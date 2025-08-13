ETV Bharat / business

কোভিড মহামারীর সময় বন্ধ থাকা 18 মাসের বকেয়া DA কবে মিলবে ? জানুন কেন্দ্রের উত্তর - BIG UPDATE ON DA ARREARS

কোভিড মহামারী চলাকালীন সরকার মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং মহার্ঘ ত্রাণের তিনটি কিস্তি বন্ধ করে দিয়েছিল। ওই বকেয়া ভাতার টাকা কি পাওয়া যাবে ?

DA Arrears
18 মাসের বকেয়া DA কি পাওয়া যাবে ? (প্রতীকী ছবি: ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 13, 2025 at 5:18 PM IST

নয়াদিল্লি, 13 অগস্ট: কোভিড মহামারী (Covid-19) চলাকালীন সরকার মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং মহার্ঘ ত্রাণের (DR) তিনটি কিস্তি বন্ধ করে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের ডিএ এবং ডিআর সরকার প্রতি ছয় মাস অন্তর সংশোধন করে। এইভাবে, তিনটি কিস্তি বন্ধ করার অর্থ হল 18 মাসের জন্য ডিএ এবং ডিআর বন্ধ রাখা। এবার প্রশ্ন হল, কেন্দ্র সরকার কি ওই বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং মহার্ঘ ত্রাণ (DR) সরকারি কর্মচারীদের দেবে ? দিলে ওই বকেয়া টাকা কবে পাবেন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীরা ? লোকসভায় এই প্রশ্নের আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায় কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক।

কোভিড-19 মহামারী চলাকালীন কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ নিয়ে প্রশ্ন তোলেন সাংসদ আনন্দ ভাদোরিয়া, যার জবাবে সরকার 11 অগস্ট 2025 তারিখে লোকসভায় তার আনুষ্ঠানিক অবস্থান নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানায়। এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রক স্পষ্ট করেছে যে, কোভিড-19 মহামারী চলাকালীন বন্ধ থাকা 18 মাসের বকেয়া মহার্ঘ ভাতা (DA) এবং মহার্ঘ ত্রাণের (DR) বকেয়া অর্থ আর পাবেন না কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং পেনশনভোগীরা।

মহামারী পরবর্তী দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধারের পরিপ্রেক্ষিতে 2020 সালের জানুয়ারি থেকে 2021 সালের জুন পর্যন্ত 18 মাসের বকেয়া ডিএ/ডিআর পুনর্বিবেচনা প্রসঙ্গে অর্থ প্রতিমন্ত্রী পঙ্কজ চৌধুরী বলেন, "কোভিডের কারণে অর্থনৈতিক ক্ষতি এবং অতিরিক্ত কল্যাণ ব্যয়ের কারণে বিলম্বিত ডিএ/ডিআর পরিমাণ পরিশোধের জন্য বাজেটে কোনও সুযোগ নেই। সরকার সংসদে জবাব দিয়েছে যে 2020 সালে মহামারীর প্রতিকূল আর্থিক প্রভাব এবং সরকারের গৃহীত কল্যাণমূলক পদক্ষেপের অর্থায়নের আর্থিক বোঝা 2020-21 অর্থবছরের তুলনায় বেশি ছিল। অতএব, ডিএ/ডিআর বকেয়া পরিশোধ সম্ভব বলে বিবেচিত হয়নি।"

কেন্দ্রীয় অর্থ প্রতিমন্ত্রী বলেন, "কোভিড-19 মহামারীর প্রেক্ষাপটে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী/পেনশনভোগীদের 1 জানুয়ারি, 2020, 1 জুলাই, 2020 এবং 1 জানুয়ারি, 2021 থেকে প্রদেয় মহার্ঘ ভাতা আর মহার্ঘ ত্রাণের তিনটি কিস্তি স্থগিত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যাতে সরকারি অর্থের উপর চাপ কমানো যায়।"

