ETV Bharat / business

GST মুক্ত দুগ্ধজাত পণ্য ! দুধ-পনির-মাখনের দাম কতটা কমছে ? - GST CUTS ON DAIRY PRODUCTS

দুগ্ধজাত পণ্য, কৃষি সরঞ্জাম, সার এবং জৈব কীটনাশকের উপর কর কমাল জিএসটি কাউন্সিল ৷ 22 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে নতুন জিএসটি হার ৷

GST on Milk
কর শূন্য অতি উচ্চ তাপমাত্রার দুধ ও পনির (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : September 4, 2025 at 1:15 PM IST

4 Min Read

নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর দিন শেষ ৷ সস্তা হচ্ছে দুধ ও পনির ৷ কারণ অতি উচ্চ তাপমাত্রার দুধ এবং পনির থেকে সম্পূর্ণ জিএসটি বা পণ্য ও পরিষেবা কর তুলে নিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ফলে পুজো থেকে দিওয়ালিতে জমিয়ে খেতে পারবেন এই দুই দুগ্ধজাত পণ্য ৷ সেসময় আরও কম দামে বাজারে মিলবে এগুলি ৷

কর শূন্য পণ্য

আগে 5 শতাংশ জিএসটি ধার্য্য ছিল অতি উচ্চ তাপমাত্রার দুধ এবং পনিরে ৷ এবার এগুলিকে পুরো জিএসটি ফ্রি বা কর শূন্য করে দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও কনডেন্সড মিল্ক, মাখন, অন্যান্য ফ্যাট এবং চিজের উপর জিএসটি থাকছে ৷ তবে তা 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে । ফলে এগুলি আগের থেকে আরও সস্তা হতে চলেছে ৷

নতুন জিএসটি হার

বুধবার 56তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক ছিল নয়াদিল্লিতে ৷ ওই বৈঠকের পর রাতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ঘোষণা করেন জিএসটিতে বড় ধরনের ছাড়ের কথা ৷ তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী পুজোর আগেই বোনাস পাবে দেশবাসী ৷ নতুন জিএসটি হারের পরিবর্তনের ফলে প্রভাব পড়বে একাধিক জিনিসের দামে ৷ বেশকিছু জিনিসের দাম যেমন বাড়বে, তেমন কমবে কয়েকটি পণ্যের দামও ৷ আর এসবই হবে জিএসটি কমা ও বাড়ার ফলে ৷ তবে এখনই নয়, আগামী 22 সেপ্টেম্বর থেকে নতুন জিএসটি হার (New GST Rate) কার্যকর হবে সারাদেশে ৷

কৃষি যন্ত্রপাতির উপর কর

জিএসটি কাউন্সিল (GST Council) বুধবার বেশ কয়েকটি দুগ্ধজাত পণ্যের পাশাপাশি সার, জৈব কীটনাশক এবং কৃষি সরঞ্জামের উপর করের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা উৎসবের মরশুমের আগে কৃষক এবং উপভোক্তাদের জন্য স্বস্তি দেবে ।

বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির উপর জিএসটি 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 15 অশ্বশক্তির কম স্থির গতির ডিজেল ইঞ্জিন, হ্যান্ড পাম্প, ড্রিপ ইরিগেশন ইক্যুইপমেন্ট এবং স্প্রিংকলারের জন্য নোজেল, মাটি তৈরির জন্য কৃষি ও উদ্যান যন্ত্রপাতি, ফসল কাটা এবং ঝাড়াই যন্ত্রপাতি, কম্পোস্টিং মেশিন এবং ট্রাক্টর (1800 সিসির বেশি ইঞ্জিন ধারণক্ষমতার সেমি-ট্রেলারের জন্য রোড ট্র্যাক্টর ছাড়া) । জিএসটি ছাড়ের হারগুলি সেলফ-লোডিং এগ্রিকালচার ট্রেলার এবং হ্যান্ড কার্টের মতো হস্তচালিত যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে ।

সারের উপর কর ছাড়

সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়া-সহ মূল সারের উপর জিএসটি 18 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে । কাউন্সিল বিভিন্ন জৈব কীটনাশকের উপরও জিএসটি কমিয়ে 12 শতাংশ থেকে 5 শতাংশে করেছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে ব্যাসিলাস থুরিংজিয়েনসিস ভেরিয়েন্ট, ট্রাইকোডার্মা ভিরাইড, ট্রাইকোডার্মা হারজিয়ানাম, সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স, বিউভেরিয়া বাসিয়ানা, হেলিকোভারপা আর্মিজেরার NPV, স্পোডোপ্টেরা লিটুরার NPV, নিম-ভিত্তিক কীটনাশক এবং সিম্বোপোগান । 1985 সালের সার নিয়ন্ত্রণ আদেশের আওতায় থাকা মাইক্রো-নিউট্রয়েন্সের উপর জিএসটি 5 শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে ।

এদিকে ট্রাক্টরের পিছনের টায়ার এবং টিউব, ট্রাক্টরের জন্য 250 সিসি-র বেশি সিলিন্ডার ধারণক্ষমতার কৃষি ডিজেল ইঞ্জিন, ট্রাক্টরের জন্য হাইড্রোলিক পাম্প এবং বিভিন্ন ট্র্যাক্টরের যন্ত্রাংশ যেমন রিয়ার হুইল রিম, সেন্টার হাউজিং, ট্রান্সমিশন হাউজিং, ফ্রন্ট অ্যাক্সেল সাপোর্ট, বাম্পার, ব্রেক অ্যাসেম্বলি, গিয়ার বক্স, ট্রান্স-অ্যাক্সেল, রেডিয়েটর অ্যাসেম্বলি এবং কুলিং সিস্টেম-সহ বিস্তৃত ট্র্যাক্টরের যন্ত্রাংশের উপর জিএসটি 18 শতাংশ থেকে 5 শতাংশে কমানো হয়েছে ।

কৃষকদের স্বস্তি

নয়া জিএসটি হার নিয়ে পরাগ মিল্ক ফুডস লিমিটেডের চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র শাহ বলেন,"অতি উচ্চ তাপমাত্রার দুধ এবং পনিরের উপর জিএসটি হার শূন্য এবং ঘি, মাখন এবং পনিরের মতো দুগ্ধজাত পণ্যের উপর 12 শতাংশ থেকে 5 শতাংশ জিএসটি হ্রাস খাদ্য এবং FMCG (দ্রুত চলমান ভোগ্যপণ্য) খাতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । এই পদক্ষেপটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত এই পণ্যগুলিকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ বিশেষ করে গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকায় থাকা উপভোক্তারা এতে বেশি উপকৃত হবে ৷"

তিনি আরও বলেন, "এটি কৃষকদেরও উপকৃত করবে, যারা এই শিল্পের মেরুদণ্ড । পণ্যের উচ্চ চাহিদা কৃষকদের আরও ভাল আয় দেবে ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি গ্রামীণ জীবিকা উন্নত করতে পারে ৷ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে ৷"

নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর দিন শেষ ৷ সস্তা হচ্ছে দুধ ও পনির ৷ কারণ অতি উচ্চ তাপমাত্রার দুধ এবং পনির থেকে সম্পূর্ণ জিএসটি বা পণ্য ও পরিষেবা কর তুলে নিল কেন্দ্রীয় সরকার ৷ ফলে পুজো থেকে দিওয়ালিতে জমিয়ে খেতে পারবেন এই দুই দুগ্ধজাত পণ্য ৷ সেসময় আরও কম দামে বাজারে মিলবে এগুলি ৷

কর শূন্য পণ্য

আগে 5 শতাংশ জিএসটি ধার্য্য ছিল অতি উচ্চ তাপমাত্রার দুধ এবং পনিরে ৷ এবার এগুলিকে পুরো জিএসটি ফ্রি বা কর শূন্য করে দেওয়া হয়েছে ৷ যদিও কনডেন্সড মিল্ক, মাখন, অন্যান্য ফ্যাট এবং চিজের উপর জিএসটি থাকছে ৷ তবে তা 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে । ফলে এগুলি আগের থেকে আরও সস্তা হতে চলেছে ৷

নতুন জিএসটি হার

বুধবার 56তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠক ছিল নয়াদিল্লিতে ৷ ওই বৈঠকের পর রাতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ঘোষণা করেন জিএসটিতে বড় ধরনের ছাড়ের কথা ৷ তাঁর ঘোষণা অনুযায়ী পুজোর আগেই বোনাস পাবে দেশবাসী ৷ নতুন জিএসটি হারের পরিবর্তনের ফলে প্রভাব পড়বে একাধিক জিনিসের দামে ৷ বেশকিছু জিনিসের দাম যেমন বাড়বে, তেমন কমবে কয়েকটি পণ্যের দামও ৷ আর এসবই হবে জিএসটি কমা ও বাড়ার ফলে ৷ তবে এখনই নয়, আগামী 22 সেপ্টেম্বর থেকে নতুন জিএসটি হার (New GST Rate) কার্যকর হবে সারাদেশে ৷

কৃষি যন্ত্রপাতির উপর কর

জিএসটি কাউন্সিল (GST Council) বুধবার বেশ কয়েকটি দুগ্ধজাত পণ্যের পাশাপাশি সার, জৈব কীটনাশক এবং কৃষি সরঞ্জামের উপর করের হার কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে, যা উৎসবের মরশুমের আগে কৃষক এবং উপভোক্তাদের জন্য স্বস্তি দেবে ।

বিভিন্ন কৃষি যন্ত্রপাতির উপর জিএসটি 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে ৷ যার মধ্যে রয়েছে 15 অশ্বশক্তির কম স্থির গতির ডিজেল ইঞ্জিন, হ্যান্ড পাম্প, ড্রিপ ইরিগেশন ইক্যুইপমেন্ট এবং স্প্রিংকলারের জন্য নোজেল, মাটি তৈরির জন্য কৃষি ও উদ্যান যন্ত্রপাতি, ফসল কাটা এবং ঝাড়াই যন্ত্রপাতি, কম্পোস্টিং মেশিন এবং ট্রাক্টর (1800 সিসির বেশি ইঞ্জিন ধারণক্ষমতার সেমি-ট্রেলারের জন্য রোড ট্র্যাক্টর ছাড়া) । জিএসটি ছাড়ের হারগুলি সেলফ-লোডিং এগ্রিকালচার ট্রেলার এবং হ্যান্ড কার্টের মতো হস্তচালিত যানবাহনের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে ।

সারের উপর কর ছাড়

সালফিউরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড এবং অ্যামোনিয়া-সহ মূল সারের উপর জিএসটি 18 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে । কাউন্সিল বিভিন্ন জৈব কীটনাশকের উপরও জিএসটি কমিয়ে 12 শতাংশ থেকে 5 শতাংশে করেছে ৷ এর মধ্যে রয়েছে ব্যাসিলাস থুরিংজিয়েনসিস ভেরিয়েন্ট, ট্রাইকোডার্মা ভিরাইড, ট্রাইকোডার্মা হারজিয়ানাম, সিউডোমোনাস ফ্লুরোসেন্স, বিউভেরিয়া বাসিয়ানা, হেলিকোভারপা আর্মিজেরার NPV, স্পোডোপ্টেরা লিটুরার NPV, নিম-ভিত্তিক কীটনাশক এবং সিম্বোপোগান । 1985 সালের সার নিয়ন্ত্রণ আদেশের আওতায় থাকা মাইক্রো-নিউট্রয়েন্সের উপর জিএসটি 5 শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে ।

এদিকে ট্রাক্টরের পিছনের টায়ার এবং টিউব, ট্রাক্টরের জন্য 250 সিসি-র বেশি সিলিন্ডার ধারণক্ষমতার কৃষি ডিজেল ইঞ্জিন, ট্রাক্টরের জন্য হাইড্রোলিক পাম্প এবং বিভিন্ন ট্র্যাক্টরের যন্ত্রাংশ যেমন রিয়ার হুইল রিম, সেন্টার হাউজিং, ট্রান্সমিশন হাউজিং, ফ্রন্ট অ্যাক্সেল সাপোর্ট, বাম্পার, ব্রেক অ্যাসেম্বলি, গিয়ার বক্স, ট্রান্স-অ্যাক্সেল, রেডিয়েটর অ্যাসেম্বলি এবং কুলিং সিস্টেম-সহ বিস্তৃত ট্র্যাক্টরের যন্ত্রাংশের উপর জিএসটি 18 শতাংশ থেকে 5 শতাংশে কমানো হয়েছে ।

কৃষকদের স্বস্তি

নয়া জিএসটি হার নিয়ে পরাগ মিল্ক ফুডস লিমিটেডের চেয়ারম্যান দেবেন্দ্র শাহ বলেন,"অতি উচ্চ তাপমাত্রার দুধ এবং পনিরের উপর জিএসটি হার শূন্য এবং ঘি, মাখন এবং পনিরের মতো দুগ্ধজাত পণ্যের উপর 12 শতাংশ থেকে 5 শতাংশ জিএসটি হ্রাস খাদ্য এবং FMCG (দ্রুত চলমান ভোগ্যপণ্য) খাতের জন্য একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ । এই পদক্ষেপটি সাধারণভাবে ব্যবহৃত এই পণ্যগুলিকে আরও সাশ্রয়ী করে তুলবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷ বিশেষ করে গ্রামীণ ও মফস্বল এলাকায় থাকা উপভোক্তারা এতে বেশি উপকৃত হবে ৷"

তিনি আরও বলেন, "এটি কৃষকদেরও উপকৃত করবে, যারা এই শিল্পের মেরুদণ্ড । পণ্যের উচ্চ চাহিদা কৃষকদের আরও ভাল আয় দেবে ৷ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি গ্রামীণ জীবিকা উন্নত করতে পারে ৷ অর্থনীতিকে শক্তিশালী করবে ৷"

For All Latest Updates

TAGGED:

GST ON MILKGST FREE DAIRY PRODUCTSকর ছাড়জিএসটিGST CUTS ON DAIRY PRODUCTS

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.