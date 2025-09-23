দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের পর আজ শেষকৃত্য, কার হাতে অন্তিম সংস্কার জুবিনের ?

দ্বিতীয় ময়নাতদন্তের পর আজ শেষকৃত্য, কার হাতে অন্তিম সংস্কার জুবিনের ?
এক অন্য শেষযাত্রার সাক্ষী দেশ তথা বিশ্ব ৷ গত চারদিন ধরে গায়কের প্রতি ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা নিবেদনে নয়া রেকর্ড তৈরি করেছেন অসমবাসী ৷
Published : September 23, 2025 at 8:53 AM IST
গুয়াহাটি, 23 সেপ্টেম্বর: মৃত্যুর পরেও নিজের খ্যাতির প্রমাণ দিয়েছেন অসমের হার্টথ্রব গায়ক জুবিন গর্গ ৷ আজ তাঁকে অন্তিম বিদায় জানানোর দিন ৷ সিঙ্গাপুরে তাঁর জলে ডুবে মৃত্যু হলেও রাজ্যবাসী তা মানতে নারাজ ৷ তাই সকলের দাবি মেনে মঙ্গলবার গায়কের দ্বিতীয়বার ময়নাতদন্তের সিদ্ধান্ত নেয় অসম সরকার ৷ সকালে ময়নাতদন্তের পর শুরু হবে জুবিনের শেষযাত্রা ৷ জাতীয় মর্যাদায় মঙ্গলবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হবে ।
জনপ্রিয় গায়ক তথা ঘরের ছেলে জুবিন দা'কে যাতে সকলে শেষবারের মতো দেখতে ও শ্রদ্ধা জানাতে পারেন তার জন্য 24 ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে গায়কের দেহ রাখা হয়েছিল স্টেডিয়ামে ৷ সেখানেই সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে বাংলাদেশ হাই কমিশন ও ভুটানের রাজা, অসমের রাজ্যপাল লক্ষণ প্রসাদ আচার্য, গায়ক পাপন শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন জুবিনকে ৷ মঙ্গলবার শেষকৃত্যের সিদ্ধান্ত হওয়ায় সোমবার দিনভর রোদ-গরম ও বৃষ্টি উপেক্ষা করেই সকলে স্টেডিয়ামে ভিড় জমিয়েছিলেন প্রিয় জুবিনকে শেষবার দেখতে ৷ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ঘোষণা করেন, মধ্যরাতে স্টেডিয়ামের গেট বন্ধ করে দেওয়া হবে ৷
ভুটানের রাজার কথায়, "জুবিন ঐক্যের একজন দূত । জুবিনের সঙ্গীত সীমানা পেরিয়ে দেশ ও বিশ্বের অসংখ্য মানুষের হৃদয় ছুঁয়েছে । এটি ইতিমধ্যেই প্রমাণিত হয়েছে । প্রিয় জুবিনের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গুয়াহাটিতে বিশেষ প্রতিনিধি এসে শেষ শ্রদ্ধা জানিয়েছেন ।"
প্রভুর সঙ্গে শেষবার দেখা করতে এসেছিল জুবিনের চার কুকুর সঙ্গী - ইকো, দিয়া, র্যাম্বো এবং মায়া ৷ গায়কের স্ত্রী গরিমা ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা পোষ্যদের সোমবার রাতে স্টেডিয়ামে আনেন ৷ তাঁরা যখন পোষ্যদের কফিনের কাছে ধরে জুবিনকে দেখাচ্ছিলেন তখন এক আবেগঘন দৃশ্যের সৃষ্টি হয় ৷
মৃত্যুর পর থেকেই গুঞ্জন শুরু হয়েছিল জুবিনের অন্তিম কাজ কে করবে তা নিয়ে ৷ জানা গিয়েছে, অন্তিম সংস্কার করবেন গায়কের বোন পামি বরঠাকুর ৷ সঙ্গে থাকবেন জুবিন ঘনিষ্ঠ অরুণ গর্গ এবং তাঁর দীর্ঘদিনের সহকর্মী রাহুল গৌতম শর্মা । সোনাপুরের কামারকুচি গ্রামে নির্ধারিত স্থানে অনুষ্ঠিত হবে গায়কের শেষ কাজ । সোনাপুরে প্রশাসনের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যেই সমস্ত সম্পন্ন হয়েছে । লাল চন্দন কাঠ প্রস্তুত করা হয়েছে । পুরোহিতও প্রস্তুত ।
রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেকেই শ্রদ্ধা জানাতে এসেছিলেন, লাইন না পেয়ে গায়ককে শেষ দেখার জন্য রবিবার থেকে অপেক্ষা করছিলেন অনেকে । শিবসাগরের একজন ইঞ্জিনিয়ার অরিন্দম বুড়াগোহাঁই ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পর চোখের জল মুছতে মুছতে বলেন, "রবিবার আমি গুয়াহাটি পৌঁছেছিলাম এবং সরুসাজাইতে এসেছিলাম । কিন্তু ভিড় প্রচুর হওয়ায় আমি স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারিনি । আজ আমি বেশ কয়েকঘণ্টা লাইনে দাঁড়িয়ে ছিলাম এবং শ্রদ্ধা জানাতে পেরেছি ।"
নলবাড়ির এক দম্পতিও রবিবার স্টেডিয়ামে প্রবেশ করতে পারেননি ৷ সোমবার সকালে আবার ফিরে এসে তীব্র রোদের নীচে কয়েক ঘণ্টা লাইনে দাঁড়ানোর পর ।এক বাবা-ছেলে মঙ্গলদই থেকে এসে গায়ক-সুরকারকে শ্রদ্ধা জানান অসমের ঐতিহ্যবাহী 'গামোসা' দিয়ে ৷ যার উপর লেখা ছিল 'জুবিন দা দীর্ঘজীবী হোক' ।
বিমানবন্দর থেকে প্রয়াত শিল্পীর মরদেহ আনার গাড়ি এবং শ্রদ্ধাঞ্জলির জন্য ব্যবহৃত ফুলের ব্যবস্থা করেছিলেন পরীক্ষিত দাস নামে এক ব্যক্তি । তিনি বলেন, "আমাদের দল রবিবার প্রিয় শিল্পীর মরদেহ বহনকারী গাড়িটি সাজিয়েছে । গাড়িটি নার্সিসাস, গোলাপ ফুল এবং জারবেরা দিয়ে সাজানো হয়েছিল । 30টি নার্সিসাস মালা, এক হাজার গোলাপের মালা এবং জারবেরা ফুলের মালা । আমি এখানে শ্রদ্ধা জানাতে ফুলও দিয়েছি । এছাড়াও, বিভিন্ন ব্যক্তি বিনামূল্যে মালা সরবরাহ করেছেন । এখনও পর্যন্ত পঁয়তাল্লিশটিরও বেশি মালা ব্যবহার করা হয়েছে ।"