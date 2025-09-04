ETV Bharat / business

GST-মুক্ত হল 33টি জরুরি জীবনদায়ী ওষুধ, রইল সম্পূর্ণ তালিকা - GST ON LIFE SAVING DRUGS

এই নতুন ব্যবস্থা 22 সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশে কার্যকর করা হবে। রোগীরা জিএসটি ছাড়াই এই 33 ওষুধগুলি কিনতে পারবেন।

GST Rate Cuts
GST-মুক্ত হল 33টি জরুরি জীবনদায়ী ওষুধ (ইটিভি ভারত)
Published : September 4, 2025 at 3:03 PM IST

নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সরকার একটি বড় সিদ্ধান্ত নিয়েছে। 3 সেপ্টেম্বর 2025 তারিখে অনুষ্ঠিত জিএসটি কাউন্সিলের সভায়, 33টি ওষুধের উপর জিএসটি বাতিল করা হয়েছে, যা বিশেষ করে ক্যানসার, রক্তের ব্যাধি এবং অন্যান্য গুরুতর রোগের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। আগে এই ওষুধের উপর 12 শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হত, যা এখন সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে 0 শতাংশ করা হয়েছে বা জিএসটি মুক্ত করা হয়েছে। এর স্পষ্ট অর্থ হল রোগীদের আর এই ব্যয়বহুল ওষুধ কেনার উপর কর দিতে হবে না। এর ফলে চিকিৎসার খরচ কমবে এবং অসুস্থ রোগী এবং তাদের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

সরকার স্পষ্ট করে জানিয়েছে, এই নতুন ব্যবস্থা 22 সেপ্টেম্বর থেকে সারা দেশে কার্যকর করা হবে। রোগীরা জিএসটি ছাড়াই এই 33 ওষুধগুলি কিনতে পারবেন।

কোন কোন ওষুধ GST মুক্ত হল?

এই 33টি ওষুধের সম্পূর্ণ তালিকায় ক্যানসার, রক্তের ব্যাধি এবং জটিল রোগের সঙ্গে সম্পর্কিত অনেক দামি ওষুধ রয়েছে। এই ওষুধগুলি সাধারণত গুরুতর রোগের রোগীদের জন্য প্রয়োজনীয়, যাদের চিকিৎসা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। এখানে GST-মুক্ত 33 জরুরি জীবনদায়ী ওষুধের সম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল, দেখে নিন...

GST মুক্ত 33 জরুরি জীবনদায়ী ওষুধের তালিকা

  1. ওনাসেমনোজেন অ্যাবেপারভোভেক (Onasemnogene abeparvovec)
  2. অ্যাসিমিনিব (Asciminib)
  3. মেপোলিজুমাব (Mepolizumab)
  4. পেগিলেটেড লাইপোসোমাল ইরিনোটেকান (Pegylated Liposomal Irinotecan)
  5. দারাটুমুমাব (Daratumumab)
  6. দারাটুমুমাব সাবকাটানেওয়াস (Daratumumab -subcutaneous)
  7. টেকলিস্টাম্যাব (Teclistamab)
  8. আমিভান্টামাব (Amivantamab)
  9. অ্যালেক্টিনিব (Alectinib)
  10. রিসডিপ্লাম (Risdiplam)
  11. ওবিনুতুজুমাব (Obinutuzumab)
  12. পোলাতুজুমাব ভেডোটিন (Polatuzumab vedotin)
  13. এনট্রেক্টিনিব (Entrectinib)
  14. অ্যাটেজোলিজুমাব (Atezolizumab)
  15. স্পেসোলিমাব (Spesolimab)
  16. ভেলাগ্লুসেরেজ আলফা (Velaglucerase Alpha)
  17. অ্যাগালসিডেস আলফা (Agalsidase Alfa)
  18. রুরিওক্টোকগ আলফা পেগল (Rurioctocog Alpha Pegol)
  19. ইদুর্সালফাটেজ (Idursulphatase)
  20. অ্যালগ্লুকোসিডেস আলফা (Alglucosidase Alfa)
  21. ল্যারোনিডেস (Laronidase)
  22. অলিপুডেস আলফা (Olipudase Alfa)
  23. টেপোটিনিব (Tepotinib)
  24. অ্যাভেলুম্যাব (Avelumab)
  25. এমিসিজুমাব (Emicizumab)
  26. বেলুমসোউদিল (Belumosudil)
  27. মিগলুস্ট্যাট (Miglustat)
  28. ভেলমানেস আলফা (Velmanase Alfa)
  29. অ্যালিরোকুমাব (Alirocumab)
  30. ইভোলোকুমাব (Evolocumab)
  31. সিস্টামিন বিটার্ট্রেট (Cystamine Bitartrate)
  32. C1-ইনহিবিটর ইনজেকশন (C1-Inhibitor -injection)
  33. ইনক্লিসিরান (Inclisiran)

রাজস্ব সচিব অরবিন্দ শ্রীবাস্তবের মতে, জিএসটি স্ল্যাব পরিবর্তনের ফলে প্রায় 48,000 কোটি টাকার প্রভাব পড়বে, তবে সরকারের আর্থিক অবস্থার উপর এর খুব বেশি প্রভাব পড়বে না। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও স্বাধীনতা দিবসে কর ব্যবস্থা সরলীকরণের উপর জোর দিয়েছিলেন, যা এখন বাস্তবায়িত হচ্ছে।

সরকারের এই সিদ্ধান্ত স্বাস্থ্য খাতে একটি বড় স্বস্তি বলে মনে করা হচ্ছে। ব্যয়বহুল এবং প্রয়োজনীয় ওষুধের উপর জিএসটি বাতিলের ফলে চিকিৎসা সস্তা হবে। এছাড়াও, কর স্ল্যাবের সরলীকরণ ব্যবসাকারীদের জন্য উপকৃত করবে। 22 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়া এই নতুন নিয়মগুলি সাধারণ মানুষের জন্য আশার আলো, যা বিশেষ করে গুরুতর রোগের সঙ্গে লড়াই করা পরিবারগুলির জন্য আর্থিক বোঝা কমাবে।

