নয়াদিল্লি, 17 অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী 15 আগস্ট লাল কেল্লা থেকে ঘোষণা করেছিলেন যে, দীপাবলির মধ্যে দেশে জিএসটিতে একটি বড় সংস্কার করা হবে। এর পরে, অর্থ মন্ত্রক জানিয়েছে যে সরকার জিএসটির মাত্র দুটি স্ল্যাব রাখার পরিকল্পনা করছে এবং এর জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শুরু করা হয়েছে।
জিএসটি 1 জুলাই, 2017 তারিখে কার্যকর করা হয়েছিল। নতুন প্রস্তাবিত এই সংস্কারের জন্য একটি তিন-স্তরের নীলনকশা তৈরি করা হয়েছে। এটি আরও আলোচনার জন্য মন্ত্রীদের গোষ্ঠীর (GoM) কাছে পাঠানো হয়েছে। এখন এটি পরবর্তী GST কাউন্সিলের বৈঠকে বিবেচনা করা হবে, যেটি সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে।
এই বিষয়ে রাজ্যগুলির সঙ্গেও আলোচনা করা হয়েছে। এখন সরকার জিএসটি সংস্কারের একটি নতুন সেট নিয়ে এসেছে। প্রধানমন্ত্রী মোদি আশ্বাস দিয়েছেন যে, এর ফলে সাধারণ মানুষের জন্য পণ্যের উপর কর উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পাবে। আমাদের এমএসএমইও উপকৃত হবে। নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র সস্তা হবে, যা অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে।
প্রথম স্তরটিতে কিছু কাঠামোগত পরিবর্তন আনা হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে সুদের হার বৃদ্ধি এবং জীবনযাত্রার সারল্য বজায় রাখা। এটি ভারতকে স্বাবলম্বী করার সরকারের প্রচেষ্টার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ, যাতে বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম অর্থনীতিতে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যও অর্জন করা যায়।
দ্বিতীয় স্তরটির লক্ষ্য হল সাধারণ মানুষের ব্যবহৃত জিনিসপত্রের পাশাপাশি কিছু ব্যয়বহুল জিনিসপত্রের উপর করের বোঝা কমানো। এটি করের হারে আরও স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করবে এবং করের পরিমাণ হ্রাস করবে।
তৃতীয় স্তরে, স্টার্টআপগুলির রেজিস্ট্রেশন সহজ করা হবে। পূর্বে দাখিল করা রিটার্নের রিফান্ড প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে।
বর্তমানে দেশে চারটি হারে জিএসটি প্রযোজ্য
সংবাদ সংস্থা পিটিআই অনুযায়ী, সরকার 12 শতাংশ এবং 28 শতাংশ স্ল্যাব বাতিল করার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এর জন্য, পরিকল্পনার রূপরেখা রাজ্যগুলির অর্থমন্ত্রীদের গোষ্ঠীর কাছে জমা দেওয়া হয়েছে এবং সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া জিএসটি কাউন্সিলের সভায় এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। এর আগে মন্ত্রীদের গোষ্ঠী এই প্রস্তাবটি অধ্যয়ন করবে।
প্রস্তাবিত নতুন জিএসটি ব্যবস্থা
প্রস্তাবিত নতুন জিএসটি ব্যবস্থা, যা করের হার 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশের দুটি স্ল্যাবে কমিয়ে আনে, অর্থনীতিকে চাঙ্গা করবে এবং শুল্ক ঝুঁকি কমাতেও সাহায্য করবে। জিএসটি কাউন্সিল কর্তৃক প্রস্তাবিত দুই-স্ল্যাব ব্যবস্থা অনুমোদিত হলে, এটি পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) ব্যবস্থার বিদ্যমান চারটি স্ল্যাব প্রতিস্থাপন করবে। এর সঙ্গে সঙ্গে, 12 শতাংশ এবং 28 শতাংশ স্ল্যাব বিলুপ্ত হবে।
কোন কোন জিনিস সস্তা হবে?
5 শতাংশ জিএসটি-র পরে যেসব জিনিসপত্রের দাম কমবে: চুলের তেল, টুথপেস্ট, সাবান, টুথ পাউডার, প্রক্রিয়াজাত খাবার, হিমায়িত সবজি, কনডেন্সড মিল্ক, স্ন্যাকস, কম্পিউটার, মোবাইল, গিজার, প্রেসার কুকার, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার, জলের ফিল্টার, আয়রন, সাইকেল, বাসনপত্র, বারবিকিউ, জ্যামিতি বাক্স, গ্লোব, মানচিত্র, কৃষি যন্ত্রপাতি, এইচআইভি ডায়াগনস্টিক কিট, বেশিরভাগ টিকা এবং আয়ুর্বেদিক ওষুধ।
18 শতাংশ (আগে 28 শতাংশ) জিএসটিতে সস্তা যে সব জিনিসপত্রের দাম: এসি, রেফ্রিজারেটর, ওয়াশিং মেশিন, টিভি, মোটরসাইকেলের সিট, গাড়ি, বিমা, প্লাস্টিক পণ্য, রেজার, প্রিন্টার, অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, চিনির সিরাপ, প্রোটিন কনসেন্ট্রেট এবং টেম্পারড গ্লাস।
99 শতাংশ জিনিসপত্র সস্তা হবে
বর্তমানে, 5 শতাংশ শ্রেণির মধ্যে থাকা পণ্যের উপর জিএসটি হারে কোনও পরিবর্তন হবে না। 12 শতাংশ জিএসটি ধার্য করা 99 শতাংশ পণ্যের উপর এখন 5 শতাংশ জিএসটি ধার্য করা হবে। বাকি 1 শতাংশ 18 শতাংশ জিএসটি শ্রেণির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অর্থাৎ এখন এই শ্রেণির প্রায় 99 শতাংশ পণ্য সস্তা হয়ে যাবে।
সংবাদ সংস্থা পিটিআই-এর দেওয়া তথ্য অনুয়ায়ী, যে পণ্যের উপর 18 শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হয়েছিল, সেগুলিতে কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। একইভাবে, যে 90 শতাংশ পণ্যের উপর 28 শতাংশ হারে জিএসটি আরোপ করা হয়েছিল, তার উপর নতুন হার অনুযায়ী 18 শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হবে। অর্থাৎ, 90 শতাংশ পণ্য সস্তা হয়ে যাবে।
গাড়ি শিল্পে প্রস্তাবিত নতুন জিএসটির প্রভাব
এই জিএসটি সংস্কার অটো সেক্টরেও প্রভাব ফেলবে। কিছু গাড়ি সস্তা হবে, আবার কিছু গাড়ির দাম 28 শতাংশ স্ল্যাব শেষ হওয়ার কারণে বাড়তে পারে। সাধারণত, বিলাসবহুল গাড়ির দাম বাড়বে।
বর্তমানে ছোট গাড়ির উপর 1 শতাংশেবং 3 শতাংশ CESS সহ 28 শতাংশ GST ধার্য করা হয়। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের একটি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সরকার প্রস্তাবিত নতুন GST হার এটি 18 শতাংশে কমিয়ে আনবে। 28 শতাংশ স্ল্যাব বিলুপ্তির কারণে, বিলাসবহুল গাড়ির উপর 40 শতাংশ হারে GST ধার্য করা হবে। তবে, এই 40 শতাংশ বিভাগে মাত্র 5 থেকে 7টি জিনিস রাখা হবে। এর মধ্যে বিলাসবহুল এবং ক্ষতিকারক পণ্য (যেমন তামাক) অন্তর্ভুক্ত থাকবে।
- ছোট গাড়ির দাম কমবে: ছোট গাড়ি, যার মধ্যে ছোট সেডান এবং মিনি-এসইউভি রয়েছে, বর্তমানে 28 শতাংশ জিএসটি এবং 1 শতাংশ বা 3 শতাংশ সেস ধার্য করা হয়। যেমন, 1200 সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিন ক্ষমতা এবং 4 মিটারের কম দৈর্ঘ্যের ছোট গাড়িগুলিতে 28 শতাংশ জিএসটি এবং 1 শতাংশ (পেট্রোল) এবং 3 শতাংশ (ডিজেল) সেস ধার্য করা হয়।
- মাঝারি আকারের গাড়ির দাম কমবে: মাঝারি আকারের গাড়িগুলিতেও কর কিছুটা কমানোর সম্ভাবনা রয়েছে, কারণ নতুন জিএসটি ব্যবস্থায় প্রস্তাবিত সর্বোচ্চ কর হার 40 শতাংশ। বর্তমানে, 1200 সিসি (পেট্রোল) বা 1500 সিসি (ডিজেল) এর বেশি ইঞ্জিন ক্ষমতা সম্পন্ন মাঝারি আকারের গাড়িগুলিতে 28 শতাংশ স্ল্যাব হার এবং 15 শতাংশ সেস চার্জ করা হয়, যার অর্থ মোট কর 43 শতাংশ। এটি 40 শতাংশে কমানোর সম্ভাবনা রয়েছে।
- মোটরসাইকেলের দামও কমবে: এই সংস্কারের ফলে মোটরসাইকেলের দাম কমে আসবে বলে আশা করা হচ্ছে। 350 সিসির বাইকের উপর বর্তমান জিএসটি 28 শতাংশ, যা 18 শতাংশে কমিয়ে আনা হতে পারে৷ অন্যদিকে, 350 সিসির বেশি ইঞ্জিন ধারণক্ষমতার বাইকের উপর বেশি হারে জিএসটি ধার্য করা যেতে পারে। বর্তমানে, 350 সিসির বেশি ইঞ্জিন ধারণক্ষমতার বাইকের উপর 28 শতাংশ জিএসটি এবং 3 শতাংশ সেস প্রযোজ্য৷ অর্থাৎ, মোট করের হার 31 শতাংশ।
2047 সাল পর্যন্ত জিএসটির একটিই স্ল্যাব থাকবে
সূত্রের খবর, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, কৃষক, ক্ষুদ্র এবং ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোগের (এমএসএমই) কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় সরকার পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি-র পরামর্শ দিয়েছে। দৈনন্দিন ব্যবহারের জিনিসপত্রের উপর কর যাতে কম থাকে, তা-ও নিশ্চিত করা হয়েছে। যখন এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হবে এবং ভারত একটি উন্নত দেশ হয়ে উঠবে, তখন কেন্দ্রীয় সরকার একক হারের জিএসটি বাস্তবায়নের কথা বিবেচনা করতে পারে বলে জানা গিয়েছে। উন্নত দেশগুলির জন্য একক হারের কর ব্যবস্থা ভালো৷ কারণ, সেখানে আয় এবং ব্যয় ক্ষমতা প্রায় একই থাকে।
কেন্দ্রের এক কর্মকর্তার কথায়, "অর্থ মন্ত্রকের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল একটি একক কর স্ল্যাব বা শ্রেণি ব্যবস্থা চালু করা৷ তবে এখনই তার বাস্তবায়নের জন্য উপযুক্ত সময় নয়।" দেশের সাধারণ মানুষের স্বার্থ এবং সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য মন্ত্রীদের গোষ্ঠীর (GOM) সঙ্গে কাজ করা হচ্ছে।
কর ব্যবস্থায় শ্রেণিভিত্তিক সরলীকরণ
বিশ্বব্যাংকের 2018 সালের এক প্রতিবেদনে, ভারতের পণ্য ও পরিষেবা কর (GST) ব্যবস্থাকে বিশ্বের সবচেয়ে জটিল এবং দ্বিতীয় সবচেয়ে ব্যয়বহুল কর ব্যবস্থা হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। বিশ্বের 49টি দেশে একটি মাত্র স্ল্যাব এবং 28টি দেশে দুটি স্ল্যাব রয়েছে। মাত্র পাঁচটি দেশ আছে যেখানে চার বা তার বেশি করের স্ল্যাব বা শ্রেণি রয়েছে। প্রায় 21 শতাংশ পণ্য 5 শতাংশ শ্রেণিতে পড়ে, 19 শতাংশ পণ্য 12 শতাংশ শ্রেণিতে পড়ে এবং 44 শতাংশ পণ্য 18 শতাংশ শ্রেণিতে পড়ে। বর্তমানে, 12 শতাংশ কর স্ল্যাব বাতিল করার কথা বলা হচ্ছে। এর উদ্দেশ্য হল নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমিয়ে মুদ্রাস্ফীতি কমানো। এর ফলে দেশের সাধারণ মানুষ স্বস্তি পাবে।