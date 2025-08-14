ETV Bharat / business

ভারতে চিনা বিনিয়োগে নিষেধাজ্ঞা তোলার পরামর্শ নীতি আয়োগের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষের

আমেরিকা ক্রমাগত ভারতের উপর শুল্কের চাপ বাড়াচ্ছে। এদিকে, রাজীব কুমার চিনা বিনিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা তোলার পরামর্শ দিয়েছেন।

Former NITI Aayog VC Rajiv Kumar
নীতি আয়োগের প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার (ফাইল ছবি: আইএএনএস)
Published : August 14, 2025 at 6:36 PM IST

নয়াদিল্লি, 14 অগস্ট: মার্কিন চাপের মধ্যেও নীতি আয়োগের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ বা ভাইস চেয়ারম্যান রাজীব কুমার ভারতে চিনের বিনিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়ার পক্ষে মত দিয়েছেন। তিনি জানিছেন যে, এর ফলে দেশীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং কর্মসংস্থান সৃষ্টি হবে।

রাজীব কুমার বলেন যে, "চিন অন্যান্য দেশে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিদেশী বিনিয়োগকারী হয়ে উঠেছে এবং ভারতেরও সেই বিনিয়োগের প্রয়োজন। তাই, আমি বিশ্বাস করি যে ভারতে চিনা বিনিয়োগের অনুমতি দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করার সময় এসেছে। আমি স্পষ্টভাবে বলছি যে আমার মনে হয় এখন প্রতিবেশী দেশগুলির বিনিয়োগ নিয়ন্ত্রণকারী 'প্রেস নোট-3' অপসারণের সময় এসেছে।"

ভারত ও চিন গত কয়েক মাসে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক উন্নত করার জন্য বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ করেছে। 2020 সালের জুনে দুই দেশের সেনাবাহিনীর মধ্যে সহিংস সংঘর্ষের পর থেকে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উল্লেখযোগ্য অবনতি ঘটে।

নীতি আয়োগের প্রাক্তন উপাধ্যক্ষ বলেন, "আপনারা জানেন যে একমাত্র প্রতিবেশী দেশ হলো চিন। সরকার 2020 সালের 'প্রেস নোট 3' অনুযায়ী ভারতের সঙ্গে সীমান্ত ভাগ করে নেওয়া দেশগুলির বিদেশী বিনিয়োগের জন্য পূর্বানুমোদন বাধ্যতামূলক করেছে। এই দেশগুলি হল চিন, বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভুটান, নেপাল এবং আফগানিস্তান। চিন থেকে আসা বিনিয়োগ ভারতে স্থানীয়ভাবে জিনিসপত্র তৈরিতে সহায়তা করবে। যদি চিনা উৎপাদন, বিনিয়োগের অনুমতি মেলে, তাহলে তারা এখানে বিনিয়োগ করবে, উৎপাদন করবে এবং সম্ভবত তারা ভারত থেকে এই পণ্যগুলি রফতানিও করতে পারবে।"

অর্থনৈতিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গ্লোবাল ট্রেড রিসার্চ ইনিশিয়েটিভ (GTRI) এর তথ্য অনুযায়ী, 2023-24 সালে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের পরিমাণ 118.4 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে চিন, যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চেয়ে সামান্য বেশি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই মাসের শেষের দিকে সাংহাই সহযোগিতা সংস্থার (SCO) বার্ষিক শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দিতে চিন সফর করবেন বলে আশা করা হচ্ছে। তিনি সাত বছরেরও বেশি সময় পর চিন সফর করতে পারেন।

মোদি 29 অগস্ট জাপান সফর করবেন। সফর শেষ হওয়ার পর, তিনি সাংহাই সহযোগিতা সংস্থা (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনে যোগদানের জন্য তিয়ানজিন যাবেন। এসসিও শীর্ষ সম্মেলন 31 অগস্ট এবং 1 সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের রাশিয়ার থেকে তেল কেনার উপর অতিরিক্ত 25 শতাংশ শুল্ক আরোপের ঘোষণা সম্পর্কে এক প্রশ্নের জবাবে কুমার বলেন, এর প্রভাব কমাতে আমাদের পদক্ষেপ নিতে হবে।

