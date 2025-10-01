জুবিন গর্গ-মৃত্যু মামলায় গ্রেফতার ম্যানেজার-সহ 2, ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে পাঠালো আদালত

জুবিন গর্গ-মৃত্যু মামলায় গ্রেফতার ম্যানেজার-সহ 2, ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে পাঠালো আদালত
গত 19 সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মৃত্যু হয় গায়ক জুবিন গর্গের৷ তাঁর মৃত্যু নিয়ে তদন্তে সিট গঠন করেছে অসম সরকার৷
Published : October 1, 2025 at 11:38 AM IST
গুয়াহাটি (অসম), 1 অক্টোবর: পুলিশি হেফাজতে শ্যামকানু মহন্ত ও সিদ্ধার্থ শর্মা৷ অসমের কামরূপের চিফ জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (সিজেএম) তাঁদের 14 দিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছেন৷ বুধবার এই খবর দেন এক সিনিয়র পুলিশ আধিকারিক৷
শ্যামকানু মহন্ত নর্থ ইস্ট ইন্ডিয়া ফেস্টিভ্যাল (এনইআইএফ)-এর চিফ অর্গানাইজার৷ আর সিদ্ধার্থ শর্মা সদ্য প্রয়াত গায়ক জুবিন গর্গের ম্যানেজার৷ পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে প্রাণ যায় জুবিনের৷ সেই ঘটনার প্রেক্ষিতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা রুজু হয়৷ সেই মামলাতেই এই দু’জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে৷
পুলিশের তরফে আরও জানা গিয়েছে, শ্যামকানু মহন্তকে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার করা হয়৷ তিনি সিঙ্গাপুর থেকে দিল্লি বিমানবন্দরে নামতেই তাঁকে গ্রেফতার করে অসম পুলিশ৷ অন্যদিকে জুবিনের ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা দিল্লি ও রাজস্থানের মধ্যে বারবার নিজের অবস্থান বদল করছিলেন৷ তার পর তাঁর লোকেশন ট্র্যাক করা হয়৷ শেষে তাঁকে গুরুগ্রামের একটি অ্যাপার্টমেন্ট থেকে গ্রেফতার করে পুলিশ৷
দিল্লি থেকে তাঁদের বুধবার নিয়ে আসা হয় অসমে৷ গুয়াহাটি বিমানবন্দর থেকে সোজা কামরূপের সিজেএম-এর বাসভবনে নিয়ে যাওয়া হয় ধৃত দু’জনকে৷ আদালতে এখন দুর্গাপুজোর ছুটি চলছে৷ সেই কারণে সিজেএম-এর বাসভবনেই শুনানি হয়৷ সেখানেই ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে পাঠানো হয়৷ তার পর তাঁদের সিআইডির দফতরে নিয়ে যাওয়া হয়৷
শ্যামকানু ও সিদ্ধার্থের গ্রেফতারির বিষয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন জুবিনের স্ত্রী সাইকিয়া গর্গ৷ তিনি এখন অসমের জোরহাটে রয়েছেন৷ সেখানে জুবিনের মৃত্যুর ত্রয়োদশ দিনের আচার পালন করছেন তিনি৷ সেখানেই তিনি সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘‘শেষ মুহূর্তে ওর (জুবিন) সঙ্গে কী হয়েছিল, তা জানার জন্য আমরা অপেক্ষা করে আছি৷’’ তদন্তকারীদের উপর আস্থা প্রকাশ করেন গরিমা৷ তিনি জানান, সিঙ্গাপুরে ঠিক কী হয়েছিল, তা শীঘ্রই জানা যাবে বলে তিনি আশা করছেন৷
উল্লেখ্য, গত 19 সেপ্টেম্বর জুবিন গর্গ সিঙ্গাপুরে স্কুবা ডাইভিং করতে গিয়ে মারা যান৷ তাঁর অস্বাভাবিক মৃত্যু নিয়ে অসম সরকার বিশেষ তদন্তকারী দল গঠন করেছে৷ সেই দলে দশজন সদস্য রয়েছেন৷ নেতৃত্বে রয়েছেন অসমের স্পেশাল ডিজিপি এমপি গুপ্তা৷
অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এর আগে জানিয়েছিলেন যে শ্যামকানু মহন্ত ও সিদ্ধার্থ শর্মার বিরুদ্ধে ইন্টারপোলের মাধ্যমে লুক আউট নোটিশ জারি করা হয়েছে৷ তাঁদের 6 অক্টোবরের মধ্যে সিআইডির দফতরে হাজিরার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে ওই লুক আউট নোটিশ৷ যদিও সেই সময়সীমার অনেক আগে এই দু’জনকে গ্রেফতার করল অসম পুলিশ৷