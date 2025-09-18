বছরে মিলবে 750 কিলো সোনা ! দেশের বৃহৎ স্বর্ণ খনিতে শীঘ্রই শুরু হচ্ছে উৎপাদন
এই খনিতে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন শুরু হলে এখান থেকে বছরে প্রায় 750 কিলোগ্রাম সোনা উৎপাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে ৷
By PTI
Published : September 18, 2025 at 5:44 PM IST
নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: অন্ধ্রপ্রদেশে ভারতের প্রথম বৃহৎ বেসরকারি সোনার খনি খুব শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন শুরু করবে বলে জানিয়েছেন ডেকান গোল্ড মাইন্স লিমিটেডের একজন শীর্ষ কর্তা। ভারত বর্তমানে প্রতি বছর প্রায় 1000 টন সোনা আমদানি করে, তাই এই উন্নয়নটি তাৎপর্যপূর্ণ। তেলের পরে দেশটি সোনার বৃহত্তম আমদানিকারক।
বিএসইতে তালিকাভুক্ত প্রথম এবং একমাত্র সোনা অনুসন্ধানকারী কোম্পানি ডেকান গোল্ড মাইন্স লিমিটেড ( DGML) এর জিওমাইসোর সার্ভিসেস ইন্ডিয়া লিমিটেডে অংশীদারিত্ব রয়েছে, যা অন্ধ্র প্রদেশের জোন্নাগিরিতে প্রথম বেসরকারি খাতের সোনার খনি তৈরি করছে।
তিনি জানান, জোন্নাগিরি সোনা প্রকল্পটি জুন এবং জুলাই মাসে পরিবেশগত ছাড়পত্র পেয়েছে এবং রাজ্যের ছাড়পত্রও চাওয়া হয়েছে। প্রকল্পটির স্থিতিশীলকরণের কাজ চলছে৷ ডেকান গোল্ড মাইন্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর হনুমা প্রসাদ সিআইআই ইন্ডিয়া মাইনিং সামিট 2025-এর ফাঁকে বলেন, "এখন শুধুমাত্র এর প্ল্যান্টের প্রযুক্তিগত পরিকাঠামো নিয়ে কাজ চলছে৷ খুব শীঘ্রই পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন শুরু হবে।"
তিনি জানান, পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন শুরু হলে প্রকল্পটি বছরে প্রায় 750 কিলোগ্রাম সোনা উৎপাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে এবং দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে এখান থেকে বছরে 1000 টন সোনা তোলা হবে। ডেকান গোল্ড মাইন্স লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ব্যাখ্যা করে বলেন, "আজ ভারতের সোনার উৎপাদন 1.5 টন৷ আমাদের খনিতে পূর্ণাঙ্গ উৎপাদন শুরু হলে, আরও প্রায় এক টন সোনা এর সঙ্গে যোগ হবে।"
সোনার খনিটি অন্ধ্র প্রদেশের কুরনুল জেলার তুগালি মন্ডালমের মধ্যে জোন্নাগিরি, এররাগুড়ি এবং পাগিদিরাই গ্রামের কাছে অবস্থিত। ডিজিএমএল 2003 সালে অনুসন্ধান এবং খনিজ শিল্পে গভীরভাবে জড়িত প্রবর্তকদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ডেকান গোল্ড মাইন্স লিমিটেড ( DGML) ভারত এবং বিদেশে সোনা অনুসন্ধান কার্যক্রমের সঙ্গে জড়িত। কোম্পানির খনির সম্পদ ভারতীয় উপদ্বীপ, কিরগিজস্তান, ফিনল্যান্ড এবং তানজানিয়াজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে।