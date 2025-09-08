বিজেপির লাভ ! উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবে না বিআরএস-বিজেডি
মঙ্গলবার উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচন ৷ জগদীপ ধনখড়ের ইস্তফার পর আসনটি খালি হয় ৷ সেই ভোটে অংশগ্রহণ করবেন না এই দুই দলের সাংসদরা ৷
By PTI
Published : September 8, 2025 at 7:01 PM IST
নয়াদিল্লি, 8 সেপ্টেম্বর: উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে ভোট দেবেন না বিজু জনতা দল (বিজেডি) এবং ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস)-র সাংসদরা ৷ সোমবার এমনটাই জানাল দুই দল ৷ মঙ্গলবারের নির্বাচনের ঠিক আগে দুটি দলের এই সিদ্ধান্তে শাসক এনডিএ-র খানিকটা হলেও সুবিধে হল বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একটি বড় অংশ ৷
এবারের নির্বাচনে ইন্ডিয়া শিবিরের প্রার্থী সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বি সুদর্শন রেড্ডির মুখোমুখি বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ-এর প্রার্থী মহারাষ্ট্রের বর্তমান রাজ্যপাল সিপি রাধাকৃষ্ণন ৷ মঙ্গলবার সকাল 10টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত ভোট গ্রহণ প্রক্রিয়া চলবে ৷ তার আগে সোমবার শাসক ও বিরোধী উভয় শিবিরই নিজেদের মধ্যে বৈঠক করে শেষ মূহূর্তের রণনীতি ঠিক করে ৷ তারই মধ্য়ে ভোট থেকে সরে দাঁড়াবার কথা জানাল দুটি দল ৷
ওড়িশার প্রধান বিরোধী দল এদিন জানিয়েছে, বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ইন্ডিয়া, উভয় শিবির থেকে সমান দূরত্ব বজায় রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন দলের সুপ্রিমো তথা রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক ৷ সেই কারণেই ভোটদান থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে জানান দলের সাংসদ সস্মিত পাত্র ৷
সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "বিজেডি সুপ্রিমো নবীন পট্টনায়ক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, দলের কোনও সাংসদ উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করবেন না ৷ দলের শীর্ষ নেতা এবং রাজনীতি বিষয় নিয়ে চর্চার জন্য তৈরি কমিটির সদস্যদের সঙ্গে আলোচনার পর এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি ৷" সস্মিত আরও জানান, তাঁদের দলের লক্ষ্য শাসক ও বিরোধী,উভয় জোটের থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে ওড়িশার 4.5 কোটি নাগরিকের উন্নতি সাধন ৷
উল্লেখ্য, রাজ্যসভায় 7 জন সাংসদ রয়েছে বিজেডির ৷ ভোট না দেওয়ার কারণ হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে সম-দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হলেও দলীয় সূত্রে অন্য ব্যাখ্যা পাওয়া গিয়েছে ৷ সূত্রের খবর, দলের শীর্ষনেতাদের একাংশ এনডিএ প্রার্থীর বিরোধীতা করার পরামর্শ দেন ৷ আবার দলের অন্য একটি অংশ এনডিএ প্রার্থীকে সমর্থন করার জন্য নবীন পট্টনায়ককে বোঝানোর চেষ্টা করেন ৷ এমনই আবহে অবশেষে ভোটদান থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নেন বিজেডি সুপ্রিমো ৷
অন্যদিকে, তেলেঙ্গনার আঞ্চলিক দল বিআরএসের কার্যকরী সভাপতি কেটি রামা রাও সোমবার জানান, রাজ্যে ইউরিয়ার ঘাটতি নিয়ে তেলেঙ্গনার কৃষকদের প্রতিবাদকে জাতীয় স্তরে পৌঁছে দিতে নির্বাচন থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তাঁদের দল ৷ তাঁর অভিযোগ, সে রাজ্যে ইউরিয়ার চরম ঘাটতি দেখা দিয়েছে ৷ ফলে, কৃষিকাজে ব্যাপক সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন কৃষকরা ৷ অথচ, এই সমস্যা নিয়ে কংগ্রেস কিংবা বিজেপি, কারও কোনও মাথাব্যাথা নেই ৷
বিআরএস নেতার দাবি, ইউরিয়া সংগ্রহ করার জন্য লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হয় চাষীদের ৷ অবস্থা এতটাই জটিল যে সেই লাইনে দাঁড়িয়েও হাতাহাতি বেঁধে যাচ্ছে চাষীদের মধ্যে ৷ সেই কারণে বিআরএস নির্বাচন থেকে বিরত থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে এদিন সাংবাদিকদের জানান কেটি রামা রাও ৷
গত 21 জুলাই সংসদের বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনই হঠাৎ শারীরিক কারণে উপ-রাষ্ট্রপতির পদ থেকে ইস্তফা দেন জগদীপ ধনখড় ৷ 2027 সালের অগস্ট মাসে তাঁর অবসর নেওয়ার কথা ছিল ৷ কিন্তু ধনখড়ের পদত্যাগের কারণে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগেই উপ-রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন হচ্ছে ৷ আগামিকাল সংসদের উচ্চ ও নিম্ন কক্ষের সাংসদরা ভোটাধিকার প্রয়োগের মাধ্যমে দেশের পরবর্তী জগদীপ ধনখড়ের উত্তরসূরি বেছে নেবেন ৷