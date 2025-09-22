নয়া হারে GST: আজ থেকে সস্তা বহু পণ্য, দাম বাড়ল কীসের ?

নয়া হারে GST: আজ থেকে সস্তা বহু পণ্য, দাম বাড়ল কীসের ?
নবরাত্রি ও দুর্গাপুজোর শুরুতে দেশবাসীর উপহার হিসেবে কী কী আজ থেকে সস্তা হচ্ছে, দাম বাড়ছে কীসের ; রইল তালিকা ৷
Published : September 22, 2025 at 9:35 AM IST
নয়াদিল্লি, 22 সেপ্টেম্বর: আজ থেকে শুরু নবরাত্রি ৷ অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের ঘোষণা মতো, প্রায় 375টি পণ্যের উপর কমছে জিএসটি ৷ নতুন দাম কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আজ থেকে সস্তা হচ্ছে রান্নাঘরের জিনিসপত্র, ইলেকট্রনিক্স, ওষুধ ও সরঞ্জাম থেকে শুরু করে অটোমোবাইল সংক্রান্ত জিনিস । গুটি কয়েক জিনিসের দাম বাড়ছেও ৷
কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির সমন্বয়ে গঠিত জিএসটি কাউন্সিল গ্রাহকদের জন্য একটি উপহার হিসেবে 22 সেপ্টেম্বর, নবরাত্রির প্রথম দিন থেকে পণ্য ও পরিষেবার উপর করের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল । দুধ, ঘি, পনির, মাখন, নিমকি জাতীয় স্ন্যাক্স, কেচাপ, জ্যাম, শুকনো ফল, কফি এবং আইসক্রিমের মতো বহুল ব্যবহৃত পণ্য এবং টিভি, এসি, ওয়াশিং মেশিনের মতো উচ্চাকাঙ্ক্ষী পণ্য সস্তা হবে । একনজরে দেখুন দাম কমা ও বৃদ্ধির তালিকা ৷
সস্তা হওয়া খাবারের জিনিসপত্রগুলো একবার দেখে নিন
|জিনিসপত্র
|আগের জিএসটি হার
|বর্তমান হার
|উদ্ভিজ্জ চর্বি/তেল
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|মোম
|18 শতাংশ
|5 শতাংশ
|মাংস, মাছ, খাদ্য পণ্য
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|দুগ্ধজাত দ্রব্য (মাখন, ঘি, পনির)
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|সয়া দুধ
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|চিনি
|12 থেকে 18 শতাংশ
|5 শতাংশ
|চকোলেট, কোকো পাউডার
|১৮ শতাংশ
|5 শতাংশ
|পাস্তা, কর্ন ফ্লেক্স, নুডলস, বিস্কুট
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|জ্যাম, জেলি, মার্মালেড, বাদাম, শুকনো ফল
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|ফলের রস, নারকেল জল
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|পিজ্জা, রুটি, খাখরা, চাপাতি, রুটি
|5 শতাংশ
|শূন্য
দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রের দিকেও নজর দিন।
|জিনিসপত্র
|আগের জিএসটি হার
|বর্তমান হার
|চুলের তেল, টুথপেস্ট, ট্যালকম পাউডার
|18 শতাংশ
|5 শতাংশ
|টয়লেট সাবান
|18 শতাংশ
|5 শতাংশ
|শেভিং ক্রিম, লোশন, আফটার শেভ লোশন
|18 শতাংশ
|5 শতাংশ
|সাধারণ টেবিলওয়্যার/রান্নাঘরের জিনিসপত্র
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|রাবার
|5 শতাংশ
|শূন্য
|মোমবাতি
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|ছাতা এবং আনুষাঙ্গিক
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|সেলাই এবং সূঁচ
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|সেলাই মেশিন এবং সংশ্লিষ্ট যন্ত্রাংশ
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|সুতি এবং পাটের তৈরি হ্যান্ডব্যাগ
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|নবজাতকদের জন্য ন্যাপকিন এবং ডায়াপার
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|বাঁশ এবং বেতের তৈরি আসবাবপত্র
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|দুধের বাক্স
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|পেন্সিল, শার্পনার, চক
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|মানচিত্র, গ্লোব, চার্ট
|12 শতাংশ
|শূন্য
|অনুশীলনের খাতা, নোটবুক
|12 এবং 5 শতাংশ
|শূন্য
ইলেকট্রনিক্স পণ্য
|এয়ার কন্ডিশনার
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
|ডিশ ওয়াশিং মেশিন
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
|টিভি (এলইডি, এলসিডি), মনিটর, প্রোজেক্টর
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
কৃষি পণ্যের উপর এক নজর
|জিনিসপত্র
|পূর্ববর্তী হার
|বর্তমান হার
|ট্রাক্টর (1800 সিসির বেশি ধারণক্ষমতা সম্পন্ন)
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|পিছনের ট্র্যাক্টরের টায়ার/টিউব
|18 শতাংশ
|5 শতাংশ
|চাষ/ফসল/মাড়াইয়ের জন্য যন্ত্রপাতি
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|কম্পোস্টিং মেশিন
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|স্প্রিংকলার/ড্রিপ সেচ/লন/স্পোর্টস রোলার
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|জৈব-কীটনাশক, মাইক্রোনিউট্রিয়েন্টস
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|পাম্প
|28 শতাংশ
|5 শতাংশ
|ট্রাক্টরের জন্য হাইড্রোলিক পাম্প
|18 শতাংশ
|5 শতাংশ
স্বাস্থ্য খাতেও জিএসটি হার
|জিনিসপত্র
|পূর্ববর্তী হার
|বর্তমান হার
|স্বাস্থ্য এবং জীবন বিমা
|18 শতাংশ
|শূন্য
|থার্মোমিটার, ডায়াগনস্টিক কিট
|12 এবং 18 শতাংশ
|5 শতাংশ
|রক্তের গ্লুকোজ মনিটর
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|মেডিকেল গ্রেড অক্সিজেন এবং হাইড্রোজেন পারক্সাইড
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|চশমা
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|মেডিকেল/সার্জিক্যাল রাবার গ্লাভস
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|অনেক ওষুধ
|12 শতাংশ
|5% অথবা শূন্য
|বিরল ওষুধ
|5 শতাংশ / 12 শতাংশ
|শূন্য
অটো সেক্টরের উপরও জিএসটি হার
|জিনিসপত্র
|পূর্ববর্তী হার
|বর্তমান হার
|টায়ার
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
|মোটর যান (ছোট গাড়ি)
29 শতাংশ
(28% জিএসটি + 1% সেস)
|18 শতাংশ
|350 সিসির কম মোটরসাইকেল
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
|বড় গাড়ি এবং এসইউভি
50 শতাংশ
(28% জিএসটি + 22% সেস)
|40 শতাংশ
|রোয়িং বোট/ক্যানো
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
|সাইকেল এবং মোটরচালিত নয় এমন ট্রাইসাইকেল
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
তামাকজাত দ্রব্য
|জিনিসপত্র
|পূর্ববর্তী হার
|বর্তমান হার
|সিগারেট, সিগারেট, তামাকজাত দ্রব্য
|28 শতাংশ
|40 শতাংশ
|বিড়ি (হাতে তৈরি)
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
|কার্বনেটেড পানীয়, স্বাদযুক্ত পানীয়, ক্যাফিনেটেড পানীয়
|28 শতাংশ
|40 শতাংশ
|উদ্ভিদ-ভিত্তিক দুধ, ফলের পাল্প পানীয়
|12 এবং 18 শতাংশ
|5 শতাংশ
পোশাক
|কৃত্রিম সুতা, অ বোনা কাপড়, সেলাই সুতা, প্রধান তন্তু
|12 এবং 18 শতাংশ
|5 শতাংশ
|তৈরি পোশাক (2500 টাকার বেশি নয়)
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|তৈরি পোশাক (2500 এরও বেশি)
|12 শতাংশ
|18 শতাংশ
ভবন নির্মাণ সামগ্রীর উপর জিএসটি হার
|টাইলস, ইট, পাথরের কাজ
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|পোর্টল্যান্ড, স্ল্যাগ, হাইড্রোলিক সিমেন্ট
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
সেবা খাত
|কাজের কাজ, ছাতা, ছাপা, চামড়া
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|হোটেল ভাড়া ₹7500 এর কম
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|100 টাকার নিচে সিনেমার টিকিট
|12 শতাংশ
|5 শতাংশ
|বিউটি পার্লার পরিষেবা
|18 শতাংশ
|5 শতাংশ
|ক্যাসিনো, রেস ক্লাব, বাজি ধরা, জুয়া
|28 শতাংশ
|40 শতাংশ
|ক্রিকেট ম্যাচের টিকিট
|12 শতাংশ
|18 শতাংশ
মোটরসাইকেল এবং ছোট গাড়ি কতটা সস্তা?
|জিনিসপত্র
|আগের জিএসটি হার
|বর্তমান হার
|পেট্রোল এবং পেট্রোল হাইব্রিড গাড়ি
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
|ডিজেল এবং ডিজেল হাইব্রিড গাড়ি
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
|তিন চাকার গাড়ি
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
|মোটর সাইকেল (350 সিসি পর্যন্ত)
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
|পণ্য পরিবহনের জন্য গাড়ি
|28 শতাংশ
|18 শতাংশ
|ছোট গাড়ি
29 শতাংশ
(28% জিএসটি + 1% সেস)
|18 শতাংশ
|মাঝারি আকারের গাড়ি
43 শতাংশ
(28% জিএসটি + ১৫% সেস)
|40 শতাংশ
|বড় গাড়ি এবং এসইউভি
50 শতাংশ
(28% জিএসটি + 22% সেস)
|40 শতাংশ