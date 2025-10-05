জুবিনের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিলেন না স্ত্রী গরিমা, সিঙ্গাপুরের সাহায্য চান হিমন্ত

জুবিনের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিলেন না স্ত্রী গরিমা, সিঙ্গাপুরের সাহায্য চান হিমন্ত
গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের পর সেই রিপোর্ট গরিমার হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ কিন্তু তা নিতে রাজি হলেন না স্ত্রী ৷
Published : October 5, 2025 at 10:40 AM IST
গুয়াহাটি, 5 অক্টোবর: ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিজের কাছে রাখতে চাইলেন না জুবিন গর্গের স্ত্রী গরিমা ৷ তিনি জানান, এটি তাঁর কোনও ব্যক্তিগত নথি নয় ৷ যাঁরা তদন্ত করছেন রিপোর্টটি তাঁদের কাজে লাগবে ৷ বিশেষ তদন্তকারী দল যদি মনে করে তাহলে তারা রিপোর্টের বিষয়বস্তু প্রকাশ করতে পারে ৷ অন্যদিকে, সিঙ্গাপুরে থাকা অসমের বাসিন্দাদের সাহায্য ছাড়া তদন্ত সম্পূর্ণ করা সম্ভব নয় বলে জানান মুখ্য়মন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷
সিঙ্গাপুরে গায়কের মৃত্যুর পর সেখানেই তাঁর ময়নাতদন্ত হয় ৷ তবে আবারও জুবিনের ময়নাতদন্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় অসম সরকার ৷ গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজে ময়নাতদন্তের পর সেই রিপোর্ট শনিবার রাতে গরিমার হাতে তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা ৷ কিন্তু তা নিতে অস্বীকার করলেন গরিমা ৷
এদিকে, সিঙ্গাপুরে জুবিন গর্গের মৃত্যুর ঘটনায় চাঞ্চল্যকর দাবি করেছেন তাঁর এক ব্যান্ড সদস্য, শেখরজ্যোতি ৷ পুলিশি জেরায় তিনি দাবি করেন, গায়ককে বিষ দেওয়া হয়েছিল ৷ জলে ডোবার কারণে নয়, বিষেের কারণেই তাঁর মৃত্যু হয়েছে ৷ এ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন গরিমা ৷ নিতে জানতে চান জুবিনের মৃত্যু যে বিষের কারণেই হয়েছে তা এতদিন কেন জানাননি শেখরজ্যোতি ?
তাঁর কথায়, "বিষের উল্লেখ করতে শেখরজ্যোতি এত সময় কেন নিলেন সেটাই বুুঝতে পারছি না ৷ তাঁর কাছে এই সংক্রান্ত কোনও তথ্য থেকে থাকলে সে কথা আগেই পুলিশকে বলতে পারতেন ৷ যাই হোক না কেন বিশেষ তদন্ততকারী দল নিজের কাজ করছে ৷ কেউ যদি কোনও ধরনের অপরাধ করে থাকেন তাহলে তাকে শাস্তি পেতেই হবে ৷"
অন্যদিকে, তদন্ত নিয়ে কয়েকটি জটিলতা তৈরি হয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিঙ্গাপুরে নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালের সময় অসমের যাঁরা ছিলেন তাঁরা সাহায্য না করলে পুলিশের পক্ষে তদন্ত শেষ করা সম্ভব হবে না ৷ উৎসবের আয়োজক থেকে শুরু করে আরও কয়েকজনকে তদন্তে সাহায্যের জন্য অসমে আসতে বলা হয়েছিল ৷ কোনও কারণে তাঁরা রাজি হননি ৷ এমতাবস্থায় হিমন্ত জানান, অসম পুলিশের পক্ষেও তদন্তের কাজে সিঙ্গাপুরে যাওয়া সম্ভব নয় ৷ আর তাই সিঙ্গাপুরে থাকা অসমের বাসিন্দাদের সাহায্য প্রয়োজন ৷
গত 19 সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় জনপ্রিয় গায়ক জুবিন গর্গের। সিঙ্গাপুরে নর্থ-ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে গিয়েছিলেন তিনি। সেখানে সমুদ্রে নেমে স্কুবা ডাইভিং করার সময় জুবিনের খিঁচুনি হয় জলের মধ্যেই। ডুবে যেতে থাকেন তিনি ৷ এমন বেশকিছু দৃশ্য সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে ৷ তবে সেই ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত ৷ পরে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও, বাঁচানো সম্ভব হয়নি।
প্রাথমিকভাবে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েই তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে মনে করা হয় ৷ পরে পরিস্থিতি অন্য দিকে বাঁক নিতে থাকে ৷ জানা যায়, গায়ক মৃগী রোগে আক্রান্ত ছিলেন ৷ সেক্ষেত্রে তাঁকে জলের কাছে কেন নিয়ে যাওয়া হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে ৷ তাছাড়া শেখরজ্যোতি পুুলিশকে আরও জানান, জলে নামার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট হচ্ছিল জুবিনের ৷ এরপরও তাঁর ম্যানেজার সিদ্ধার্থ শর্মা গায়ককে জল থেকে তুলে আনার কোনও চেষ্টা করেননি ৷ উল্টে বাকিরা যাতে গায়ককে বাধা না দেয় সে ব্যবস্থাও করেছেন ৷ তাঁকে একাধিকবার জাবো দে, জাবো দে' অর্থাৎ 'ওকে যেতে দাও, যেতে দাও' বলতেও শোনা যায় ৷ এমনই নানা কারণে জুবিনের মৃত্যু ঘিরে ক্রমশ প্রশ্নের পাহাড় জমতে শুরু করেছে ৷ এরইমধ্যে গুয়াহাটিতে হওয়া গায়কের ময়নাতদন্তের রিপোর্ট নিলেন না স্ত্রী গরিমা ৷