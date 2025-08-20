নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: চিকিৎসার ক্রমবর্ধমান ব্যয়ের পরিপ্রেক্ষিতে, স্বাস্থ্য বিমা পলিসি থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ, বিশেষ করে বয়স্ক নাগরিকদের জন্য। এটি শুধুমাত্র চিকিৎসার জন্য যে বিশাল খরচ হয় তা থেকে মুক্তি দেয় না। এর পাশাপাশি, একজন ব্যক্তি মানসিকভাবেও নিরাপদ বোধ করেন।
এদিকে, বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী এবং অর্থমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেছেন যে, জিএসটি কাউন্সিলের মন্ত্রীদের গোষ্ঠী (GoM) স্বাস্থ্য বিমা এবং জীবন বিমা প্রিমিয়ামকে জিএসটি থেকে অব্যাহতি দেওয়ার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব পেশ করবে। এই প্রস্তাবের আওতায়, স্বাস্থ্য বিমা এবং জীবন বিমা প্রিমিয়ামের উপর জিএসটি সম্পূর্ণরূপে বাতিল করার সুপারিশ করা হবে। বর্তমানে জীবন ও স্বাস্থ্য বিমার প্রিমিয়ামের উপর 18 শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হয়। এর ফলে প্রিমিয়াম এতটাই ব্যয়বহুল হয়ে উঠছে যে তা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে।
এর আগে, কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রী নীতিন গডকরিও বলেছিলেন যে আজকের যুগে জীবন বিমা এবং স্বাস্থ্য বিমা প্রতিটি ব্যক্তির জন্য প্রয়োজনীয়, তাই এই জাতীয় পণ্যের উপর জিএসটি আরোপ করা ঠিক নয়। আজ সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সম্রাট চৌধুরী বলেন যে, কেন্দ্রের প্রস্তাব স্পষ্ট যে বিমা খাতকে জিএসটি থেকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। এটি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে এবং মন্ত্রীদের গোষ্ঠীর প্রতিবেদন কাউন্সিলের সামনে উপস্থাপন করা হবে।
তিনি বলেন, "জিওএমের সকল সদস্যই হার কমানোর ব্যাপারে সম্মতি জানিয়েছেন। কিছু রাজ্যও তাদের মতামত প্রকাশ করেছে।" তিনি আরও বলেন, হারের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কাউন্সিলই নেবে। আপনাকে জানিয়ে রাখি যে সম্রাট চৌধুরী 13 সদস্যের স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা বিষয়ক রাজ্য মন্ত্রী পর্যায়ের গ্রুপের আহ্বায়ক।
বিমা সংক্রান্ত কেন্দ্রের প্রস্তাবটি সামগ্রিকভাবে পরবর্তী প্রজন্মের জিএসটি সংস্কার প্রস্তাবের অংশ, যার অধীনে পণ্যগুলির যোগ্যতা এবং মানের উপর ভিত্তি করে দুটি হারে কর আরোপ করা হবে 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশ। করের হার সুপারিশ করার জন্য সেপ্টেম্বরে স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা সংক্রান্ত 13 সদস্যের একটি মন্ত্রী গোষ্ঠী গঠন করা হয়েছিল।