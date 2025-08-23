ETV Bharat / business

প্রায় 3 হাজার কোটির ব্যাঙ্ক জালিয়াতি ! অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে মামলা সিবিআইয়ের - CBI BOOKS ANIL AMBANI

রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস এবং এর প্রোমোটার ডিরেক্টর অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে সিবিআই।

Anil Ambani
অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলা সিবিআইয়ের (ফাইল ছবি)
By PTI

Published : August 23, 2025 at 7:15 PM IST

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, 23 অগস্ট: শনিবার সকাল 7টা থেকে অনিল আম্বানির বাড়িতে এবং তাঁর সংস্থা রিলায়্যান্স কমিউনিকেশনে (আরকম) তল্লাশি চলছে। সিবিআই-এর একটি তদন্তকারী দল এই তল্লাশি চালাচ্ছে। জানা গিয়েছে, সিবিআই ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় রিলায়্যান্স কমিউনিকেশন এবং অনিল আম্বানির সঙ্গে সম্পর্কিত মামলায় তল্লাশি চালাচ্ছে।

এখনও পর্যন্ত পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, অনিল আম্বানি তাঁর পরিবারের সঙ্গে বাড়িতেই আছেন। ব্যাঙ্ক জালিয়াতির মামলায় অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে এফআইআরও দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সিবিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, এই জালিয়াতির কারণে স্টেট ব্যাঙ্কের (SBI) 2000 কোটি টাকা লোপাট হয়েছে।

জানা যাচ্ছে যে, সিবিআই রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস এবং এর প্রোমোটার ডিরেক্টর অনিল আম্বানির বিরুদ্ধে ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগে মামলা দায়ের করেছে, যার ফলে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার 2000 কোটি টাকারও বেশি ক্ষতি হয়েছে। জানা গিয়েছে, এই জালিয়াতির ফলে মোট তছরুপ হওয়া টাকার অঙ্ক 2,929.05 কোটি টাকা।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার নীতি অনুযায়ী, স্টেট ব্যাঙ্ক গত 13 জুন দেনাগ্রস্ত রিলায়্যান্স কমিউনিকেশন (আরকম)-এর ঋণ অ্যাকাউন্টকে ‘প্রতারক’ হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সংস্থার কর্তা অনিল আম্বানির নাম এই সংক্রান্ত রিপোর্টে যুক্ত করেছে ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। এই সংক্রান্ত রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নীতি অনুযায়ী, ব্যাঙ্ক কোনও সংস্থার অ্যাকাউন্টকে ‘প্রতারক’ ঘোষণা করার 21 দিনের মধ্যে এই বিষয়টি আরবিআইকে জানাতে হবে। এর পাশাপাশি, পুলিশ বা সিবিআইয়ের কাছেও অভিযোগ জানাতে হবে।

দিন কয়েক আগে ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট)-এর দিল্লির দফতরে হাজিরা দিয়েছিলেন অনিল আম্বানি। প্রায় 17 হাজার কোটি টাকার ঋণ জালিয়াতি মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তাঁকে তলব করে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। অনিল আম্বানির সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে প্রায় 17 হাজার কোটি টাকার কোটি টাকা প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে, যার মধ্যে ইয়েস ব্যাঙ্কের 3000 কোটি টাকার ঋণও রয়েছে। ইডি সূত্রের খবর, ওই ঋণ অনিল আম্বানির একাধিক সংস্থার মধ্যে বণ্টন হয়েছিল। ঋণ মঞ্জুরের ক্ষেত্রেও একাধিক অনিয়মের অভিযোগ উঠেছে ইয়েস ব্যাঙ্কের বিরুদ্ধে। ফলে সেই ঋণের ক্ষেত্রে ঘুষ দেওয়া হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছে ইডি।

