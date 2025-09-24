রাজ্যের মর্যাদা ফেরাতে দেরি, ক্ষোভের আগুনে জ্বলছে লাদাখ; মৃত চার
সকাল থেকেই বিক্ষোভকারীরা বিজেপির কার্যালয়ের বাইরে ভিড় জমাতে থাকে ৷ পরে বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়িয়ে তারা ৷
Published : September 24, 2025 at 6:19 PM IST
শ্রীনগর, 24 সেপ্টেম্বর: রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে রণক্ষেত্র লাদাখ ৷ পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ গেল কমপক্ষে চার বিক্ষোভকারীর ৷ আহত হলেন 30 জন ৷ বিজেপির কার্যালয়ে আগুন ধরিয়ে দিল বিক্ষোভকারীরা ৷ বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে গুলি চালায় পুলিশ ৷ তাতেই এই চার জনের প্রাণ গিয়েছে বলে দাবি আন্দোলনকারীদের ৷ এই ঘটনার পরই 15 দিন ধরে চলতে থাকা অনশন প্রত্য়াহার করলেন সোনাম ওয়াংচুক ৷
আগে থেকেই বুধবার লাদাখ বনধের ডাক দিয়েছিল একটি সংগঠন ৷ তাদের ডাকে সকাল থেকে বিজেপির কার্যালয়ের বাইরে ভিড় বাড়তে শুরু করে ৷ এখনও কেন রাজ্য়ের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হচ্ছে না তা জনাতে চায় ভিড় ৷ পরে বিজেপি সমর্থকদের সঙ্গে বিক্ষোভাকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ হয় ৷ ক্রমশ তা বড় আকার নিতে থাকে ৷
2019 সালে সংসদে আইন পাশ করে জম্মু ও কাশ্মীরে পাশাপাশি লাদাখকে কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে রূপান্তরিত করা হয় ৷ পরে কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে দাবি করা হয় রাজ্য়ের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়া হবে ৷ কিন্ত তাতে বিলম্ব হচ্ছে দাবি করে নতুন করে অনশন শুরু করেছেন সোনাম ওয়াংচুক ৷ তাতে 15 জন অংশ নেন ৷ এর মধ্যে দুজনের শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি হয় ৷ তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছে ৷ এররপই বনধের ডাক দেয় লেহ অ্য়াপেক্স বডি ৷
বিক্ষোভকারীদের মৃত্যুর ঘটনায় শোকজ্ঞাপন করেছেন সোনাম ৷ ভার্চুয়াল মাধ্যমে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকে তিনি জানান, তাঁদের সঙ্গে অনশনে যোগ দেওয়া দুই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধার শরীর খারাপ হওয়ায় তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় ৷ তারপরই আন্দোলন আরও তীব্র হয় ৷ দীর্ঘদিন ধরে পৃথক রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে পথে নামা যুব সমাজ সরকারের আচরণে হতাশা বলে দাবি করে সোনাম বলেন, "এদিনের ঘটনা সেই হতাশার প্রতিফলন ৷ "
হিংসার ঘটনা নিয়ে প্রতিক্রিয়া দিতে গিয়ে সুকৌশলে আরও একবার জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবিতে সরব হলেন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ৷ এক্স হ্য়ান্ডেলে করা একটি পোস্টে তিনি লেখেন, "লাদাখের অশান্তির ঘটনা থেকে সকলের বোঝা উচিত আমরা কতটা হতাশ ও বিরক্ত ৷ মনে রাখতে হবে লাদাখ এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে দেওয়ার দাবি করেনি ৷ শুধু তাই নয়, 2019 সালে কেন্দ্রীয় শাসিত রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার পর তারা উল্লাসও করেছিল ৷ এবার সেখানেই এই ভয়াবহ সংঘর্ষের ঘটনা ঘটল ৷ এখান থেকেই আমাদের হতাশা খুব সহজেই অনুমান করা যায় ৷" একইসঙ্গে লাদাখের সংঘর্ষের দায় কংগ্রেসের উপর চাপিয়েছে বিজেপি ৷ এই প্রসঙ্গে ঘুরপথে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকেও আক্রমণ করেছে গেরুয়া শিবির ৷
