21 দিন পর ফের শুরু যমুনোত্রী যাত্রা, খারাপ আবহাওয়ায় বন্ধ কেদারনাথের কপ্টার পরিষেবা

21 দিন পর ফের শুরু যমুনোত্রী যাত্রা, খারাপ আবহাওয়ায় বন্ধ কেদারনাথের কপ্টার পরিষেবা
প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে ব্যাহত হচ্ছে চার ধাম যাত্রা ৷ এরইমধ্যে গতকাল থেকে যমুনোত্রী যাত্রা ফের শুরু হয়েছে ৷ এদিকে কেদারনাথে বন্ধ হেলিকপ্টার চলাচল ৷
Published : September 17, 2025 at 4:24 PM IST
উত্তরকাশী, 17 সেপ্টেম্বর: প্রবল বৃষ্টি ও ধসের জেরে 21 দিন ধরে বন্ধ ছিল যমুনোত্রী ধামের যাত্রা ৷ মঙ্গলবার থেকে ফের শুরু হয়েছে সেই যাত্রা ৷ প্রথম দিনে কমপক্ষে 960 জন দর্শনার্থী মন্দিরে পৌঁছে মা যমুনার কাছে প্রার্থনা করেছেন ৷ এদিকে আবহাওয়া জনিত কারণেই কেদারনাথের কপ্টার পরিষেবা আবারও ব্যাহত হয়েছে ৷
এখন ভক্তদের মন্দিরে পৌঁছতে ফুলচট্টি থেকে খারসালি ও জানকিচট্টি হয়ে 8-9 কিমি রাস্তা পায়ে হেঁটে অতিক্রম করতে হচ্ছে ৷ এদিকে রাস্তার অবস্থাও খুবই খারাপ ৷ খারাডি থেকে ফুলচাট্টি পর্যন্ত যানবাহন পাওয়া গেলেও তারপর থেকে পায় হাঁটাই একমাত্র উপায় ৷
প্রায় একমাস পরে ফের জানকিচট্টি, কৃষ্ণাচট্টি, ফুলচট্টি এবং নারদচট্টির মতো এলাকাগুলিতে দর্শনার্থীদের ঢল ছিল চোখে পড়ার মতো ৷ গতকাল মন্দিরও চত্বরে বৃষ্টি পড়ছিল ৷ কিন্তু তার মধ্যেও দর্শনার্থীরা যমুনায় স্নান করেছেন ৷ ধর্মীয় আচার পালন করেছেন ৷ মন্দিরটি ফের চালু হওয়ায় পুরোহিত এবং স্থানীয় ব্যবসায়ীরা স্বস্তি পেয়েছেন ৷ তিন সপ্তাহ দর্শন বন্ধ থাকায় তাঁরা বিপুল আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়েছিলেন ৷ ভূমিধস এবং রাস্তা বন্ধের কারণে স্থানীয় জাতীয় সড়ক দিয়ে যাতায়াত ব্যাহত হয়েছে ৷ যাত্রা সম্পূর্ণরূপে বন্ধও রাখতে হয় দীর্ঘদিন ৷
এদিকে, একটানা দ্বিতীয় দিনেও খারাপ আবহাওয়ার কারণে রুদ্রপ্রয়াগে কেদারনাথ যাত্রা ব্যাহত হয়েছে ৷ মেঘলা আকাশ এবং অবিরাম বৃষ্টির কারণে বন্ধ হেলিকপ্টার পরিষেবা ৷ তীর্থযাত্রীরা দিনভর হেলিপ্যাডে আটকে রয়েছেন ৷ আবহাওয়া কিছুটা পরিষ্কার হলে বুধবার সন্ধ্যা থেকে হেলিকপ্টার চলাচল শুরু হতে পারে বলে খবর ৷
সোমবার প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে কোনও সংস্থাই হেলিকপ্টার পরিষেবা দিতে পারেনি ৷ গতকাল তীর্থযাত্রীরা সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত হেলিপ্যাডের কাছে অপেক্ষা করেছিলেন ৷ কিন্তু তাঁদের অধিকাংশ যাত্রা করতে পারেননি ৷ প্রথম দিনে 500 জনেরও বেশি তীর্থযাত্রী কেদারনাথে পৌঁছতে পারেননি ৷ মঙ্গলবার খুব কম সংখ্যক তীর্থযাত্রী কোনওভাবে সফল হয়েছিলেন ৷ এদিন মাত্র চারটি শাটল ফ্লাইটে মাত্র 22 জন ভক্তকে কেদারনাথ মন্দিরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছিল ৷
বর্তমানে কেদারনাথে 6-7টি হেলিকপ্টার কোম্পানি কাজ করছে ৷ কিন্তু প্রতিকূল আবহাওয়ায় কোম্পানিগুলির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে ৷ হেলিকপ্টার পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত এক আধিকারিক রাহুল চৌবে বলেন, "সন্ধ্যায় পরিস্থিতির উন্নতি হলে তবেই কপ্টার চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে ৷ মঙ্গলবার, আমরা মাত্র চারটি শাটল ফ্লাইট পরিচালনা করতে পেরেছি ৷ 22 জন তীর্থযাত্রীকে মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ বুধবার আবহাওয়া পরিষ্কার হলে, আরও ভক্তদের নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হবে ৷" তিনি আরও জানান, কোনও অবস্থাতে খারাপ আবহাওয়ায় কপ্টার চলাচলের অনুমতি দেওয়া হবে না ৷