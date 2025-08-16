নয়াদিল্লি, 16 অগস্ট: প্রথম দিনেই অভূতপূর্ব সাড়া মিলল বার্ষিক ফাস্ট্যাগ (FASTag) পাসে ৷ শুক্রবার বিকেল সাড়ে 4টা পর্যন্ত প্রায় 1.2 লক্ষ ব্যবহারকারী এই বার্ষিক পাসটি কিনেছেন বলে জানিয়েছে ভারতের জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (National Highways Authority of India) ৷
এনএইচএআই-এর তরফে একটি বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বাস্তবায়নের প্রথম দিন বিকেল 4টে 30 মিনিট পর্যন্ত প্রায় 1.2 লক্ষ ব্যবহারকারী বার্ষিক পাসটি কিনেছেন এবং সক্রিয় করেছেন ৷ এর মাধ্যমে টোল প্লাজায় প্রায় 1.24 লক্ষ লেনদেন রেকর্ড করা হয়েছে ৷"
মূলত, নাগরিকদের জীবনযাত্রাকে সহজতর করে প্রযুক্তির ব্যবহারকে উৎসাহিত করার জন্য জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ শুক্রবার থেকে দেশজুড়ে বার্ষিক ফাস্ট্যাগ পাস চালু করেছে ৷ বার্ষিক ফাস্ট্যাগ পাসে এক বছরের জন্য 3000 টাকা এককালীন ফি দিয়ে রিচার্জ করার সুবিধা মিলছে ৷ এর ফলে ঘন ঘন ফাস্ট্যাগ রিচার্জ করার ঝঞ্ঝাট থেকে নাগরিকরা মুক্তি পাবেন বলে মনে করছে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ ৷ এই পাস এক বছরে সারা দেশের জাতীয় সড়ক এবং এক্সপ্রেসওয়েতে 200টি টোল প্লাজা ক্রসিংয়ে ব্যবহার করা যাবে ।
বার্ষিক পাসটি বৈধ ফাস্ট্যাগ-সহ সমস্ত অ-বাণিজ্যিক যানবাহনের জন্য প্রযোজ্য এবং রাজমার্গযাত্রা অ্যাপ বা NHAI ওয়েবসাইটের মাধ্যমে এককালীন ফি প্রদানের দুই ঘণ্টার মধ্যে সক্রিয় হয়ে যাবে । বিবৃতিতে বলা হয়েছে, প্রায় 98 শতাংশ এবং 8 কোটিরও বেশি ব্যবহারকারীর মাধ্যমে FASTag দেশে ইলেকট্রনিক টোল সংগ্রহ ব্যবস্থায় বিপ্লব এনেছে । বার্ষিক পাস সুবিধা চালু করার ফলে কেবল ফাস্ট্যাগ ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতাই বৃদ্ধি পাবে না, বরং জাতীয় সড়ক এবং এক্সপ্রেসওয়েতে ভ্রমণ আরও সাশ্রয়ী এবং নির্বিঘ্ন হবে ৷
কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রী নিতিন গড়করি আগেই জানিয়েছিলেন, এই পাস চালুর হওয়ার ফলে টোল প্লাজার সামনে ভিড় কমবে ৷ পাশাপাশি যাত্রীদেরও দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না ৷ এছাড়া এই পাস সাশ্রয়ী বলেও দাবি করেন মন্ত্রী ৷