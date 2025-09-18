ETV Bharat / bharat

সৌদি আরবের সঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে প্রতিক্রিয়া ভারতের

পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির 'প্রভাব' খতিয়ে দেখবে ভারত । বৃহস্পতিবার বিবৃতি দিয়ে জানাল বিদেশ মন্ত্রক ৷

INDIA ON SAUDI PAK AGREEMENT
রিয়াধে সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন ও পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ (ছবি-এক্স হ্যান্ডেল)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 18, 2025 at 11:32 AM IST

নয়াদিল্লি, 18 সেপ্টেম্বর: পাকিস্তান ও সৌদি আরবের প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে প্রাথমিক প্রতিক্রিয়া ভারতের ৷ বৃহস্পতিবার সকালে বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়, পাকিস্তান ও সৌদি আরবের মধ্যে কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তির 'প্রভাব' খতিয়ে দেখবে ভারত।

বুধবার রিয়াধে সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমনের সঙ্গে দেখা করেন পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ৷ তার পর দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত ও পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তির অধীনে উভয় দেশের কারও উপর হামলা হলে, তা উভয় দেশের উপর হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে। চুক্তি স্বাক্ষরের পর সৌদি আরবের তরফে এক বিবৃতি দিয়ে বলা হয়, "দুই দেশের মধ্যে পারস্পরিক বোঝাপড়া আরও বৃদ্ধি করা হচ্ছে ৷ যে কোনও ধরনের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে যৌথভাবে লড়বে সৌদি আরব ও পাকিস্তান।"

পাক-সৌদি প্রতিরক্ষা চুক্তি নিয়ে এদিন প্রতিক্রিয়া জানায় ভারত ৷ বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, ভারত সরকার দুই দেশের এই চুক্তির বিষয়ে অবগত। তিনি বলেন, "আমরা সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরের খবর দেখেছি। দীর্ঘদিন ধরে এই দুই দেশের মধ্যে এমন একটি চুক্তি নিয়ে আলোচনা চলছিল ৷ সেই বিষয়ে সরকার সচেতন ছিল।"

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই চুক্তির ফলে আমাদের জাতীয় নিরাপত্তার ওপর কী প্রভাব পড়বে বা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর কী প্রভাব পড়বে, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখবে ভারত । পাশাপাশি সৌদি আরবের সঙ্গে পাকিস্তানের এই চুক্তি খতিয়ে দেখার ক্ষেত্রে ভারতের জাতীয় স্বার্থ এবং আন্তর্জাতিক সুস্থিতির বিষয়টি মাথায় রাখা হবে বলে জানান বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র।

‘অপারেশন সিঁদুর’-এর পর ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে চার দিন ধরে সামরিক সংঘাত চলে। তার পর থেকেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিজেদের গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি করার চেষ্টা করছে পাকিস্তান। এই আবহে সৌদি আরবের সঙ্গে পাকিস্তানের এই প্রতিরক্ষা চুক্তিকে তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করা হচ্ছে।

বুধবার রিয়াধের আল-ইয়ামামাহ প্রাসাদে পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফকে স্বাগত জানান সৌদির যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন ৷ সেখানেই দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত ও পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ৷

চুক্তির স্বাক্ষরের পর দুই দেশের তরফে যৌথ বিবৃতি দেওয়া হয় ৷ যেখানে বলা হয়, "সৌদি আরব ও পাকিস্তানের মধ্যে প্রায় আট দশক ধরে ঐতিহাসিক অংশীদারিত্ব চলে আসছে ৷ ভ্রাতৃত্ব ও ইসলামী সংহতির বন্ধনের পাশাপাশি দুই দেশের মধ্যে কৌশলগত স্বার্থ এবং প্রতিরক্ষা সহযোগিতার উপর ভিত্তি করে সৌদি আরবের যুবরাজ মহম্মদ বিন সলমন ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ একটি কৌশলগত পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন ৷"

22 এপ্রিল, পহেলগাঁওয়ে সন্ত্রাসবাদী হামলা চালিয়েছিল পাকিস্তান ৷ একদিন পর অর্থাৎ 23 এপ্রিল সৌদি আরবের বিদেশ মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছিল সকল ধরণের সহিংসতা, চরমপন্থা এবং বেসামরিক নাগরিকদের লক্ষ্যবস্তুর বিরুদ্ধে আমরা দৃঢ় অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করে। নিহতদের পরিবারের পাশাপাশি ভারত সরকার এবং জনগণের প্রতি সমবেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশ করছে।

