নয়াদিল্লি, 19 অগস্ট: কেউ প্রকৃতিকে করেন ক্যামেরাবন্দি, কেউবা মানুষকে। কেউ খুঁজে বেড়ান মুহূর্ত, কেউ নীরবতা। ছবি তোলার ব্যাপারটি কারও কাছে বিশেষ মুহূর্তকে ধরে রাখা। আবার কারও কাছে ফটো তোলা পেশা। তবে, প্রতিটি ছবিরই একটি গল্প থাকে ৷ কিন্তু আজ ছবির গল্প নয়, ছবি শিকারীর জীবন নিয়ে এই প্রতিবেদন ৷ বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবসে ইটিভি ভারত তুলে ধরল, বাংলার 'নিঃস্ব' এক বালক কীভাবে বিশ্ববিখ্যাত মঞ্চে চিত্রগ্রাহকের তকমা পেয়েছেন ৷ আজকের কাহিনি ভিকি রায়কে নিয়ে ৷ তাঁর জন্ম পুরুলিয়ায় ৷ মাত্র 11 বছর বয়সে স্বপ্নের উড়ান ভরে রাজধানী দিল্লির পথে রওনা দিয়েছিলেন ভিকি ৷ তারপর...
বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস
বলে নেওয়া দরকার, প্রতি বছর 19 অগস্ট বিশ্বজুড়ে পালিত হয় বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস (World Photography Day)। ফটোগ্রাফির নেপথ্যের আর্ট, বিশেষত্ব, বিজ্ঞান এবং ইতিহাসের কথা মাথায় রেখে বিশ্বজুড়ে এই দিনটি উদযাপন করা হয়। ফটোগ্রাফির ইতিহাস খুঁজতে গেলে পৌঁছে যেতে হয় 1830 সালে ৷ যখন লুই ডাগে সর্বপ্রথম ফটোগ্রাফিক প্রসেস আবিষ্কার করেন, যার নাম 'ডাগেরোটাইপ'। এরপরই ফরাসি সরকার ওই বছরেরই 19 অগস্ট দিনটিকে বিশ্ব ফটোগ্রাফি দিবস হিসেবে ঘোষণা করেন ৷
ভিকির গল্পগাঁথা
এবার আসা যাক ভিকি রায়ের জীবন কাহিনিতে ৷ এ প্রসঙ্গে ঋত্বিক ঘটকের 'বাড়ি থেকে পালিয়ে' ছবিটির কথা মনে পড়ে ? সেই যে একটা ছেলে বাড়ি-ঘর ছেড়ে শহরে চলে এসেছিল। এই গল্পটিও এক বাড়ি পালানো ছেলের গল্প। অবশ্য এটিকে ঠিক গল্প বলা যায় না, বরং ঘুরে দাঁড়ানোর সত্যি ঘটনা হিসেবে দেখা যায়। এই গল্প ভিকি রায়ের।
পুরুলিয়ায় থাকতেন ভিকি
বাংলার পুরুলিয়া জেলায় থাকতেন ভিকি ৷ তাঁর বাবা, মা ভিকিকে দাদুর বাড়িতে রেখে যান ৷ তারপর আর কোনও খোঁজ রাখেননি ৷ ভিকি বলেন, "মা-বাবা আমাকে দাদুর বাড়িতে দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনার জন্য ছেড়ে যান ৷ কিন্তু সমস্ত কিছু সেখানে স্বাভাবিক ছিল না। দারিদ্রতা গ্রাস করেছিল আমার পরিবারকে ৷ তখন টিভিতে, লোকমুখে শুনেছিলাম যে মুম্বই, দিল্লি বা অন্য কোনও বড় শহরে পালিয়ে গিয়ে বিভিন্ন লোক নাম-যশ পাচ্ছেন ৷ আমি এমনটা করলে একদিন বড় মানুষ হয়ে উঠব, প্রতিপত্তি বাড়বে ৷ এগারো বছর বয়সে, মামার থেকে কিছু টাকা চুরি করে পুরুলিয়া ছাড়ি। নিছক শহর দেখার জন্য নয়, বরং ভালোভাবে বাঁচার জন্য।"
দিল্লির পথে ভিকি
ভিকি রায় 11 বছর বয়সে (1999) দাদুরবাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যান ৷ স্টেশনে ট্রেন আসতেই উঠে পড়েন ছোট্ট ভিকি ৷ 11 বছরের ভিকি তখন জানতেন না তাঁর গন্তব্য ৷ ট্রেন এসে পৌঁছয় দিল্লিতে ৷ কিন্তু মানুষ ভাবে এক, হয় আরেক। দিল্লির অচেনা গলিতে, একা একটা এগারো বছরের ছেলের দিন কীভাবে কাটতে পারে, সে ব্যাপারে খানিকটা আন্দাজ করতে পারি আমরা।
ভিকির প্রথম বন্ধু
চারিদিকে হাজার হাজার মানুষের ভিড়, অপরিচিত মুখ এবং বিশাল প্ল্যাটফর্ম দেখে ঘাবড়ে যান ৷ অঝোরে চোখ দিয়ে জল পড়তে থাকে। তখন তিনি প্ল্যাটফর্মে আবর্জনা কোড়ানো শিশুদের সঙ্গে দেখা করেন। তারাই তখন ভিকির বন্ধু হয়ে ওঠে ৷ কীভাবে দিন গুজরান হবে, তার পথ দেখায় ওই শিশুরাই ৷ সারাদিন বোতল কুড়িয়ে, স্টেশনে জলের বোতল বিক্রি করে, ময়লা পরিষ্কার করে দিন গুজরান হয় ভিকির। রাস্তায় ফেলে দেওয়া খাবারই সম্বল তাঁর, কোনওদিন সেটাও জোটে না। কিন্তু শীঘ্রই তিনি বুঝতে পারেন যে প্ল্যাটফর্মে জীবন স্থায়ী নয়। তিনি দিল্লির আজমেরী গেটের কাছে কখনও হোটেলে কখনও ধাবায় বাসন ধোয়ার কাজ শুরু করেন।
NGO-র সাহায্যে ভিকির স্বপ্নের উড়ান
- কথায় বলে, খারাপ সময় কখনও চিরস্থায়ী হয় না। একদিন না একদিন সূর্য ঠিকই উঁকি দেয় মেঘের আড়াল থেকে। ভিকি বলেন, "ধাবায় কাজ করার সময়, একদিন এক ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলেন, এখন পড়াশোনার বয়স, কাজ করার নয়। তাঁর সাহায্যে আমি 'সালাম বালাক ট্রাস্ট' নামক একটি প্রতিষ্ঠানে (NGO) পৌঁছয়। ওই এনজিও কর্তৃপক্ষ আমাকে স্কুলে ভর্তি করে দেয় ৷ আমি পড়াশোনায় খুব একটা ভালো ছিলাম না ৷ মাধ্যমিক পরীক্ষায় মাত্র 48 শতাংশ নম্বর পেয়েছিলাম। তাই শিক্ষকরা বুঝে গিয়েছিলেন আমার পড়াশোনা হবে না ৷"
- ভিকি আরও বলেন, "এরপর শিক্ষকরা আমাকে সেলাই, যন্ত্রপাতি, রান্নার প্রশিক্ষণ নেওয়ার পরামর্শ দেন ৷ কিন্তু কেন জানি না তখন থেকেই আমার ফটোগ্রাফি করতে খুব ভালো লাগত ৷ স্টেশনে থাকা থেকে ধাবায় কাজ করার সময় যাঁরা যখন ফটো তুলত আমি তাকিয়ে থাকতাম ৷ তাই NGO প্রতিষ্ঠান আমাকে একজন আলোকচিত্রীর কাছে পাঠায়। সেই দিন থেকেই দিল্লির ফুটপাত জীবনে আমার ইতি।"
ভিকির জীবনে লাইট, ক্যামেরা ও অ্যাকশন
এরপরই ভিকির জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় ফোকাস, লাইট ইত্যাদি শব্দগুলি। হাতে উঠে আসে ক্যামেরা। এখান থেকেই শুরু হয় সাধারণের যাত্রা, অসাধারণের দিকে। ভিকি জানান যে, ওই এনজিও'র সাহায্যে তিনি দিল্লিতে একজন ফটোগ্রাফারের সহকারী হিসেবে চাকরি পান। 3000 টাকা বেতনে কাজ শুরু করেন ভিকি ৷ ধার করে একটি ক্যামেরাও কিনে ফেলেন ৷ আর ওই ঋণ পরিশোধের জন্য, তিনি দিনের বেলায় ফটোগ্রাফির সহকারী হিসেবে এবং রাতে বিয়েবাড়িতে ওয়েটারের কাজ করতেন 500 টাকার বিনিময়ে ৷
ফটোগ্রাফির জগতে ভিকির প্রথম পদক্ষেপ
এরপরের গল্পটা হল স্বপ্ন সত্যির। 2007 সালে দিল্লিতেই ভিকি রায়ের প্রথম প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। প্রদর্শনীর নাম 'স্ট্রিট ড্রিমস'। দীর্ঘকাল ফুটপাতে থাকার ফলে সেখানকার জীবন এবং চরিত্রদের একদম কাছ থেকে নিজের মতো করে দেখেছিলেন ভিকি। সেইসবই উঠে আসে তাঁর ক্যামেরায়। ছবিগুলি লন্ডন এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রদর্শিত হয়েছিল। সেই প্রদর্শনীই তাঁকে আজকের তারকা ফটোগ্রাফার হিসেবে মঞ্চে নিয়ে আসে। সেই যে ছোট্ট ছেলেটার চোখ একদিন বাঁচার স্বপ্ন দেখেছিল, আজ সেই চোখই নতুন নতুন ছবির জন্ম দিচ্ছে।
আন্তর্জাতিক আলোকচিত্র প্রতিযোগিতায় ভিকির জনপ্রিয়তা
2008 সালে ভিকি আন্তর্জাতিক আলোকচিত্রি প্রতিযোগিতায় নির্বাচিত হন। এই প্রতিযোগিতায় মাত্র চারজন ফটোগ্রাফার নির্বাচিত হন, দু'জন আমেরিকা থেকে, একজন হংকং থেকে আর আরেকজন ছিলেন ভিকি। নির্বাচিত হওয়ার পর, ভিকিকে ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারের পুনর্নির্মাণের দৃশ্য ক্যামেরায় দেখানোর জন্য নিউইয়র্কে ডাকা হয়। 'ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড ফর ইয়ং পিপল'-এ সোনা জেতার পর তিনি লন্ডনে পৌঁছন ৷ সেইসঙ্গে বাকিংহাম প্যালেসে প্রিন্স এডওয়ার্ডের সঙ্গে মধ্যাহ্নভোজের সুযোগ পান। পরবর্তীকালে ফোর্বস ম্যাগাজিনেও তাঁর নাম উঠে আসে। ন্যাশনাল জিওগ্রাফির সঙ্গেও কাজ করেছেন তিনি।
সমাজসেবী ভিকি
বর্তমানে বছর 36-এর ভিকি সমাজের জন্য ক্রমাগত কাজ করে চলেছেন ৷ ভিকি মনে করেন, এই সমাজই যেমন তাঁকে এগিয়ে যাওয়ার সুযোগ দিয়েছেন, তেমনি তাঁর উচিত সমাজকে আরও ভালো কিছু ফিরিয়ে দেওয়া। এই চিন্তাভাবনা নিয়ে তিনি করে চলেছেন সমাজসেবামূলক কাজ ৷ কারও বাড়িতে পানীয় জলের সমস্যা সারিয়ে তুলছেন, তো কাউকে স্কুলে ভর্তি করছেন ৷ আবার কখনও কোনও দরিদ্র পরিবারের ছবি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করছেন ৷ ছবির মাধ্যমে ভিকি সাহায্যের আর্জি জানাচ্ছেন ৷ তেমনই লোকজন সাহায্যের হাতও বাড়িয়ে দিচ্ছেন ৷ সাহায্য করা অর্থ দিয়ে অসহায় অবস্থা থাকা মানুষদের মুদির দোকান খুলছেন। সেইসঙ্গে দিল্লির এইমস-এ অসুস্থ, দুঃস্থদের চিকিৎসা করান।