বাড়ছে বিমানের জ্বালানির দাম, মহার্ঘ বাণিজ্যিক গ্যাসও

বিমানের জ্বালানির দাম বাড়তে চলেছে 3 শতাংশ ৷ তার প্রভাবে বিমানের টিকিটের দাম বাড়বে ৷ একইসঙ্গে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ছে 15 টাকা 50 পয়সা ৷

ATF PRICE HIKED
বাড়তে চলেছে বিমান ভাড়া (ইটিভি ভারত)
Published : October 1, 2025 at 1:42 PM IST

নয়াদিল্লি, 1 অক্টোবর: উৎসেবর মরশুমে আরও একবার দাম বাড়ছে বিমানের জ্বালানির ৷ ফলে বাড়তে চলেছে বিমান ভাড়া ৷ পাশাপাশি বাড়ছে বাণিজ্যিক গ্যাসের দামও ৷ জানা গিয়েছে, বিমানের জ্বালানির দাম বাড়তে চলেছে 3 শতাংশ ৷ বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম বাড়ছে 15 টাকা 50 পয়সা ৷

এর ফলে এখন থেকে দিল্লিতে প্রতি কিলোলিটার বিমানের জ্বালানির দাম হতে চলেছে 93,766.02 টাকা ৷ আর দিল্লিতে বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্যবহৃত গ্যাসের দাম আগের থেকে খানিকটা বেড়ে হল 1,595.50 ৷ এর জেরে বিভিন্ন খাবারের দোকানে জিনিসের দাম বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা ৷ তাতে ঘুরপথে মধ্যবিত্তর উপর চাপ বাড়তে চলেছে ৷

এমনিতেই উৎসবের মরশুমে বিমান ভাড়া আগের থেকে বেশ খানিকটা বেড়েছে ৷ এবার জ্বালানির দাম বাড়ায় সেই প্রবণতা আরও বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ তার মানে উৎসবের মরশুম শেষ হলে বিমানের ভাড়া আগের জায়গায় ফিরে যাবে বলে যাঁরা ভেবেছিলেন তাঁদেরও আশা হত হতে হবে ৷ উৎসবের মরশুমের চাহিদা মিটে গেলে দাম যদিও কমে তা এখনকার থেকে বেশি হতে চলেছে বলেই মনে করছেন পরিবহণ বিশেষজ্ঞদের একটা বড় অংশ ৷

পেট্রল-ডিজেল এবং রান্নার গ্যাসের মতো বিমানের জ্বালানির দামও শহর বিশেষে আলাদা আলাদা হয়ে থাকে ৷ মুম্বইতে নতুন দাম হল কিলোলিটার প্রতি 87 হাজার 714 টাকা 39 পয়সা ৷ আগে ছিল 84 হাজার 832 টাকা 83 পয়সা ৷ চেন্নাই ও কলকাতায় দাম থাকছে একই ৷ আগে ছিল 96 হাজার 816 টাকা 58 পয়সা ৷ এখন হল 97 হাজার 302 টাকা 14 পয়সা ৷

এখন বাড়লেও এর আগে বেশ কয়েকবার কমেছে বাণিজ্যিক গ্যাসের দাম ৷ সেপ্টেম্বর মাসের গোড়ায় একলাফে 51 টাকা 50 পয়সা কমেছে দাম ৷ এপ্রিল থেকে হিসেব করে সিলিন্ডার প্রতি দাম কমেছে 223 টাকা ৷ তবে বাড়িতে ব্যবহৃত গ্য়াসের দাম এখন একই থাকছে ৷ পরিবর্তন হচ্ছে না পেট্রল আর ডিজেলের দামেও ৷ এখন বাড়িতে ব্যবহার হওয়া 14.2 কেজি সিলিন্ডারের দাম 853 টাকা ৷ এর আগে এপ্রিলে প্রায় 50 টাকা বেড়েছিল গ্যাসের দাম ৷

এর আগে একটানা বেশ কয়েকবার বাণিজ্যিক এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের দাম কমে। সেপ্টেম্বর মাসের প্রথম দিন দাম 51.50 টাকা কমানো হয়েছিল। তেল বিপণন সংস্থাগুলি জনগণের সুবিধার কথা মাথায় রেখে রান্নার গ্যাসের দাম কমিয়ে দেয়। তবে, শুধুমাত্র 19 কেজির বাণিজ্যিক গ্যাস সিলিন্ডারের দামই কমে সেদিন। এবার খানিকটা বাড়ল বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহৃত সিলিন্ডারের দাম ৷

রান্নার গ্যাস 500 টাকায় ! আরও 25 লাখ ভর্তুকিযুক্ত LPG সংযোগের অনুমোদন কেন্দ্রের

