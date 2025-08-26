আমেদাবাদ, 26 অগস্ট: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ট্রাম্পের নাম না করেই স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, ভারত কারও চাপের কাছে মাথা নোয়াবে না। স্বনির্ভরতার মন্ত্রে দেশ নিজের পায়ে দাঁড়িয়েছে এবং দ্রুত অগ্রগতি করছে।
প্রধানমন্ত্রী মোদি আহমেদাবাদের খোদলধাম মাঠে 5400 কোটি টাকার বেশ কয়েকটি উন্নয়ন প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময়, প্রধানমন্ত্রী মোদি ট্রাম্পের শুল্কের উপর একটি বড় বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, "আজ বিশ্বে, সবাই অর্থনৈতিক স্বার্থের ভিত্তিতে নিজস্ব রাজনীতি করতে ব্যস্ত এবং আমরা এটি খুব ভালোভাবে দেখতে পাচ্ছি।"
প্রধানমন্ত্রী মোদি স্পষ্ট করে বলেছেন, "দেশের কৃষক এবং গবাদি পশুপালকদের স্বার্থ তাঁর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমি আমার ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র দোকানদার, কৃষক, গবাদি পশুপালকদের বলব, আমি গান্ধির ভূমি থেকে বলছি। আমার দেশের ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষক, গবাদি পশুপালক যাই হোক না কেন, আপনাদের স্বার্থ মোদির কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমার সরকার কখনওই ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা, কৃষক, গবাদি পশুপালকদের কোনও ক্ষতি করতে দেবে না। যতই চাপ আসুক না কেন, আমরা প্রতিরোধের শক্তি বৃদ্ধি করে যাব।"
প্রধানমন্ত্রী মোদি দেশের জনগণকে ভারতে তৈরি পণ্যগুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, সাজসজ্জার জিনিস হোক বা উপহার, আমাদের দেশে তৈরি পণ্যই কেনা উচিত। প্রধানমন্ত্রী ব্যবসায়ীদের বিদেশী পণ্যের বিক্রি এড়াতে আবেদন করেছেন। তিনি বলেন, "আমাদের সরকার দরিদ্রদের জন্য সম্মানজনক জীবনযাত্রার মান প্রদানে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। কেন্দ্রীয় সরকার গত 11 বছরে 25 কোটি মানুষকে দারিদ্র্য থেকে মুক্ত করেছে।"
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন, "আমাদের সরকার জিএসটি সংস্কার করছে এবং দীপাবলির আগে আপনারা একটি বড় উপহার পাবেন। জিএসটি সংস্কারের কারণে আমাদের ক্ষুদ্র শিল্পগুলি অনেক সাহায্য পাবে এবং অনেক কিছুর উপর কর কমবে। এই দীপাবলিতে, ব্যবসায়ী শ্রেণী হোক বা আমাদের পরিবারের বাকি সদস্য, সকলেই দ্বিগুণ আনন্দের বোনাস পাবে।"
অপারেশন সিঁদুরের কথা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী মোদি বলেন, "বিশ্ব দেখেছে ভারত কীভাবে পহেলগাঁওয়ের প্রতিশোধ নিয়েছে । 22 মিনিটের মধ্যে তাদের নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল। অপারেশন সিঁদুর আমাদের সেনাবাহিনীর বীরত্ব এবং ভারতের সুদর্শন চক্রধারী মোহনের ইচ্ছাশক্তির প্রতীক হয়ে উঠেছে। ওরা আমাদের রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং দিল্লিতে বসে থাকা কংগ্রেস সরকার কিছুই করেনি। কিন্তু আজ আমরা সন্ত্রাসবাদী এবং তাদের প্রভুদের রেহাই দিচ্ছি না, সে তারা যেখানেই লুকিয়ে থাকুক না কেন।"