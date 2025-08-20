ETV Bharat / bharat

রাহুল গান্ধিকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি তেজস্বীর, অর্থহীন বলল বিজেপি - TEJASHWI YADAV

তেজস্বী যাদবের এই বক্তব্যের কড়া সমালোচনা করেছে বিজেপি থেকে আরএলএম ৷ তারা রাহুল গান্ধিকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী করার দাবিকে অর্থহীন বলে অভিহিত করে ৷

Tejashwi Yadav
রাহুল গান্ধিকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী করার প্রতিশ্রুতি তেজস্বী যাদবের (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 11:16 AM IST

2 Min Read

পটনা, 20 অগস্ট: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী করা হবে ৷ আগামী লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য সবাই একসঙ্গে কাজ করবেন ৷ মঙ্গলবার 'ভোটার অধিকার যাত্রা'য় এমনটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ৷ তাঁর এই দাবিকে অর্থহীন বলে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা ৷

গতকাল বিহারের নওয়াদায় কংগ্রেসের 'ভোটার অধিকার (অধিকার) যাত্রা'র তৃতীয় দিন ছিল ৷ সেখানে একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ইন্ডিয়া শিবিরের অন্যতম শরিক তেজস্বী বলেন, "আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হল বিহার থেকে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে উৎখাত করা এবং তারপর লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করা ৷ এই দুটির জন্য ইন্ডিয়া ব্লক একসঙ্গে কাজ করবে ।"

ওই সভা থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের এই শীর্ষনেতা ৷ তেজস্বীর অভিযোগ, বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় গরিব মানুষ এবং যুবকদের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে । ভোটার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম মুছে ফেলা হয়েছে ৷ এমনকী তিনি এও দাবি করেন, একজন জীবিত আছেন এবং লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন, তাকে এখন মৃত ঘোষণা করা হয়েছে । তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি নেতারা মনে করেছেন তাঁরা বিহারীদের ঠকাবেন । কিন্তু আমরা বিহারী, এক বিহারী অনেকের উপর ভারী ।"

পালটা আরজেডিকে তোপ দেগেছে গেরুয়া শিবির ৷ বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়াল বলেন, "লালু যাদব এবং তেজস্বী যাদব চিন্তিত ৷ কারণ মহাজোট তাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেননি । কৃষ্ণা আল্লাভারু ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছেন যে তাঁদের কোনও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ নেই ৷ আর রাহুল গান্ধি যাতে একজন মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন তাই এভাবে তাঁর প্রশংসা করছেন আরজেডি নেতারা ।" অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম) সভাপতি উপেন্দ্র কুশওয়াহা তেজস্বী যাদবের বক্তব্যকে অর্থহীন বলে অভিহিত করেন ।

পটনা, 20 অগস্ট: লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে পরবর্তী প্রধানমন্ত্রী করা হবে ৷ আগামী লোকসভা নির্বাচনে তাঁকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য সবাই একসঙ্গে কাজ করবেন ৷ মঙ্গলবার 'ভোটার অধিকার যাত্রা'য় এমনটাই প্রতিশ্রুতি দিলেন বিহারের প্রাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্রী ও আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ৷ তাঁর এই দাবিকে অর্থহীন বলে কটাক্ষ করেছে বিরোধীরা ৷

গতকাল বিহারের নওয়াদায় কংগ্রেসের 'ভোটার অধিকার (অধিকার) যাত্রা'র তৃতীয় দিন ছিল ৷ সেখানে একটি জনসভায় ভাষণ দিতে গিয়ে ইন্ডিয়া শিবিরের অন্যতম শরিক তেজস্বী বলেন, "আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হল বিহার থেকে নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ সরকারকে উৎখাত করা এবং তারপর লোকসভার বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধিকে দেশের প্রধানমন্ত্রী করা ৷ এই দুটির জন্য ইন্ডিয়া ব্লক একসঙ্গে কাজ করবে ।"

ওই সভা থেকে বিজেপিকে তীব্র আক্রমণ করেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের এই শীর্ষনেতা ৷ তেজস্বীর অভিযোগ, বিজেপি নির্বাচন কমিশনের সহায়তায় গরিব মানুষ এবং যুবকদের ভোটাধিকার কেড়ে নিচ্ছে । ভোটার তালিকা থেকে বহু মানুষের নাম মুছে ফেলা হয়েছে ৷ এমনকী তিনি এও দাবি করেন, একজন জীবিত আছেন এবং লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছেন, তাকে এখন মৃত ঘোষণা করা হয়েছে । তিনি বলেন, "নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি নেতারা মনে করেছেন তাঁরা বিহারীদের ঠকাবেন । কিন্তু আমরা বিহারী, এক বিহারী অনেকের উপর ভারী ।"

পালটা আরজেডিকে তোপ দেগেছে গেরুয়া শিবির ৷ বিজেপি সাংসদ সঞ্জয় জয়সওয়াল বলেন, "লালু যাদব এবং তেজস্বী যাদব চিন্তিত ৷ কারণ মহাজোট তাদের মুখ্যমন্ত্রী প্রার্থী ঘোষণা করতে পারেননি । কৃষ্ণা আল্লাভারু ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করেছেন যে তাঁদের কোনও মুখ্যমন্ত্রীর মুখ নেই ৷ আর রাহুল গান্ধি যাতে একজন মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থীর নাম ঘোষণা করেন তাই এভাবে তাঁর প্রশংসা করছেন আরজেডি নেতারা ।" অন্যদিকে, রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা (আরএলএম) সভাপতি উপেন্দ্র কুশওয়াহা তেজস্বী যাদবের বক্তব্যকে অর্থহীন বলে অভিহিত করেন ।

For All Latest Updates

TAGGED:

INDIA BLOCRAHUL GANDHI NEXT PMরাহুল গান্ধিতেজস্বী যাদবTEJASHWI YADAV

Quick Links / Policies

ফিচার

আজই সূর্যের অবস্থান বদল, প্রভাব 4 রাশির জীবনে; নয়া সপ্তাহ কেমন কাটবে ?

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

পথ-কুকুর নিয়ে বড় পদক্ষেপ কর্পোরেশনের, না-মানলে হতে পারে শাস্তি

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.