ETV Bharat / business

রাজ্যে 19 MSME সংস্থাকে সম্মান, NSE প্ল্যাটফর্মে আইপিও তুলে মূলধন সংগ্রহ

রাজ্যের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প (MSME) ও বস্ত্র দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডে জানান, ইক্যুইটির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহই বড় বিকল্প।

Nabanna
রাজ্যে 19 MSME সংস্থাকে সম্মান (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2025 at 5:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: এমএসএমই উদ্যোগগুলির জন্য বড় মাইলফলক! রাজ্যের ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি শিল্প (MSME) ও বস্ত্র দফতরের উদ্যোগে ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জের (NSE) এসএমই প্ল্যাটফর্মে আইপিও ইস্যুর মাধ্যমে মূলধন তুলতে সফল হয়েছে 19টি সংস্থা। সেই সংস্থাগুলিকে বিশেষ অনুষ্ঠানে সংবর্ধনা জানাল রাজ্য সরকার।

দফতরের অতিরিক্ত মুখ্যসচিব রাজেশ পাণ্ডে জানান, ক্ষুদ্র উদ্যোগের বিকাশে সময়মতো ও পর্যাপ্ত অর্থায়ন অন্যতম চ্যালেঞ্জ। অনেক সময় বাজার বা ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নেওয়ার ঝুঁকি নিতে পারে না সংস্থাগুলি। ফলে সুদের চাপ না নিয়ে ইক্যুইটির মাধ্যমে মূলধন সংগ্রহই বড় বিকল্প। তিনি বলেন, “2023 সালের নভেম্বরে বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিটে এনএসই-এর সঙ্গে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করেছি। সেই উদ্যোগে সংস্থাগুলিকে তালিকাভুক্ত করার প্রক্রিয়ায় হাতে-কলমে সহায়তা দেওয়া হচ্ছে।”

রাজেশ পাণ্ডে আরও জানান, এই তালিকাভুক্তির মাধ্যমে সংস্থাগুলি শুধু তহবিল তুলতেই পারবে না, বরং বড় বিনিয়োগকারীদের সামনে নিজেদের ব্যবসা তুলে ধরারও সুযোগ পাবে। বিশ্বব্যাঙ্ক অর্থায়িত RAMP প্রোগ্রাম-এর অধীনে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের দফতর ও এনএসই-এর এসএমই প্ল্যাটফর্ম একসঙ্গে সচেতনতামূলক শিবির, ক্যাম্প, কর্মশালা ও রোড শো চালিয়েছে। গত দেড় বছরে সেই প্রচেষ্টার ফলেই 19টি সংস্থা আইপিওর মাধ্যমে মূলধন তুলেছে। শুধু তাই নয়, গত কয়েক বছরে মোট 37টি সংস্থা এই পথে প্রায় 1000 কোটি টাকা জোগাড় করেছে।

দফতরের বিশেষ সচিব মেঘনাদ দে বলেন, “প্রথমবার সফল সংস্থাগুলিকে সংবর্ধনা জানানো হয়েছে। তাঁদের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেওয়ার সুযোগ দেওয়া হয়েছে। আগামী কর্মশালাগুলিতে এই সংস্থাগুলির প্রতিনিধিরা যোগ দেবেন। তাঁদের অভিজ্ঞতা অন্য সংস্থাকেও বাজারে নামতে উৎসাহিত করবে।”

মুম্বই থেকে অনুষ্ঠানে যোগ দেন এনএসই-এর অ্যাসোসিয়েট ভাইস প্রেসিডেন্ট পার্বতী মূর্তি। তিনি জানান, এখন পর্যন্ত SME Emerge প্ল্যাটফর্মে 673টি সংস্থা তালিকাভুক্ত হয়েছে। মোট 20,000 কোটি টাকা তোলা হয়েছে এবং সেই সংস্থাগুলির বাজার মূলধন দাঁড়িয়েছে 222,000 কোটি টাকায়। তাঁর কথায়, “কোভিড-পরবর্তী সময়ে তালিকাভুক্তির গতি বেড়েছে। গত দুই বছরে তিনশোরও বেশি সংস্থা এই প্ল্যাটফর্মে যোগ দিয়েছে।”

দফতরের আশা, এই উদ্যোগ ক্ষুদ্র শিল্পের জন্য একটি নতুন দিশা দেখাবে। আরও বহু সংস্থা ব্যাঙ্ক ঋণের চাপ না নিয়ে মূলধন বাজারের মাধ্যমে বিকাশের পথ বেছে নেবে।

For All Latest Updates

TAGGED:

MSMEIPO ON NSEরাজেশ পাণ্ডেBENGAL MSME COMPANIES HONORED

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.