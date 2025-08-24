নয়াদিল্লি, 24 অগস্ট: স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার পর, ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া দেউলিয়া রিলায়েন্স কমিউনিকেশনসের ঋণ অ্যাকাউন্টকে ‘প্রতারক’ ঘোষণা করেছে এবং 2016 সালে তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগ তুলে এর প্রাক্তন পরিচালক, শিল্পপতি অনিল আম্বানির নাম উল্লেখ করেছে। একটি নিয়ন্ত্রক ফাইলিং থেকে এই তথ্য জানা গিয়েছে।
রাষ্ট্রায়ত্ত ঋণদাতা ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া 2016 সালের অগস্টে রিলায়েন্স কমিউনিকেশনসকে 700 কোটি টাকার ঋণ মঞ্জুর করে, যাতে তারা তাদের চলমান মূলধন ও পরিচালন ব্যয় মেটাতে পারে এবং বর্তমান দায় মেটাতে পারে। স্টক এক্সচেঞ্জে আরকমের দাখিল করা ব্যাঙ্কের চিঠি অনুযায়ী, 2016 সালের অক্টোবরে বিতরণ করা অনুমোদিত পরিমাণের অর্ধেক একটি স্থায়ী আমানতে বিনিয়োগ করা হয়েছিল, যা অনুমোদন পত্র অনুযায়ী অনুমোদিত ছিল না।
আরকম জানিয়েছে যে তারা 22 অগস্ট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া থেকে 8 অগস্ট একটি চিঠি পেয়েছে যেখানে ব্যাঙ্ক "কোম্পানির ঋণ অ্যাকাউন্ট, অনিল আম্বানি (কোম্পানির প্রবর্তক এবং প্রাক্তন পরিচালক) এবং মঞ্জরী অশোক কক্কর (কোম্পানির প্রাক্তন পরিচালক) কে ‘প্রতারক’ হিসাবে শ্রেণিবদ্ধ করার" সিদ্ধান্তের কথা জানানো হয়েছে। এর আগে, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (SBI) এই বছরের জুন মাসে একই কাজ করেছিল, ঋণের শর্ত লঙ্ঘন করে ব্যাঙ্কের তহবিলের অপব্যবহারের অভিযোগে।
এসবিআইয়ের অভিযোগের পর, কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (CBI) শনিবার রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস এবং আম্বানির বাসভবনের সাথে সম্পর্কিত ক্যাম্পাসগুলিতে তল্লাশি চালায়। সিবিআই জানিয়েছে যে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস এবং এশিয়ার সবচেয়ে ধনী ব্যক্তি মুকেশ আম্বানির ছোট ভাই আম্বানির দ্বারা 2929.05 কোটি টাকার ক্ষতির অভিযোগের পরে তারা এই অভিযোগ দায়ের করেছে।
এসবিআই-এর অভিযোগের পর, কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (CBI) শনিবার আরকম এবং আম্বানির বাসভবনের সাথে সম্পর্কিত প্রাঙ্গণে তল্লাশি চালায়। পিটিআই-এর এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, রিলায়েন্স কমিউনিকেশনস এবং অনিল আম্বানির দ্বারা সংঘটিত ‘প্রতারক’র কারণে 2929.05 কোটি টাকার ক্ষতির দাবির ভিত্তিতে সিবিআই আরকম এবং আম্বানির বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করেছে।
এই পুরো ঘটনার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে অনিল আম্বানির একজন মুখপাত্র বলেছেন যে, "তার বিরুদ্ধে আনা সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন এবং তিনি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ প্রমাণ করবেন।" এসবিআইয়ের অভিযোগের প্রেক্ষিতে মুখপাত্র বলেছেন যে এই বিষয়টি দশ বছরেরও বেশি পুরনো। সেই সময় কোম্পানির ব্যবস্থাপনায় অনিল আম্বানির কোনও ভূমিকা ছিল না।