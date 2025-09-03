ETV Bharat / business

জীবনবীমা-স্বাস্থ্যবীমা ও জীবনদায়ী ওষুধ, একাধিক জিনিস থেকে সম্পূর্ণ উঠল জিএসটি ; বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর

একধাক্কায় অনেকটা সস্তা হচ্ছে বহু জিনিস । 22 সেপ্টেম্বর থেকে নয়া এই জিএসটি কার্যকর হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ।

NIRMALA SITHARAMAN ON 56TH GST COUNCIL MEETING
বুধবার নয়াদিল্লিতে 56তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (পিটিআই)
নয়াদিল্লি, 3 সেপ্টেম্বর: নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ও ইলেকট্রনিক্স পণ্যের উপর জিএসটিতে বড় ধরনের ছাড় । বুধবার 56তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের পর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেন, "সাধারণ মানুষ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণির নিত্য ব্যবহার্য পণ্যের উপর সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়া হয়েছে । যেসব পণ্যের উপর জিএসটি 5 শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে সেগুলি হল - চুলের তেল, টয়লেট সাবান, সাবানের বার, শ্যাম্পু, টুথব্রাশ, টুথপেস্ট, সাইকেল, টেবিলওয়্যার, রান্নাঘরের জিনিসপত্র এবং অন্যান্য গৃহস্থালীর জিনিসপত্র ।"

NIRMALA SITHARAMAN ON 56TH GST COUNCIL MEETING
বুধবার নয়াদিল্লিতে 56তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকের সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (পিটিআই)

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য ও জীবন বীমা পলিসির উপরও জিএসটি করের হার কমানো হয়েছে । সরকার অভ্যন্তরীণ ব্যয় বৃদ্ধি এবং মার্কিন শুল্কের অর্থনৈতিক ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে চাইছে, তাই প্রায় সমস্ত ব্যক্তিগত ব্যবহারের জিনিসপত্রের উপর হার কমানো হবে বলে জানান কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী । দিনব্যাপী জিএসটি কাউন্সিলের ম্যারাথন বৈঠকের পর সাংবাদিকদের ব্রিফিংয়ে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন জানান, কোনও রাজ্যের সঙ্গে কোনওরকম মতবিরোধ ছাড়াই সমস্ত সিদ্ধান্ত সর্বসম্মতভাবে নেওয়া হয়েছে । কভারেজ বাড়ানোর লক্ষ্যে সমস্ত ব্যক্তিগত জীবন ও স্বাস্থ্য বীমা পলিসিতে এখন থেকে জিএসটি কর লাগবে না ।

জীবনবীমা ও স্বাস্থ্যবীমায় কর ছাড়ের জন্য এক বছর আগেই কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । একই বিষয়ে কর প্রত্যাহারের জন্য চিঠি দিয়েছিলেন নীতিন গডকরি । এবার সেই জীবন ও স্বাস্থ্যবীমা থেকে সম্পূর্ণ জিএসটি প্রত্যাহারের কথা ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ।

এছাড়াও যেসব পণ্য জিএসটি ফ্রি করা হয়েছে সেগুলি হল - অতি উচ্চ তাপমাত্রার দুধ, ছানা এবং পনির । সমস্ত ভারতীয় রুটির উপর শূন্য হার থাকবে । তাই রুটি বা পরোটা বা যাই হোক না কেন, এগুলিতে আর জিএসটি লাগবে না । আগে এগুলিতে জিএসটি ছিল 5 শতাংশ । তাই এবার জিএসটি মুক্ত করা হয়েছে ।

NIRMALA SITHARAMAN ON 56TH GST COUNCIL MEETING
বুধবার নয়াদিল্লিতে 56তম জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন (পিটিআই)

জিএসটি 12 বা 18 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশে আনা হয়েছে বেশ কিছু খাদ্য সামগ্রীর । সেগুলি হল - নিমকি, ভুজিয়া, সস, পাস্তা, ইনস্ট্যান্ট নুডলস, চকোলেট, কফি, সংরক্ষিত মাংস (ফ্রোজেন মিট), কর্নফ্লেক্স, মাখন, ঘি ।

28 থেকে কমিয়ে 18 শতাংশে আনা হয়েছে - এয়ার কন্ডিশনিং মেশিন, 32 ইঞ্চির বেশি টিভি, সমস্ত টিভি এখন 18 শতাংশ, ডিশওয়াশিং মেশিন, ছোট গাড়ি, 350 সিসির সমান বা তার কম মোটরসাইকেল । এগুলি কিনতে এখন থেকে 18 শতাংশ জিএসটি লাগবে । যেটা আগে 28 শতাংশ ছিল ।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এদিন আরও বলেন, "জীবনদায়ী ওষুধ, কৃষি সরঞ্জাম, হস্তশিল্প, সিমেন্ট এবং আরও অনেক কিছুর উপর জিএসটি কমানো হয়েছে । 33টি জীবনদায়ী ওষুধ এবং ওষুধের উপর থেকে জিএসটি তুলে নেওয়া হয়েছে । যেগুলিতে আগে 12 শতাংশ জিএসটি দিতে হত । কৃষি পণ্য যেমন ট্রাক্টর বা চাষাবাদের জন্য কৃষি, উদ্যান এবং বনায়ন যন্ত্র, ফসল কাটা বা মাড়াই মেশিন, খড় বা পশুখাদ্য, ঘাস বা খড়ের চালক, কম্পোস্টিং মেশিন ইত্যাদিতে জিএসটি 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে ।"

তিনি আরও জানান, 12টি নির্দিষ্ট জৈব-কীটনাশকের উপর জিএসটি 12 শতাংশ থেকে 5 শতাংশে কমানো হয়েছে । এছাড়াও, 12 থেকে 5 শতাংশ হয়েছে হস্তশিল্প এবং শ্রম-নিবিড় ক্ষেত্রে । এগুলি হল হস্তশিল্প, মার্বেল, ট্র্যাভারটাইন ব্লক, গ্রানাইট ব্লক এবং মধ্যবর্তী চামড়াজাত পণ্য । সিমেন্টের উপর জিএসটি 28 শতাংশ থেকে 18 শতাংশ কমানো হয়েছে ।

3টি জীবনদায়ী ওষুধ এবং ক্যানসার, বিরল রোগ এবং অন্যান্য গুরুতর দীর্ঘস্থায়ী রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহৃত ওষুধগুলিতে জিএসটি ফ্রি করা হয়েছে । বেশ কিছু ওষুধে জিএসটি 12 শতাংশ থেকে 5 শতাংশে কমিয়ে আনা হয়েছে । একইভাবে, দৃষ্টি সংশোধনের জন্য চশমাও 28 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হচ্ছে ।

প্যানেল পণ্য ও পরিষেবা কর (জিএসটি) বর্তমান চারটি স্ল্যাব - 5, 12, 18 এবং 28 শতাংশ - থেকে দুটি স্ল্যাব অর্থাৎ - 5 এবং 18 শতাংশে সরলীকরণের অনুমোদন দিয়েছে । উচ্চমানের গাড়ি, তামাক এবং সিগারেটের মতো কয়েকটি নির্দিষ্ট পণ্যের জন্য একটি বিশেষ 40 শতাংশ স্ল্যাবও প্রস্তাব করা হয়েছে । কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও বলেন, "গুটখা, তামাক ও তামাকজাত দ্রব্য এবং সিগারেট ব্যতীত সকল পণ্যের জন্য নতুন হার 22 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে ।

যদিও নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যপণ্যের উপর শূন্য কর হার অব্যাহত থাকবে । যেমন মাখন ও ঘি থেকে শুরু করে শুকনো বাদাম, কনডেন্সড মিল্ক, সসেজ এবং মাংস, জ্যাম এবং ফলের জেলি, নরম নারকেল জল, নমকিন, 20 লিটার বোতলে প্যাক করা পানীয় জল, ফলের পাল্প বা ফলের রস, দুধ, আইসক্রিম, পেস্ট্রি এবং বিস্কুট, কর্নফ্লেক্স এবং সিরিয়াল এবং চিনির মিষ্টান্নযুক্ত পানীয়ের উপর বর্তমান 18 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশে কমিয়ে আনা হচ্ছে ।

টুথপাউডার, ফিডিং বোতল, টেবিলওয়্যার, রান্নাঘরের জিনিসপত্র, ছাতা, বাসনপত্র, সাইকেল, বাঁশের আসবাবপত্র এবং চিরুনির মতো পণ্যের উপর 12 শতাংশ থেকে 5 শতাংশে কমানোর কথা বলা হয়েছে ।

এছাড়াও 1,200 সিসির কম এবং 4000 মিমি দৈর্ঘ্যের পেট্রল, এলপিজি এবং সিএনজি যানবাহন এবং 1500 সিসি এবং 4000 মিমি দৈর্ঘ্যের ডিজেল যানবাহনের ক্ষেত্রেও 28 শতাংশ থেকে 18 শতাংশ হারে কর আরোপ করা হবে । 1200 সিসির বেশি পেট্রল এবং 1500 সিসির বেশি ডিজেল যানবাহনের ক্ষেত্রে 40 শতাংশ হারে কর আরোপ করা হবে ।

350 সিসি পর্যন্ত মোটরসাইকেল, এয়ার-কন্ডিশনার, ডিশওয়াশার এবং টিভির মতো ভোক্তা ইলেকট্রনিক্স পণ্যের ক্ষেত্রেও বর্তমানে 28 শতাংশের পরিবর্তে 18 শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য হবে । 1200 সিসির বেশি এবং 4000 মিলিমিটারের বেশি লম্বা সকল অটোমোবাইল, 350 সিসির বেশি মোটরসাইকেল, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য ব্যবহৃত ইয়ট এবং বিমান এবং রেসিং কারের উপর 40 শতাংশ কর আরোপ করা হবে । বৈদ্যুতিক যানবাহনের উপর 5 শতাংশ জিএসটি চার্জ অব্যাহত থাকবে ।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী আরও জানান, রাজস্ব ক্ষতির জন্য রাজ্যগুলিকে দেওয়া ঋণ সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ না করা পর্যন্ত তামাক, গুটখা, তামাকজাত দ্রব্য এবং সিগারেটের উপর বর্তমান 28 শতাংশ হারে ক্ষতিপূরণ সেস আরোপ করা হবে ।

