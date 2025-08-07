Essay Contest 2025

ট্রাম্পের 'শুল্কাঘাত' ! ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে কোন পক্ষের কত ক্ষতি ? - EFFECTS OF US TARIFF HIKE

ট্রাম্প কেন ভারতের উপর 50% শুল্ক চাপিয়েছেন? ভারতের পণ্যের উপর ট্রাম্পের এই শুল্ক বৃদ্ধির প্রভাব মার্কিন বাজারকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে, তা-ও জানা জরুরি ৷

Effects Of US Tariff Hike
ট্রাম্পের সিদ্ধান্তে দুই দেশের বাণিজ্যে কত ক্ষতি ? (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 7, 2025 at 2:17 PM IST

6 Min Read

নয়াদিল্লি, 7 অগস্ট: আমেরিকা ভারতের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিয়েছে ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতের উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন। এর অর্থ হল এখন ভারতের পণ্যের উপর মোট 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। ডোনাল্ড ট্রাম্প এই শুল্ক আদেশে স্বাক্ষরও করেছেন। এই শুল্ক 27 আগস্ট থেকে কার্যকর হবে। যদিও প্রথম 25 শতাংশ শুল্ক 7 অগস্ট থেকেই কার্যকর হচ্ছে।

এই শুল্ক-চাপ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ডোনাল্ড ট্রাম্পের ব্যাখ্যা, রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে আমেরিকা ভারতের উপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক আরোপ করেছে। আমেরিকার এই পদক্ষেপের উপযুক্ত জবাবও দিয়েছে ভারত। ভারত স্পষ্টভাবে বলেছে যে আমেরিকার এই পদক্ষেপ অন্যায়, অন্যায্য এবং অযৌক্তিক। এখন প্রশ্ন হল ডোনাল্ড ট্রাম্প কেন ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন? ভারতের উপর এর প্রভাব কী হবে এবং ভারতের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে পারে? এর পাশাপাশি, এটাও জেনে নেওয়া জরুরি, ভারতের পণ্যের উপর ট্রাম্পের এই শুল্প বৃদ্ধির প্রভাব মার্কিন বাজারকে কতটা প্রভাবিত করতে পারে ৷

Effects Of US Tariff Hike
ভারত মার্কিন বাণিজ্য আলোচনায় অচলাবস্থা তৈরি হয়েছে (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)

শুল্ক আরোপের বিষয়ে ট্রাম্প নতুন কোন আদেশ জারি করেছেন?

ডোনাল্ড ট্রাম্প চান ভারত তার বন্ধু রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্কে ইতি টানুক। মার্কিন প্রেসিডেন্টের ব্যাখ্যা, পুতিন ইউক্রেনের সঙ্গে যুদ্ধ থামাচ্ছেন না ৷ তাই রাশিয়া থেকে ভারতের তেল কেনা উচিত নয়। ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করতেই বুধবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারত থেকে পণ্য আমদানির উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের নির্দেশ জারি করেছেন। হোয়াইট হাউস জানিয়েছে যে, ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে রাশিয়ার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞাগুলিকে আরও কার্যকর করার লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত, ক্ষমতায় আসার পর থেকেই রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ করার চেষ্টা করে আসছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। কিন্তু, তিনি সব রকম চেষ্টা করেও সফল হননি। এই পরিস্থিতিতে রাশিয়াকে কূটনৈতিক চালে দুর্বল করার জন্য ভারতকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। ট্রাম্প বিশ্বাস করেন যে, রাশিয়া তেল থেকে যে অর্থ আয় করছে তা যুদ্ধে ব্যবহার করছে। এই কারণেই ট্রাম্প মনে করেন যে, ভারত যদি রাশিয়া থেকে তেল না কেনে, তাহলে পুতিনের যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার আর্থিক জোগানে ভাঁটা পড়বে। কিন্তু, ট্রাম্পের এই পরিকল্পনায় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ভারত। দিল্লি স্পষ্ট করে দিয়েছে যে, দেশ রাশিয়ার কাছ থেকে তার চাহিদা অনুযায়ী তেল কিনবে। রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক চুক্তি দীর্ঘমেয়াদী ৷ তাই, তা এখনও বন্ধ করার কোনও প্রশ্নই নেই ৷

Effects Of US Tariff Hike
ট্রাম্পের শুল্কে ভারত-মার্কিন বাণিজ্যে কোন পক্ষের কত ক্ষতি ? (ছবি: এপি)

গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ কী বলছে ?

থিঙ্ক ট্যাঙ্ক গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (GTRI) জানিয়েছে যে, এই শুল্ক আরোপের ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের দাম অনেকটাই বেড়ে যাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ এর ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয় পণ্যের রফতানি 40-50 শতাংশ হ্রাস পাবে।

গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ জানাচ্ছে, নতুন শুল্ক আরোপের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে জৈব রাসায়নিক রফতানিতে অতিরিক্ত 54 শতাংশ শুল্ক আরোপ করা হবে। অন্যান্য যেসব ক্ষেত্রে উচ্চ হারে শুল্ক আরোপ করা হবে তার মধ্যে রয়েছে কার্পেট (52.9 শতাংশ), পোশাক (63.6 শতাংশ), টেক্সটাইল 60.3 শতাংশ, রেডিমেড পোশাক 59 শতাংশ), হিরে, সোনা এবং এই ধরনের অলঙ্কার পণ্যে 52.1 শতাংশ, যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক সরঞ্জামে 51.3 শতাংশ, আসবাবপত্র, বিছানাপত্র, গদি 52.3 শতাংশ।

মার্কিন শুল্কের বিষয়ে ভারতের প্রতিক্রিয়া কী?

ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে ভারত। ট্রাম্পের 50 শতাংশ শুল্ক আরোপের বিষয়ে ভারত বলেছে যে আমেরিকার এই পদক্ষেপ অন্যায়, অন্যায্য এবং অযৌক্তিক। বিদেশ মন্ত্রক এক বিবৃতিতে বলেছে, আমেরিকা ভারতের উপর যে অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এছাড়াও, ভারত তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সব রকম পদক্ষেপ নেবে।

ট্রাম্পের 50 শতাংশ শুল্কের প্রভাব কী হবে?

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপের ব্যাপক প্রভাব ভারতের বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। বস্ত্র, সামুদ্রিক পণ্য এবং চামড়া রফতানির মতো খাতগুলিতে 50 শতাংশ শুল্ক নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। এই শুল্কে প্রভাবিত হবে এমন খাতগুলির মধ্যে রয়েছে বস্ত্র/পোশাক, রত্ন ও গয়না, চিংড়ি, চামড়া ও জুতো, পশুজাত পণ্য, রাসায়নিক, বৈদ্যুতিক এবং যন্ত্রপাতি ও যান্ত্রিক সরঞ্জাম। রফতানিকারকদের মতে, এই পদক্ষেপ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের 86 বিলিয়ন ডলারের রফতানির উপর মারাত্মক প্রভাব ফেলবে।

কোন কোন ভারতীয় পণ্যের উপর উপর 50 শতাংশ মার্কিন শুল্কে প্রযোজ্য হবে না?

ট্রাম্পের 50 শতাংশ শুল্ক ওষুধ, জ্বালানি পণ্য (অপরিশোধিত তেল, পরিশোধিত জ্বালানি, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা এবং বিদ্যুৎ), গুরুত্বপূর্ণ খনিজ এবং বিস্তৃত পরিসরের ইলেকট্রনিক্স এবং সেমিকন্ডাক্টরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হচ্ছে না।

ভারত ছাড়া আর কোন কোন দেশের উপর মার্কিন শুল্ক সবচেয়ে বেশি?

আমেরিকা যেসব দেশের উপর চড়া শুল্ক আরোপ করেছে, সেই তালিকায় ভারত ও ব্রাজিলের উপর সবচেয়ে উপরে। ভারত আর ব্রাজিলের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছে আমেরিকা। ট্রাম্প মায়ানমারের উপর 40 শতাংশ, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার উপর 36 শতাংশ, বাংলাদেশের উপর 35 শতাংশ, ইন্দোনেশিয়ার উপর 32 শতাংশ, চিন ও শ্রীলঙ্কার উপর 30 শতাংশ, মালয়েশিয়ার উপর 25 শতাংশ, ফিলিপিন ও ভিয়েতনামের উপর 20 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন।

মার্কিন শুল্ক আরোপের পর ভারত এখন কী করবে?

আমেরিকার প্রথম 25 শতাংশ শুল্ক 7 অগস্ট থেকে কার্যকর হচ্ছে এবং অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক 21 দিন পরে কার্যকর করা হবে। এমন পরিস্থিতিতে, ভারতের কাছে এখনও বিকল্পগুলি বিবেচনা করার সময় আছে। ভারত এখন আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে আলোচনা করতে পারে এবং এই শুল্ক কমাতে পারে। এই 21 দিনের মধ্যে, ভারত এবং আমেরিকা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে একটি বিকল্প পথ খুঁজে বের করতে পারে।

ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ শুধুমাত্র ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করার জন্য। তাই মার্কিন মুলুকে পণ্য রফতানি কমিয়ে দিতে পারে ভারত ৷ পাশাপাশি, ভারত বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা অর্থাৎ WTO-তে এই শুল্ককে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। এছাড়াও, ভারত এখন রাশিয়া এবং চিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে মার্কিন-বিরোধী জোটকে শক্তিশালী করতে পারে। ভারতকে রাশিয়ার সঙ্গে একটি নতুন কৌশল তৈরি করতে হবে যাতে ট্রাম্পের এই শুল্ক বৃদ্ধির উপযুক্ত জবাব দেওয়া যায়। তবে সবচেয়ে ভালো বিকল্প হল, দ্বিপাক্ষিক আলোচনার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে বের করা।

