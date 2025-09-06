ট্রাম্পের শুল্ক-বাধা পেরিয়ে বাড়ল ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ, বেড়েছে সোনার মজুদও

মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক-বাধা পেরিয়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়েছে ভারতের ৷ গত 29 অগস্ট শেষ হওয়া সপ্তাহের রিপোর্টে এমনই তথ্য উঠে এসেছে৷
By PTI
Published : September 6, 2025 at 11:12 AM IST
নয়াদিল্লি, 6 সেপ্টেম্বর: ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের কারণে বিশ্বব্যাপী উত্তেজনার পরিবেশেও ভারতের জন্য সুখবর! গত 29 অগস্ট শেষ হওয়া সপ্তাহে ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ (Forex Reserves Of India) 3.51 বিলিয়ন ডলার বেড়েছে। সপ্তাহের শেষে, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ বেড়ে 694.23 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। গত 29 অগস্ট শেষ হওয়া সপ্তাহে সোনার রিজার্ভও (Gold Reserves Of India) বেড়েছে। একই সময়ে, গত সপ্তাহে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভও বৃদ্ধি পেয়েছে।
শুক্রবার ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) এই তথ্য দিয়েছে। আগের সপ্তাহে মোট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 4.39 বিলিয়ন ডলার কমে 690.72 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। শুক্রবার প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, গত 29 অগস্ট শেষ হওয়া সপ্তাহে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের একটি প্রধান উপাদান, বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদ 1.69 বিলিয়ন ডলার বেড়ে 583.94 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
সোনার রিজার্ভও বেড়েছে
ডলারের ক্ষেত্রে, বৈদেশিক মুদ্রার সম্পদের মধ্যে ইউরো, পাউন্ড এবং ইয়েনের মতো অ-মার্কিন মুদ্রার মূল্যবৃদ্ধি বা অবমূল্যায়নের প্রভাবও অন্তর্ভুক্ত। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) জানিয়েছে যে, সপ্তাহে সোনার রিজার্ভের মূল্য 1.77 বিলিয়ন ডলার বেড়ে 86.77 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক (RBI) জানিয়েছে যে বিশেষ অঙ্কন অধিকার (SDR) 40 মিলিয়ন ডলার বেড়ে 18.77 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের তথ্য অনুযায়ী, আইএমএফের কাছে ভারতের রিজার্ভও এই সপ্তাহে 18 মিলিয়ন ডলার বেড়ে 4.75 বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে।
পাকিস্তানের ফরেক্স রিজার্ভ
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ পাকিস্তানের (SBP) বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 28 মিলিয়ন মার্কিন ডলার বৃদ্ধি পেয়েছে। এসবিপি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে যে গত 29 অগস্ট শেষ হওয়া সপ্তাহে এসবিপি'র বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 14.30 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে যে বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির কাছে থাকা নেট বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 5.35 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে রেকর্ড করা হয়েছে। এসবিপি জানিয়েছে যে এর ফলে দেশের মোট তরল বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ 19.65 মিলিয়ন মার্কিন ডলারে দাঁড়িয়েছে।