়ার কন্ডিশনার28 শতাংশ18 শতাংশ
ডিশ ওয়াশিং মেশিন28 শতাংশ18 শতাংশ
টিভি (এলইডি, এলসিডি), মনিটর, প্রোজেক্টর28 শতাংশ18 শতাংশ

কৃষি পণ্যের উপর এক নজর

জিনিসপত্রপূর্ববর্তী হারবর্তমান হার
ট্রাক্টর (1800 সিসির বেশি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন)12 শতাংশ5 শতাংশ
পিছনের ট্র্যাক্টরের টায়ার/টিউব18 শতাংশ5 শতাংশ
চাষ/ফসল/মাড়াইয়ের জন্য যন্ত্রপাতি12 শতাংশ5 শতাংশ
কম্পোস্টিং মেশিন12 শতাংশ5 শতাংশ
স্প্রিংকলার/ড্রিপ সেচ/লন/স্পোর্টস রোলার12 শতাংশ5 শতাংশ
জৈব-কীটনাশক, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস12 শতাংশ5 শতাংশ
পাম্প28 শতাংশ5 শতাংশ
ট্রাক্টরের জন্য হাইড্রোলিক পাম্প18 শতাংশ5 শতাংশ

স্বাস্থ্য খাতেও জিএসটি হার

জিনিসপত্রপূর্ববর্তী হারবর্তমান হার
স্বাস্থ্য এবং জীবন বিমা18 শতাংশশূন্য
থার্মোমিটার, ডায়াগনস্টিক কিট12 এবং 18 শতাংশ5 শতাংশ
রক্তের গ্লুকোজ মনিটর12 শতাংশ5 শতাংশ
মেডিকেল গ্রেড অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড12 শতাংশ5 শতাংশ
চশমা12 শতাংশ5 শতাংশ
মেডিকেল/সার্জিক্যাল রাবার গ্লাভস12 শতাংশ5 শতাংশ
অনেক ওষুধ12 শতাংশ5% অথবা শূন্য
বিরল ওষুধ5 শতাংশ / 12 শতাংশশূন্য

অটো সেক্টরের উপরও জিএসটি হার

জিনিসপত্রপূর্ববর্তী হারবর্তমান হার
টায়ার28 শতাংশ18 শতাংশ
মোটর যান (ছোট গাড়ি)

29 শতাংশ

(28% জিএসটি + 1% সেস)

18 শতাংশ
350 সিসির কম মোটরসাইকেল28 শতাংশ18 শতাংশ
বড় গাড়ি এবং এসইউভি

50 শতাংশ

(28% জিএসটি + 22% সেস)

40 শতাংশ
রোয়িং বোট/ক্যানো28 শতাংশ18 শতাংশ
সাইকেল এবং মোটরচালিত নয় এমন ট্রাইসাইকেল12 শতাংশ5 শতাংশ

তামাকজাত দ্রব্য

জিনিসপত্রপূর্ববর্তী হারবর্তমান হার
সিগারেট, সিগারেট, তামাকজাত দ্রব্য28 শতাংশ40 শতাংশ
বিড়ি (হাতে তৈরি)28 শতাংশ18 শতাংশ
কার্বনেটেড পানীয়, স্বাদযুক্ত পানীয়, ক্যাফিনেটেড পানীয়28 শতাংশ40 শতাংশ
উদ্ভিদ-ভিত্তিক দুধ, ফলের পাল্প পানীয়12 এবং 18 শতাংশ5 শতাংশ

পোশাক

কৃত্রিম সুতা, অ বোনা কাপড়, সেলাই সুতা, প্রধান তন্তু12 এবং 18 শতাংশ5 শতাংশ
তৈরি পোশাক (2500 টাকার বেশি নয়)12 শতাংশ5 শতাংশ
তৈরি পোশাক (2500 এরও বেশি)12 শতাংশ18 শতাংশ

ভবন নির্মাণ সামগ্রীর উপর জিএসটি হার

টাইলস, ইট, পাথরের কাজ12 শতাংশ5 শতাংশ
পোর্টল্যান্ড, স্ল্যাগ, হাইড্রোলিক সিমেন্ট28 শতাংশ18 শতাংশ

সেবা খাত

কাজের কাজ, ছাতা, ছাপা, চামড়া12 শতাংশ5 শতাংশ
হোটেল ভাড়া ₹7500 এর কম12 শতাংশ5 শতাংশ
100 টাকার নিচে সিনেমার টিকিট12 শতাংশ5 শতাংশ
বিউটি পার্লার পরিষেবা18 শতাংশ5 শতাংশ
ক্যাসিনো, রেস ক্লাব, বাজি ধরা, জুয়া28 শতাংশ40 শতাংশ
ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট12 শতাংশ18 শতাংশ

মোটরসাইকেল এবং ছোট গাড়ি কতটা সস্তা?

জিনিসপত্রআগের জিএসটি হারবর্তমান হার
পেট্রোল এবং পেট্রোল হাইব্রিড গাড়ি28 শতাংশ18 শতাংশ
ডিজেল এবং ডিজেল হাইব্রিড গাড়ি28 শতাংশ18 শতাংশ
তিন চাকার গাড়ি28 শতাংশ18 শতাংশ
মোটর সাইকেল (350 সিসি পর্যন্ত)28 শতাংশ18 শতাংশ
পণ্য পরিবহনের জন্য গাড়ি28 শতাংশ18 শতাংশ
ছোট গাড়ি

29 শতাংশ

(28% জিএসটি + 1% সেস)

18 শতাংশ
মাঝারি আকারের গাড়ি

43 শতাংশ

(28% জিএসটি + ১৫% সেস)

40 শতাংশ
বড় গাড়ি এবং এসইউভি

50 শতাংশ

(28% জিএসটি + 22% সেস)

40 শতাংশ

For All Latest Updates

TAGGED:

GST REFORMS LIST 2025জিএসটি কমার পর নয়া দামের তালিকাGSTGST REFORMS 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.