ETV Bharat / business

আরও কোণঠাসা ট্রাম্প ! বাণিজ্য চুক্তির আলোচনায় দিল্লিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের কর্তারা

ট্রাম্পের উচ্চ শুল্ক আরোপের পরামর্শ সত্ত্বেও নয়াদিল্লিতে 13তম দফায় আজ থেকে শুরু হয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা।

EU FTA With India
আলোচনায় বসেছে ভারত-ইরোপিয়ান ইউনিয়ন (ইটিভি ভারত)
author img

By PTI

Published : September 8, 2025 at 7:12 PM IST

3 Min Read

নয়াদিল্লি, 8 সেপ্টেম্বর: ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) সঙ্গে আমেরিকা ভারতের উপর উচ্চ শুল্ক আরোপের হুমকি দিচ্ছে । একই সঙ্গে, তারা ইইউকে আমেরিকার মতো ভারতের উপর উচ্চ শুল্ক আরোপের জন্যও অনুরোধ করছে। অন্যদিকে, ভারত ইইউর সঙ্গে একটি বাণিজ্য চুক্তি করতে চলেছে। আমেরিকা এই চুক্তিতে আঘাত পেতে পারে। এই চুক্তির জন্য নয়াদিল্লিতে 13তম দফায় আজ অর্থাৎ 8 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হয়েছে।

উভয় পক্ষই বছরের শেষ নাগাদ এই চুক্তিতে একটি চুক্তিতে পৌঁছাতে চায়। এবার আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে শুল্ক-বহির্ভূত বাধা, বাজার অ্যাক্সেস এবং সরকারি ক্রয়ের মতো বিষয়গুলি থাকতে পারে। এই চুক্তি বাণিজ্যকে উৎসাহিত করার পাশাপাশি উভয়ের মধ্যে কৌশলগত সম্পর্ককেও শক্তিশালী করবে। এরসঙ্গেই, ভারত এবং ইউরোপীয় ইউনিয়ন 2026 সালের প্রথম প্রান্তিকে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া দুই পক্ষের শীর্ষ সম্মেলনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে।

এই সম্মেলনে অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং তার ঘোষণা প্রত্যাশিত। নয়াদিল্লি এবং ব্রাসেলসে উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক বৈঠকের কথা রয়েছে, যা এই চুক্তিকে আরও শক্তিশালী করবে। বিশেষ করে আমেরিকার শুল্ক নীতির কারণে তৈরি অস্থিরতা এই চুক্তিকে আরও গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

2024-2025 সালে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের দ্বিপাক্ষিক পণ্য বাণিজ্য ছিল 136.53 বিলিয়ন মার্কিন ডলার (75.85 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের রফতানি এবং 60.68 বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের আমদানি), যা এটিকে পণ্যের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার করে তোলে। ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাজার ভারতের মোট রফতানির প্রায় 17 শতাংশ, যেখানে ইউরোপীয় ইউনিয়নের ভারতে রফতানি তার মোট রফতানির 9 শতাংশ।

সঠিক ভারসাম্য রক্ষার জন্য জুলাই মাসে বিনিময় করা পরিষেবা এবং বিনিয়োগ সংক্রান্ত প্রস্তাবগুলি নিয়েও উভয় পক্ষ কাজ করছে। ভারত চাল, চিনি এবং দুগ্ধজাত পণ্যের মতো সংবেদনশীল পণ্যগুলিকে চুক্তি থেকে বাদ দিয়েছে, অন্যদিকে ইইউ অটোমোবাইল এবং স্পিরিটের জন্য বাজারে প্রবেশাধিকার চায়। এছাড়াও, চিংড়ির মতো সামুদ্রিক পণ্যের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিগুণ শুল্ক আরোপের পর ইউরোপীয় ইউনিয়ন ভারতের সামুদ্রিক পণ্যের রফতানি বাড়াতে চাইছে। গত বছর ভারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 2.8 বিলিয়ন ডলার মূল্যের চিংড়ি রফতানি করেছে।

এখনও পর্যন্ত 11টি বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়েছে

এখনও পর্যন্ত, উভয় পক্ষ মুক্ত বাণিজ্য চুক্তির (FTA) 23টি বিষয়ের মধ্যে 11টিতে একমত হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বৌদ্ধিক সম্পত্তি, শুল্ক, বাণিজ্য, স্বচ্ছতা, নিয়ন্ত্রণ, ক্ষুদ্র ব্যবসা (SME), খাদ্য নিরাপত্তা, বিরোধ নিষ্পত্তি, প্রতিযোগিতা, ভর্তুকি, ডিজিটাল বাণিজ্য এবং জালিয়াতির মতো বিষয়গুলি। দুই পক্ষ শীঘ্রই মূলধন লেনদেন সম্পর্কিত আরেকটি অধ্যায়ে আলোচনা সেরে ফেলবে।

ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের মধ্যে শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্কই নয়, কৌশলগত সহযোগিতাও গভীরতর হচ্ছে। 17 সেপ্টেম্বর, ইইউর বিদেশ ও নিরাপত্তা নীতি প্রধান কাজা কালাস ভারতের সঙ্গে একটি নতুন কৌশলগত পরিকল্পনার বিষয় উপস্থাপন করবেন।

এটি বছরের শেষ নাগাদ এই মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) ইউরোপীয় কাউন্সিলের অনুমোদন পাবে বলে আশা করা হচ্ছে, যা 2026 সালের শীর্ষ সম্মেলনে কার্যকর হবে। এছাড়াও, সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতা এবং ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য ও প্রযুক্তি কাউন্সিল (টিটিসি) সভাগুলিও সম্পর্কের নতুন দিকনির্দেশনা দেবে।

  1. মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, সোমবার থেকে আলোচনায় বসছে ভারত-ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন
  2. এখনই 50 শতাংশ শুল্ক কার্ষকর নয়, ইউরোপীয় ইউনিয়নকে সময় দিলেন ট্রাম্প

For All Latest Updates

TAGGED:

EU FTAFTA WITH INDIAINDIA EU FTAEU FTA WITH INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.