অনলাইন আবেদনে মিলবে জুবিন গর্গের চিতাভস্ম, রাজ্যে বিতরণ শুরু সরকারের

জুবিনময় অসম ৷ অগণিত সাধারণ মানুষ ও ভক্তদের প্রবল আবেগের কথা ভেবে এমনই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে অসম সরকার ৷

গায়ক জুবিন গর্গ (ফাইল ছবি)
Published : September 25, 2025 at 10:04 AM IST

গুয়াহাটি, 25 সেপ্টেম্বর: প্রয়াত সঙ্গীত আইকন জুবিন গর্গকে নিয়ে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত অসম সরকারের ৷ গায়কের চিতাভস্ম (অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ছাই) সাধারণ জনগণের মধ্যে বিতরণ করা হবে ৷ ভারতে সম্ভবত এমন ঘটনা প্রথম ৷ ইতিমধ্যেই রাজ্যের মধ্যে তা বিতরণ করার কাজ শুরু করা হয়েছে ৷ নগাঁওয়ে বুধবার পৌঁছয় গায়কের চিতাভস্ম ৷ অসংখ্য প্রদীপ জ্বালিয়ে এদিন ফের জুবিনকে স্মরণ করেন স্থানীয়রা ৷ জ্বলন্ত প্রদীপে লেখা হয় 'জুবিন গার্গ অমর হউক' ৷

বুধবার নগাঁওয়ে পৌঁছয় জুবিনের চিতাভস্ম (ইটিভি ভারত)

চিতাভস্ম বিতরণের জন্য অনলাইন পোর্টালে আবেদন জানানোর কথা বলা হয়েছে ৷ সরকারের তরফে এই অনলাইন পোর্টাল খোলা হচ্ছে ৷ অসমীয়া সঙ্গীত শিল্প এবং ভারতে অমর কিংবদন্তি হয়ে ওঠা এই শিল্পীর অকালমৃত্যুর পর জনসাধারণের ব্যাপক চাহিদার প্রেক্ষিতে এই পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ।

23 সেপ্টেম্বর গুয়াহাটি শহরের কাছে কামারকুচিতে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় জুবিন গর্গের শেষকৃত্য সম্পন্ন হওয়ার পর, অসম সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে পরিবারের কাছ থেকে চিতাভস্ম গ্রহণ করে ।

প্রদীপ শিখায় উজ্জ্বল জুবিন (ইটিভি ভারত)

রাজ্য সরকারের মুখপাত্র এবং শিক্ষামন্ত্রী রনোজ পেগু বলেছেন, "আমাদের প্রিয় শিল্পী জুবিন গর্গের শেষকৃত্য সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে । অবশিষ্ট চিতাভস্ম সংরক্ষণের জন্য সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে । আমরা শীঘ্রই সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের মাধ্যমে একটি সহজ অনলাইন পোর্টাল চালু করব । অসম জুড়ে সাংস্কৃতিক সংগঠন, প্রতিষ্ঠান এবং ব্যক্তিরা এই পোর্টালের মাধ্যমে চিতাভস্মের জন্য আবেদন করতে পারবেন এবং সেই অনুযায়ী আবেদনকারীদের চিতাভস্ম সরবরাহ করা হবে ।"

রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই জেলাগুলিতে চিতাভস্ম পাঠানোর আনুষ্ঠানিক প্রক্রিয়া শুরু করেছে ৷ বুধবার নগাঁও জেলায় প্রথম এই ভস্ম পাঠানো হয় ৷ সেখানে গায়কের চিতাভস্ম গ্রহণের অনুষ্ঠানেও ব্যাপক ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে ৷

এভাবেই সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে জুবিনের চিতাভস্ম (অসম সরকার)

অসম সরকারের সংস্কৃতি বিভাগের একজন সচিব পর্যায়ের আধিকারিক ইটিভি ভারতকে জানান যে, আগামী দুই দিনের মধ্যে অনলাইন পোর্টালটি প্রস্তুত হয়ে যাবে । রাজ্যজুড়ে ভক্তদের অপ্রতিরোধ্য চাহিদার কারণে অনলাইন চিতাভস্ম বিতরণ ব্যবস্থার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে । এই পদ্ধতির লক্ষ্য হল সমস্ত অঞ্চলে সমানভাবে গায়কের চিতাভস্ম বিতরণ করা এবং তা যেন উপযুক্ত ও সম্মানিত ব্যক্তিদের হাতে পৌঁছয় সেটা দেখা ৷ একই সঙ্গে গায়কের চিতাভস্ম নেওয়া সমস্ত অনলাইন প্রাপকের রেকর্ড বজায় রাখা ।

চিতাভস্ম সংগ্রহের মুহূর্ত (অসম সরকার)

19 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে নৌকা ভ্রমণে গিয়ে সাঁতার কাটার সময় মৃত্যু হয় জুবিনের ৷ তাঁর মৃত্যুতে ভেঙে পড়ে গোটা অসম ৷ গায়কের দেহ অসমে পৌঁছতেই লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে শ্রদ্ধা জানাতে ভিড় জমান ৷ তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য শ্মশানেও ভক্তদের ভিড় উপচে পড়ে । জনসাধারণের আবেগ এতটাই তীব্র ছিল যে, প্রতিবাদের মুখে সরকারকে পণ্যবাহী গাড়ি থেকে ফুল দিয়ে সাজানো গাড়িতে চিতাভস্ম স্থানান্তর করতে বাধ্য করা হয় ৷ যাতে এই আইকন যথাযথ সম্মান পান । জনসাধারণের শোকের এহেন আবহে সরকার এই অনন্য সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঘোষণা করে ৷

গামোসা মুড়িয়ে রাখা হয়েছে চিতাভস্মের কলস (ইটিভি ভারত)

মঙ্গলবার, 21 সেপ্টেম্বর জুবিন গর্গের মরদেহ সিঙ্গাপুর থেকে অসমে এসে পৌঁছলে বোরঝার এলজিবি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গায়কের কাহিলিপাড়ার বাসভবন পর্যন্ত শেষযাত্রা সবাইকেই কাঁদিয়েছে ৷ এত বিরাট ভিড় হয়েছিল যে 30 কিলোমিটার পথ অতিক্রম করতে 6.5 ঘণ্টারও বেশি সময় লাগে সেদিন । কামরূপ মেট্রোপলিটন জেলা কমিশনার সুমিত সাত্তাওয়ানের মতে, সেদিন গুয়াহাটিতে আনুমানিক 15 লক্ষ মানুষ জুবিনের শেষযাত্রায় সামিল হয়েছিলেন ৷ এই সমাবেশ অসমের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ঐক্যকে তুলে ধরেছিল ৷ মৃত্যুর পর গোটা দেশ তথা বিশ্বে অনন্য উদাহরণ তৈরি করেছেন প্রয়াত গায়ক ৷

নগাঁওয়ে মোবাইলের আলোয় জুবিনের চিতাভস্মকে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন স্থানীয়দের (ইটিভি ভারত)

