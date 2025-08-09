নয়াদিল্লি, 9 অগস্ট: ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম বেসরকারি ব্যাঙ্ক আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক 1 অগস্ট, 2025 থেকে তার গ্রাহকদের জন্য মাসিক গড় ব্যালেন্স এবং নগদ লেনদেন সম্পর্কিত নিয়মে কিছু বড় পরিবর্তন এনেছে। এই নতুন নিয়মগুলি সরাসরি নতুন গ্রাহকদের উপর প্রভাব ফেলবে, যাদের এখন উচ্চতর ন্যূনতম ব্যালেন্স বজায় রাখতে হবে।
জানা গিয়েছে, নতুন এবং পুরাতন গ্রাহকদের জন্য মাসিক গড় ব্যালেন্সের নিয়ম। নতুন নিয়ম অনুযায়ী, 1 অগস্ট, 2025 তারিখে বা তার পরে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় গ্রাহকদের তাদের এলাকা অনুসারে বর্ধিত ন্যূনতম ব্যালেন্স বজায় রাখতে হবে।
কোন এলাকার গ্রাহকদের জন্য কী সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে?
- মেট্রো এবং শহরাঞ্চলে: সেভিংস অ্যাকাউন্টের ন্যূনতম ব্যালেন্সের সীমা 50000 টাকা
- মফস্বল এলাকায়: সেভিংস অ্যাকাউন্টের ন্যূনতম ব্যালেন্সের সীমা 25,000 টাকা
- গ্রামীণ এলাকায়: সেভিংস অ্যাকাউন্টের ন্যূনতম ব্যালেন্সের সীমা 10,000 টাকা
একই সঙ্গে, 1 অগস্ট, 2025 এর আগে অ্যাকাউন্ট খোলা পুরোনো গ্রাহকদের জন্য ন্যূনতম ব্যালেন্সের সীমাতে কোনও পরিবর্তন হয়নি...
- মেট্রো/শহুরে এলাকায়: সেভিংস অ্যাকাউন্টের ন্যূনতম ব্যালেন্সের সীমা 10,000 টাকা
- মফস্বল এবং গ্রামীণ এলাকায়: সেভিংস অ্যাকাউন্টের ন্যূনতম ব্যালেন্সের সীমা 5,000 টাকা
- যদি কোনও গ্রাহক এই ন্যূনতম ব্যালেন্স বজায় না রাখেন, তাহলে তাকে 6 শতাংশ পর্যন্ত জরিমানা অথবা 500 টাকা (যেটি কম) ধার্য করা হবে।
নগদ লেনদেন এবং সঞ্চয় অ্যাকাউন্টের সুদের হারে পরিবর্তন
- নগদ জমা: এখন প্রতি মাসে মাত্র তিনটি বিনামূল্যে নগদ টাকা জমা করা যাবে। এর পরে, প্রতিটি লেনদেনের জন্য 150 টাকা ফি নেওয়া হবে। এছাড়াও, মাসে সর্বোচ্চ 1 লক্ষ টাকা নগদ জমা করা যাবে।
- নগদ টাকা তোলা: মাসে তিনবার বিনামূল্যে নগদ টাকা তোলার সীমাও থাকবে।
- তৃতীয় পক্ষের আমানত: তৃতীয় পক্ষের দ্বারা নগদ টাকা জমার সর্বোচ্চ সীমা প্রতি লেনদেনে 25,000 টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
আইসিআইসিআই ব্যাঙ্ক 2025 সালের এপ্রিল মাসে সঞ্চয় অ্যাকাউন্টের সুদের হার 0.25 শতাংশ কমিয়ে 2.75 শতাংশ করেছে। এই নতুন হার 50 লক্ষ টাকা পর্যন্ত আমানতযুক্ত অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।