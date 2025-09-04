ETV Bharat / bharat

নাগরিকদের জীবনযাত্রার উন্নয়ন থেকে কৃষক-ছোট ব্যবসায়ী, সকলের কথা ভেবে জিএসটি সংস্কার ; প্রধানমন্ত্রী

শাহের কথায়, দেশের জন্য রূপান্তরকারী সিদ্ধান্ত । জিএসটি সংস্কারের জন্য রাজনাথ সিং ধন্যবাদ জানালেন মোদি ও নির্মলাকে ।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি (ফাইল ছবি)
By PTI

September 4, 2025

নয়াদিল্লি, 4 সেপ্টেম্বর: জিএসটি কাউন্সিল কর্তৃক অনুমোদিত সংস্কারগুলি নাগরিকদের জীবন উন্নত করবে । এটি সকলের জন্য, বিশেষ করে ছোট ব্যবসায়ী এবং ব্যবসার জন্য সহজতা নিশ্চিত করবে । বুধবার জিএসটি সংস্কারের পর এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ।

এদিন তিনি এক্স পোস্টে লেখেন, "স্বাধীনতা দিবসের দিনের ভাষণে আমি বলেছিলাম পরবর্তী প্রজন্মের জন্য জিএসটি সংস্কার করতে চাই । কেন্দ্রীয় সরকার এই মর্মে একটি বিস্তারিত প্রস্তাব তৈরি করেছে । জিএসটি হারের সংস্কার, যার উদ্দেশ্য সাধারণ মানুষের জীবন যাপনকে সহজ করে তোলা । পাশাপাশি অর্থনীতিকে মজবুত করা । এটা খুব আনন্দের যে কেন্দ্রীয় সরকার এবং রাজ্য একসঙ্গে কেন্দ্রের প্রস্তাবিত জিএসটি সংস্কারে সম্মত হয়েছে । এর ফলে আমজনতা থেকে শুরু করে কৃষক, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পপতি, মহিলা ও তরুণরা বিশেষত ছোটখাটো ব্যবসায়ীরা উপকৃত হবেন ।"

প্রধানমন্ত্রী এদিনের পোস্টে উল্লেখ করেছেন যে তিনি স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে জিএসটিতে পরবর্তী প্রজন্মের সংস্কার আনার জন্য তাঁর সরকারের অভিপ্রায়ের কথা বলেছিলেন ।জিএসটি কাউন্সিল বুধবার 5 এবং 18 শতাংশের দ্বি-স্তরের হার কাঠামো অনুমোদন করেছে, যা 22 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর করা হবে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন ।

প্রধানমন্ত্রী যে নিজের দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করেছেন তা মনে করিয়ে দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ । এদিন এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদিজি তাঁর প্রতিশ্রুতির পক্ষে । জিএসটি হার কমানো এবং প্রক্রিয়া সংস্কারের এই ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর জন্য বিরাট স্বস্তি বয়ে আনবে, একই সঙ্গে কৃষক, এমএসএমই, মহিলা এবং যুবকদেরও সহায়তা করবে । ব্যবস্থা সরলীকরণ এবং সাধারণ নাগরিকদের উপর বোঝা কমানোর মাধ্যমে, এই সংস্কারগুলি কেবল জীবনযাত্রার সহজতা নিশ্চিত করবে না বরং ব্যবসা করার সহজতাকেও বড় করে তুলবে, বিশেষ করে ছোট ব্যবসায়ী এবং উদ্যোক্তাদের জন্য । ভারতের জন্য একটি সত্যিকারের রূপান্তরকারী সিদ্ধান্ত !"

জিএসটি সংস্কারের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং । এক্স পোস্টে তিনি লেখেন, "প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ভারত সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে স্বস্তি আনতে পরবর্তী প্রজন্মের GST সংস্কার ঘোষণা করেছে । অনেক গুরুত্বপূর্ণ জিনিসপত্রের উপর করের হার কমানোয় এই সংস্কার জীবনযাত্রার স্বাচ্ছন্দ্য আনবে, ব্যবসা করার সহজতা আরও জোরদার করবে, ছোট ব্যবসার ক্ষমতায়ন করবে এবং আত্মনির্ভর ভারতের অধীনে ভারতের স্বনির্ভরতা বৃদ্ধি করবে । এই সাহসী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী মোদী এবং অর্থমন্ত্রী শ্রীমতী নির্মলা সীতারমনকে ধন্যবাদ জানাই ।"

অন্যদিকে, অর্থ দফতরের দায়িত্বে থাকা বিহারের উপ-মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী বলেন যে, "সমস্ত রাজ্যই হার যুক্তিসঙ্গতকরণের পক্ষে ছিল এবং এটি একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত ।যুক্তিসঙ্গতকরণের ফলে মানুষের জন্য স্বস্তি আসবে বলে আশা করা হচ্ছে । কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন বলেছেন যে, ব্যক্তিগত জীবন বীমা এবং স্বাস্থ্য নীতিগুলি জিএসটি থেকে অব্যাহতি পাবে ।"

