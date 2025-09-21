অন্তত 5% সস্তা হচ্ছে প্রায় সমস্ত ওষুধ, সাশ্রয়ী-সহজলভ্য হবে স্বাস্থ্য পরিষেবা

অন্তত 5% সস্তা হচ্ছে প্রায় সমস্ত ওষুধ, সাশ্রয়ী-সহজলভ্য হবে স্বাস্থ্য পরিষেবা
কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ রোগী ও তাঁর পরিবারের উপর আর্থিক চাপ কমাবে৷ হাসপাতাল থেকে রোগীর পরিবার পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সাশ্রয়ী, সহজলভ্য করে তুলবে।
By PTI
Published : September 21, 2025 at 8:43 PM IST
নয়াদিল্লি, 21 সেপ্টেম্বর: জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে সরকার করের হারে বড় ধরনের পরিবর্তন এনেছে। সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে, খাদ্যদ্রব্য এবং প্রতিদিন ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় ওষুধ থেকে শুরু করে অনেক পণ্যের উপর জিএসটি 18 শতাংশ থেকে কমিয়ে 0 শতাংশ করা হয়েছে।
গত 3 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে, 33টি ওষুধের উপর GST বাতিল করা হয়েছে, যা বিশেষ করে ক্যানসার, রক্তের ব্যাধি এবং অন্যান্য গুরুতর রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত হয়। আগে এই ওষুধের উপর 12 শতাংশ GST নেওয়া হতো, যা এখন সম্পূর্ণরূপে বাতিল করে 0 শতাংশ করা হয়েছে বা জিএসটি মুক্ত করা হয়েছে।
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি আজ বিকেল 5টায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। সোমবার বাস্তবায়িত হতে যাওয়া জিএসটি সংস্কার সম্পর্কে তিনি তার মতামত প্রকাশ করেন। তিনি এটিকে 'জিএসটি সঞ্চয় উৎসব' বলে অভিহিত করেন। তিনি ভারতকে স্বনির্ভর হতে সাহায্য করার জন্য স্বদেশী জিনিস ব্যবহারের গুরুত্বের উপরও জোর দেন।
এখন, মাত্র দুটি জিএসটি স্ল্যাব 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশ বহাল রাখা হয়েছে। 12 শতাংশ এবং 28 শতাংশ কর স্ল্যাব বাদ দেওয়া হয়েছে। 12 শতাংশ স্ল্যাবের বেশিরভাগ পণ্য 5 শতাংশ স্ল্যাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে, যেখানে 28 শতাংশ স্ল্যাবের বেশিরভাগ পণ্য 18 শতাংশ স্ল্যাবে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।
GST মুক্ত 33 জরুরি জীবনদায়ী ওষুধের তালিকা
- ওনাসেমনোজেন অ্যাবেপারভোভেক (Onasemnogene abeparvovec)
- অ্যাসিমিনিব (Asciminib)
- মেপোলিজুমাব (Mepolizumab)
- পেগিলেটেড লাইপোসোমাল ইরিনোটেকান (Pegylated Liposomal Irinotecan)
- দারাটুমুমাব (Daratumumab)
- দারাটুমুমাব সাবকাটানেওয়াস (Daratumumab -subcutaneous)
- টেকলিস্টাম্যাব (Teclistamab)
- আমিভান্টামাব (Amivantamab)
- অ্যালেক্টিনিব (Alectinib)
- রিসডিপ্লাম (Risdiplam)
- ওবিনুতুজুমাব (Obinutuzumab)
- পোলাতুজুমাব ভেডোটিন (Polatuzumab vedotin)
- এনট্রেক্টিনিব (Entrectinib)
- অ্যাটেজোলিজুমাব (Atezolizumab)
- স্পেসোলিমাব (Spesolimab)
- ভেলাগ্লুসেরেজ আলফা (Velaglucerase Alpha)
- অ্যাগালসিডেস আলফা (Agalsidase Alfa)
- রুরিওক্টোকগ আলফা পেগল (Rurioctocog Alpha Pegol)
- ইদুর্সালফাটেজ (Idursulphatase)
- অ্যালগ্লুকোসিডেস আলফা (Alglucosidase Alfa)
- ল্যারোনিডেস (Laronidase)
- অলিপুডেস আলফা (Olipudase Alfa)
- টেপোটিনিব (Tepotinib)
- অ্যাভেলুম্যাব (Avelumab)
- এমিসিজুমাব (Emicizumab)
- বেলুমসোউদিল (Belumosudil)
- মিগলুস্ট্যাট (Miglustat)
- ভেলমানেস আলফা (Velmanase Alfa)
- অ্যালিরোকুমাব (Alirocumab)
- ইভোলোকুমাব (Evolocumab)
- সিস্টামিন বিটার্ট্রেট (Cystamine Bitartrate)
- C1-ইনহিবিটর ইনজেকশন (C1-Inhibitor -injection)
- ইনক্লিসিরান (Inclisiran)
ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যালায়েন্সের সেক্রেটারি জেনারেল সুদর্শন জৈন বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ঘোষিত যুগান্তকারী জিএসটি সংস্কার 22 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে, এটি প্রতিটি নাগরিকের জন্য স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য করে তুলবে। তিনি বলেন, "বেশিরভাগ ওষুধের উপর আগে 12 শতাংশ কর ছিল, এখন থেকে মাত্র 5 শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য হবে। এছাড়াও, ক্যানসার, জেনেটিক এবং বিরল রোগ এবং হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য 36টি গুরুত্বপূর্ণ জীবনদায়ী ওষুধে সম্পূর্ণরূপে কর ছাড় দেওয়া হয়েছে।"
সুদর্শন জৈন বলেন, জিএসটি কাউন্সিল স্বাস্থ্য ও জীবন বিমা প্রিমিয়াম, গ্লুকোমিটার এবং সংশোধনমূলক চশমার উপর কর স্ল্যাবগুলিকেও যুক্তিসঙ্গত করেছে। এই পদক্ষেপগুলি ভারতের স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে এক রূপান্তরমূলক পরিবর্তনের চিহ্ন, যা রোগীদের সরাসরি খরচ বাঁচাবে, রোগীর পরিবারের উপর থেকে আর্থিক বোঝা কমিয়ে দেবে, প্রয়োজনীয় পরিষেবা উন্নত করবে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সুরক্ষা জোরদার করবে।
ইন্ডিয়ান ফার্মাসিউটিক্যাল অ্যালায়েন্সের সেক্রেটারি জেনারেল বলেন, এই সাহসী পদক্ষেপ রোগী এবং তার পরিবারের উপর আর্থিক চাপ উল্লেখযোগ্যভাবে কমাবে এবং হাসপাতাল থেকে শুরু করে পরিবার পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও সাশ্রয়ী এবং সহজলভ্য করে তুলবে।