নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: 3 সেপ্টেম্বর কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনের সভাপতিত্বে নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত জিএসটি কাউন্সিলের 5৬তম সভায় দেশের পরোক্ষ কর আদায় ব্যবস্থায় একটি বড় পরিবর্তন আনা হয়েছে। একটি বড় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জিএসটি কাউন্সিল জিএসটি সরলীকৃত করেছে। এখন চারটি কর স্ল্যাবের পরিবর্তে কেবল দুটি স্ল্যাব থাকবে। মধ্যবিত্তদের দীর্ঘদিনের দাবিতে, কাউন্সিল 12 শতাংশ এবং 28 শতাংশ কর হার বাতিল করেছে। এখন কেবল 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশ হার প্রযোজ্য হবে।
জিএসটির নতুন হার 22 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে। এই পরিবর্তনগুলি সরাসরি পরিবারের বাজেটের উপর প্রভাব ফেলবে। জিএসটি কাউন্সিল 12 শতাংশ এবং 28 শতাংশ স্ল্যাব থেকে অনেক প্রয়োজনীয় পণ্য এবং পরিষেবা বাদ দিয়ে 5 শতাংশ এবং 18 শতাংশ স্ল্যাবে রেখেছে। এর ফলে অনেক জিনিস সস্তা হয়েছে এবং অনেক জিনিস ব্যয়বহুল হয়ে উঠেছে। দেখে নেওয়া যাক এই জিএসটি সংস্কারে কোন কোন জিনিস সস্তা হচ্ছে, কোনগুলির দাম বাড়ছে।
Individual Health/Life Insurance Now GST Free!#NextGenGST pic.twitter.com/UCrGQgxkJ3— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
যেসব জিনিসের উপর জিএসটি কমানো হয়েছে
- স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং শিক্ষা খাতের প্রয়োজনীয় বেশ কিছু জিনিসের দাম কমতে চলেছে ৷ জীবনদায়ী ওষুধ, স্বাস্থ্য সম্পর্কিত পণ্য এবং কিছু চিকিৎসা সরঞ্জামের উপর কর হ্রাস করা হয়েছে। এগুলির উপর জিএসটি 12 শতাংশ বা 18 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ বা 5 শতাংশ করা হয়েছে।
- বই এবং শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত উপকরণের বা পণ্যের উপর জিএসটি 12 শতাংশ এবং 5 শতাংশ থেকে কমিয়ে যথাক্রমে 5 শতাংশ বা শূন্য শতাংশ করা হয়েছে।
কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত পণ্য ও সারের উপর জিএসটি 12 শতাংশ এবং 18 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে।
বীজ এবং ফসলের মতো কিছু কৃষি উপকরণের উপর জিএসটি 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে।
Specified Bio-Pesticides and Micro-Nutrients made cheaper!#NextGenGST pic.twitter.com/CmgefdnxKz— CBIC (@cbic_india) September 3, 2025
- খাদ্য পণ্য এবং দৈনন্দিন উচ্চ চাহিদাযুক্ত বেশ কিছু জিনিস জিএসটি সংস্কারে সস্তা হচ্ছে ৷ যেমন, সস্তা হচ্ছে বিভিন্ন দুগ্ধজাত পণ্য৷ এউএইচটি (অতি-উচ্চ তাপমাত্রা) দুধ এখন সম্পূর্ণরূপে করমুক্ত থাকবে, যেখানে কনডেন্সড মিল্ক, মাখন, ঘি, পনির এবং পনিরের উপর কর 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ বা কিছু ক্ষেত্রে শূন্য করা হয়েছে।
- মল্ট, স্টার্চ, পাস্তা, কর্নফ্লেক্স, বিস্কুট, এমনকি চকোলেট এবং কোকো পণ্যের উপর কর 12 শতাংশ বা 8 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে।
Indian Breads Now GST Free!#NextGenGST pic.twitter.com/016qhhvYrY— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
- বাদাম, পেস্তা, হ্যাজেলনাট, কাজু এবং খেজুরের উপর এখন মাত্র 5 শতাংশ কর প্রযোজ্য হবে, আগে এটি 12 শতাংশ ছিল।
- পরিশোধিত চিনি, চিনির সিরাপ এবং টফি ও ক্যান্ডির মতো মিষ্টির উপর কর 5 শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।
- অন্যান্য প্যাকেটজাত খাবার কিছুটা সস্তা হচ্ছে ৷ যেমন, উদ্ভিজ্জ তেল, পশুর চর্বি, ভোজ্য স্প্রেড, সসেজ, মাংসজাত পণ্য, মাছের পণ্য এবং মল্ট নির্যাস-ভিত্তিক প্যাকেটজাত খাবার 5 শতাংশ স্ল্যাবের মধ্যে আনা হয়েছে। নোনতা মুখরোচক খাবার, ভুজিয়া এবং এই রকম খাবারের জন্য প্রস্তুত পণ্য (রোস্টেড চানা বাদে), প্যাকেটজাত এবং লেবেলযুক্ত পণ্য 18 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে।
- প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম খনিজ জল এবং বোতলের জলের (চিনি, মিষ্টি বা স্বাদ ছাড়া) উপর কর 18 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে।
Your daily delights now come with more taste & more savings with #NextGenGST. pic.twitter.com/uIdg3w2EwA— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
ইলেকট্রনিক্স পণ্য যেমন মৌলিক এবং ঘন ঘন ব্যবহৃত যন্ত্রপাতির উপর জিএসটি 28 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হয়েছে।
জুতো এবং পোশাকের উপর জিএসটি 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে।
নির্দিষ্ট কিছু গ্রেডের কাগজের উপর জিএসটি 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে শূন্য করা হয়েছে।
চুলের তেল, শ্যাম্পু, ডেন্টাল ফ্লস, টুথপেস্টের উপর জিএসটি 18 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে।
The changes in #GST rates of all goods, except for Pan Masala, Gutkha, Cigarettes, Chewing Tobacco, products like Zarda, Bidi will be implemented with effect from 22nd September 2025— PIB India (@PIB_India) September 3, 2025
- Union Finance Minister @nsitharaman #NextGenGST #56thGSTCouncil pic.twitter.com/VwSjEACur0
অন্যান্য ক্ষেত্রে যে সব জিনিস সস্তা হচ্ছে
- নবায়নযোগ্য জ্বালানি পণ্যে জিএসটি 12 শতাংশ থেকে 5 শতাংশে কমানো হয়েছে ৷
- নির্মাণ সামগ্রী বা কাঁচামালের উপর জিএসটি 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে।
- ক্রীড়া সামগ্রী এবং খেলনায় জিএসটি 12 শতাংশ থেকে কমিয়ে 5 শতাংশ করা হয়েছে।
- চামড়া, কাঠ এবং হস্তশিল্পের পণ্যে জিএসটি 5 শতাংশ স্ল্যাবের আওতায় আনা হয়েছে৷
- সামগ্রিকভাবে, মুদিখানা, খাবার, জুতো, পোশাক থেকে শুরু করে নবায়নযোগ্য জ্বালানি সবকিছুই এখন সস্তা হয়ে গিয়েছে। এর ফলে সাধারণ পরিবার, ছোট ব্যবসা এবং মধ্যবিত্তরা কিছুটা স্বস্তি পাবে।
Cycle Your Way to Savings with #NextGenGST. pic.twitter.com/QGnlEhLq4l— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
সস্তা হচ্ছে যেসব যানবাহন
- যেসব যানবাহনের উপর জিএসটি 28 শতাংশ থেকে কমিয়ে 18 শতাংশ করা হয়েছে সেগুলি হল, পেট্রোল, এলপিজি বা সিএনজিতে চালিত যানবাহন, যার ইঞ্জিন 1200 সিসি পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্য 4000 মিমি-এর বেশি নয়, সেগুলি সস্তা হচ্ছে।
- 1500 সিসি পর্যন্ত ইঞ্জিন ক্ষমতা এবং 4000 মিমি-এর বেশি দৈর্ঘ্য নয় এমন ডিজেল চালিত যানবাহন সস্তা হচ্ছে।
- যে যানবাহনগুলি কারখানা থেকে সরাসরি অ্যাম্বুলেন্স হিসেবে আসে এবং অ্যাম্বুলেন্সের জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত সরঞ্জাম, আসবাবপত্র এবং জিনিসপত্র দিয়ে সজ্জিত, সেগুলি সস্তা হচ্ছে।
Big Savings on Small Cars. #NextGenGST pic.twitter.com/JrMvW2hKz2— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
- তিন চাকার গাড়ির ক্ষেত্রে পেট্রোল ইঞ্জিন এবং বৈদ্যুতিক মোটর উভয় দ্বারা চালিত হাইব্রিড যানবাহন, যার ইঞ্জিন ক্ষমতা 1200 সিসি পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্য 4000 মিমি-এর বেশি নয় এমন গাড়ি সস্তা হচ্ছে।
- ডিজেল ইঞ্জিন এবং বৈদ্যুতিক মোটর উভয়েই চালিত হাইব্রিড যানবাহন, যার ইঞ্জিন 1500 সিসি পর্যন্ত এবং দৈর্ঘ্য 4000 মিমি-এর বেশি নয়, সেগুলি সস্তা হচ্চে। এরসঙ্গে পণ্য পরিবহনকারী যানবাহনও সস্তা হচ্ছে ৷
- যেসব যানবাহনের উপর 5 শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হয়েছে সেই তালিকায় রয়েছে ব্যাটারি এবং হাইড্রোজেন চালিত গাড়ি ৷ এখন বৈদ্যুতিক এবং হাইড্রোজেন গাড়ির উপর 12 শতাংশ এর পরিবর্তে 5 শতাংশ জিএসটি আরোপ করা হবে।
- 1800 সিসির বেশি ইঞ্জিন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন সেমি-ট্রেলার-সহ রোড ট্র্যাক্টর ছাড়া বাকি ট্রাক্টরগুলিতে 12 শতাংশ এর পরিবর্তে 5 শতাংশ জিএসটি প্রযোজ্য হবে।
Ride More, Spend Less.#NextGenGST pic.twitter.com/4F3J7B54dD— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
যেসব জিনিসের দাম বাড়ছে
- অনেক কিছুতে ছাড় দেওয়া হয়েছে৷ তবে তার পরেও কিছু পণ্য ও পরিষেবা এখনও উচ্চতর করের আওতায় থাকবে। যেমন, কয়লা, যা আগে 5 শতাংশ হারে কর ধার্য ছিল, এখন 18 শতাংশ হারে কর ধার্য করা হবে। এর ফলে কয়লাভিত্তিক শিল্পের খরচ বৃদ্ধি পাবে।
- পান মশলা, গুটখা, সিগারেট, চিবানোর মতো তামাক, জর্দা, কাঁচা তামাক এবং বিড়ির উপর বর্তমান উচ্চ GST হার এবং ক্ষতিপূরণ সেস বকেয়া সেস ঋণ পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে। এই পণ্যগুলি এখন লেনদেন মূল্যের পরিবর্তে খুচরো বিক্রয় মূল্য (RSP) অনুযায়ী মূল্যায়ন করা হবে, যার ফলে নিয়মগুলি আরও কঠোর হবে। চিনি, মিষ্টি বা স্বাদযুক্ত সমস্ত পণ্যের উপর কর 28 শতাংশ থেকে বাড়িয়ে 40 শতাংশ করা হয়েছে।
Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi announced the Next-Generation GST Reforms in his Independence Day address from the ramparts of Red Fort.— Nirmala Sitharaman Office (@nsitharamanoffc) September 3, 2025
Working on the same principle, the GST Council has approved significant reforms today.
These reforms have a multi-sectoral and… pic.twitter.com/NzvvVScKCF
- প্রিমিয়াম এবং বিলাসবহুল পণ্যের উপর নতুন 40 শতাংশ কর ধার্য করা হবে। এর অর্থ হল সিগারেট, প্রিমিয়াম মদ এবং উচ্চমানের গাড়ির উপর কোনও কর ছাড় থাকবে না। আমদানি করা বুলেটপ্রুফ বিলাসবহুল সেডান শুধুমাত্র বিশেষ ক্ষেত্রে, যেমন রাষ্ট্রপতির সচিবালয় কর্তৃক অর্ডার করা যানবাহনের ক্ষেত্রে ছাড় দেওয়া হবে।
- নির্দিষ্ট প্রাঙ্গণে পরিচালিত রেস্তোরাঁগুলি আর 18 শতাংশ করের সঙ্গে ITC (ইনপুট ট্যাক্স ক্রেডিট) বেছে নিতে পারবে না ৷ অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে কর সাশ্রয়ের এই উপায়টি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। নতুন মূল্যায়ন নিয়ম কিছু লটারি এবং মধ্যস্থতাকারী পরিষেবার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে ৷ এর ফলে তাদের উপর করের বোঝা হয় একই থাকবে অথবা আরও বৃদ্ধি পাবে।
জীবনবীমা-স্বাস্থ্যবীমা ও জীবনদায়ী ওষুধ, একাধিক জিনিস থেকে সম্পূর্ণ উঠল জিএসটি ; বড় ঘোষণা কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর
কেন্দ্রকে চাপ দিয়ে 'জয়' ছিনিয়ে নেওয়া হল, GST-মুক্ত বিমা প্রসঙ্গে দাবি তৃণমূলের
পুজোয় গলা ভেজাতেও বাড়তি কর ! Soft Drinks-এ এবার 40% জিএসটি