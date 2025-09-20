মাদার ডেয়ারির পর এবার Amul, দুধ-ঘি-সহ 700 পণ্যের দাম কমাচ্ছে সংস্থা

মাদার ডেয়ারির পর এবার Amul, দুধ-ঘি-সহ 700 পণ্যের দাম কমাচ্ছে সংস্থা
আমূল নিবার 700টিরও বেশি পণ্য প্যাকের খুচরো দাম কমিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঘি, মাখন, আইসক্রিম, বেকারি এবং হিমায়িত খাবার।
By PTI
Published : September 20, 2025 at 8:54 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 সেপ্টেম্বর: জিএসটি স্ল্যাবে পরিবর্তনের পর, কোম্পানিগুলি এখন সরাসরি জনসাধারণের কাছে তার সুবিধা পৌঁছে দিচ্ছে। আমূল ব্র্যান্ডের অধীনে দুগ্ধজাত পণ্য বাজারজাতকারী জিসিএমএমএফ শনিবার 700টিরও বেশি পণ্য প্যাকের খুচরো দাম কমিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে ঘি, মাখন, আইসক্রিম, বেকারি এবং হিমায়িত খাবার।
নতুন দাম 22 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে। এক বিবৃতিতে, গুজরাত কোঅপারেটিভ মিল্ক মার্কেটিং ফেডারেশন (GCMMF) 700 টিরও বেশি পণ্যের প্যাকের দাম কমানোর ঘোষণা করেছে, যাতে গ্রাহকরা GST হ্রাসের সম্পূর্ণ সুবিধা পান। এই সংশোধনী 22 সেপ্টেম্বর, 2025 থেকে কার্যকর হচ্ছে।
জিসিএমএমএফ জানিয়েছে, "মাখন, ঘি, ইউএইচটি দুধ, আইসক্রিম, পনির, চকোলেট, বেকারি পণ্য, হিমায়িত দুগ্ধ এবং আলুর স্ন্যাকস, কনডেন্সড মিল্ক, চিনাবাদাম স্প্রেড, মল্ট-ভিত্তিক পানীয়ের মতো পণ্য বিভাগে এই সংশোধন করা হয়েছে। মাখনের (100 গ্রাম) সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য 62 টাকা থেকে কমিয়ে 58 টাকা করা হয়েছে। ঘিয়ের দাম 40 টাকা কমিয়ে 610 টাকা করা হয়েছে," বিবৃতিতে বলা হয়েছে।
আমূল প্রক্রিয়াজাত পনির ব্লকের (এক কেজি) সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য প্রতি কেজি 30 টাকা কমিয়ে 545 টাকা করা হয়েছে। হিমায়িত পনিরের (200 গ্রাম) নতুন সর্বোচ্চ খুচরো মূল্য হবে 95 টাকা, যা বর্তমানে 99 টাকা।
সংস্থার তরফে বিবৃতিতে বলা হয়েছে, "আমূল বিশ্বাস করে যে দাম কমানোর ফলে দুগ্ধজাত পণ্য, বিশেষ করে আইসক্রিম, পনির এবং মাখনের ব্যবহার বৃদ্ধি পাবে। কারণ, ভারতে মাথাপিছু এগুলির ব্যবহার এখনও অনেক কম।" এর আগে, মাদার ডেয়ারিও 22 সেপ্টেম্বর থেকে তাদের পণ্যের দাম কমানোর কথা ঘোষণা করেছিল।
জিএসটি কাউন্সিলের 56তম বৈঠকে দুধ, রুটি, পরোটা-সহ অনেক খাদ্যদ্রব্যকে জিএসটি-মুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। গত 3 সেপ্টেম্বর অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন এই ঘোষণা করেন। এর পাশাপাশি, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য এবং জীবন বিমাও জিএসটি-মুক্ত থাকবে। বিরল রোগ এবং গুরুতর অসুস্থতার জন্য ব্যবহৃত তেত্রিশটি জীবনদায়ী ওষুধও করমুক্ত থাকবে।
আগামী 22 সেপ্টেম্বর থেকে, জিএসটিতে চারটির পরিবর্তে মাত্র দুটি স্ল্যাব থাকবে, 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশ। এর ফলে সাবান এবং শ্যাম্পুর মতো সাধারণ মানুষের নিত্যদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পাশাপাশি এসি এবং গাড়িও সস্তা হয়ে যাবে। বিলাসবহুল জিনিসপত্র এবং তামাকজাত পণ্যের উপর এখন 28 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 40 শতাংশ জিএসটি করা হবে। 350 সিসির চেয়ে বড় ইঞ্জিন-সহ মাঝারি ও বড় গাড়ি এবং মোটরসাইকেল এই স্ল্যাবের আওতায় পড়বে।