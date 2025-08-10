নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট: ভারতের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেস ফ্রিডম সেল ঘোষণা করেছে। এতে 50 লক্ষ আসনের টিকিট খুবই কম দামে পাওয়া যাচ্ছে। এই অফারে ভারতের নানা শহরে ভ্রমণ বা বিদেশ ভ্রমণের জন্য এটি একটি দুর্দান্ত সুযোগ এনে দিল যাত্রীদের জন্য। ডোমেস্টিক ফ্লাইটের ভাড়া 1279 টাকা থেকে শুরু এবং আন্তর্জাতিক বিমানের ভাড়া 4279 টাকা থেকে শুরু। 10 অগস্ট থেকে 15 অগস্ট 2025 পর্যন্ত বুকিং করা যাবে এবং 19 অগস্ট থেকে 31 মার্চ 2026 পর্যন্ত ভ্রমণ করা যাবে।
দুই ধরণের ভাড়া
এক্সপ্রেস লাইট: ডোমেস্টিক ফ্লাইটের দাম 1279 টাকা থেকে শুরু। আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের টিকিট 4279 টাকা থেকে শুরু।
এক্সপ্রেস মূল্য: ডোমেস্টিক ফ্লাইটের টিকিট 1379 টাকা থেকে শুরু। আন্তর্জাতিক ফ্লাইটের টিকিট 4479 টাকা থেকে শুরু।
এই ভাড়ার মধ্যে মূল ভাড়া, কর এবং বিমানবন্দর চার্জ অন্তর্ভুক্ত, তবে সুবিধা ফি এবং অতিরিক্ত পরিষেবা ফি আলাদা। আপনি যদি www.airindiaexpress.com অথবা মোবাইল অ্যাপে নেট ব্যাঙ্কিংয়ের মাধ্যমে বুকিং করেন , তাহলে Express Lite-এ কোনও বাড়তি ফি লাগবে না।
এয়ার ইন্ডিয়া এক্সপ্রেসের ফ্রিডম সেলে, যারা www.airindiaexpress.com থেকে বুকিং করবেন তারা এক্সপ্রেস লাইট ভাড়ায় শূন্য চেক-ইন ব্যাগেজের বিকল্প পাবেন। এতে, 3 কেজি অতিরিক্ত কেবিন ব্যাগেজ বিনামূল্যে প্রি-বুক করা যাবে। চেক-ইন ব্যাগেজের জন্য কম চার্জ রয়েছে। ডোমেস্টিক ফ্লাইটে, 15 কেজির জন্য আপনাকে 1000 টাকা এবং আন্তর্জাতিক ফ্লাইটে, 20 কেজির জন্য আপনাকে 1300 টাকা দিতে হবে।
নির্দিষ্ট রুটে ডিল
দিল্লি-জয়পুর, বেঙ্গালুরু-গোয়া, দিল্লি-গোয়ালিয়রের মতো রুটে বিমান সংস্থাটি দুর্দান্ত অফার দিচ্ছে। এর পাশাপাশি, 32টি ডোমেস্টিক এবং 15টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে বিশেষ বিক্রয় ভাড়াও পাওয়া যাচ্ছে। নতুন বোয়িং 737-8 বিমানে এক্সপ্রেস বিজনেস ক্লাস ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে, যা ব্যবসায়িক শ্রেণির (বিজনেস ক্লাস) মতো অভিজ্ঞতা প্রদান করে। যাত্রীরা ব্যবসায়িক আসনে আপগ্রেড করতে পারবেন, যার আসনের জায়গা 58 ইঞ্চি পর্যন্ত হবে।
টিকিট বুকিং এবং বাতিলের নিয়ম
এই অফারটি শুধুমাত্র সম্পূর্ণ বুকিং করা এবং বাতিল না করা বুকিংয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। যদি সম্পূর্ণ বুকিং বাতিল করা হয়, তাহলে ছাড় প্রত্যাহার করা হবে। পেমেন্টের পরে কোনও টাকা ফেরত দেওয়া হবে না এবং ওয়েবসাইটে উল্লেখিত বাতিলকরণ চার্জ প্রযোজ্য হবে। এই অফারটি সীমিত আসনের জন্য এবং 'ফার্স্ট কাম ফার্স্ট সার্ভ' ভিত্তিতে উপলব্ধ। সমস্ত তারিখ, ফ্লাইট বা রুটে আসন পাওয়া যাবে না। যদি অফারের আসন শেষ হয়ে যায়, তাহলে স্বাভাবিক ভাড়া প্রযোজ্য হবে।