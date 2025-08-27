ETV Bharat / bharat

বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের পথে ধস, মৃত অন্তত 30 পুণ্যার্থী - LANDSLIDE VAISHNO DEVI YATRA ROUTE

ভারী বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত জম্মু-কাশ্মীর ৷ বৈষ্ণোদেবীর যাত্রাপথে ধস নামায় মৃত্যু অনেক পুণ্যার্থীর ৷ চলছে উদ্ধারকাজ ৷

Vaishno Devi landslide
বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের পথে ধসে (ছবি- পিটিআই)
Published : August 27, 2025 at 9:22 AM IST

Updated : August 27, 2025 at 9:58 AM IST

জম্মু, 27 অগস্ট: ভারী বৃষ্টির জেরে জম্মু-কাশ্মীরে বৈষ্ণোদেবীর যাত্রাপথে ধস ৷ কাটরায় বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের কাছে ভারী ভূমিধসে কমপক্ষে 30 জনের মৃত্যুর খবর পাওযা গিয়েছে ৷ আহত অনেক পুণ্যার্থী। ধসের কবলে অনেকের আটকে থাকার আশঙ্কা করা হচ্ছে ৷ প্রশাসনের তরফে আপাতত যাত্রা স্থগিত রাখা হয়েছে ৷

এসএসপি রিয়াসি পরমবীর সিং সংবাদসংস্থা এএনআই-কে মৃতের সংখ্যা নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন, "জম্মু-কাশ্মীরের কাটরায় বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের কাছে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে ভূমিধসে 30 জন নিহত হয়েছেন ৷"

মন্দিরে যাওয়ার পথে অর্ধকুঁয়ারীতে ইন্দ্রপ্রস্থ ভোজনালয়ের কাছে মঙ্গলবার দুপুরে ধস নামে। আচমকা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে বড় বড় পাথর, বোল্ডার নেমে আসায় পুণ্যার্থীদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে যায়। শ্রী মাতা বৈষ্ণোদেবী মন্দির বোর্ডের তরফে ঘোষণা করা হয়েছে, পরবর্তী নির্দেশ না-দেওয়া পর্যন্ত যাত্রা স্থগিত করা হয়েছে ৷ বোর্ডের তরফে খারাপ আবহাওয়ার কারণে তীর্থযাত্রীদের পরিকল্পনা পুনর্নির্ধারণ করার আহ্বান জানানো হয়েছে ৷

ভূমিধসের কারণে একটি হেল্পলাইন ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে বোর্ডের তরফে। অর্ধকুঁয়ারীতে ইন্দ্রপ্রস্থে ভূমিধসের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে একটি হেল্পলাইন ডেস্ক স্থাপন করা হয়েছে। আপডেটের জন্য যোগাযোগ নম্বর হল- +91 9906019460, +91 9906019446, +91 9906019554 ৷ এই নম্বর গুলিতে কল বা হোয়াটসঅ্যাপে আপডেট জানা যাবে ৷

এদিকে, গত দু'দিন ধরে জম্মু-কাশ্মীরে বৃষ্টি হচ্ছে ৷ যার জেরে দৈনন্দিন জীবন ব্যাহত হচ্ছে ৷ বন্ধ মহাসড়ক, বন্ধ স্কুল ৷ ট্রেন পরিষেবাও বাতিল করা হয়েছে ৷ বিচ্ছিন্ন যোগাযোগ ব্যবস্থা ৷ ভারী ও অবিরাম বৃষ্টিপাতের ফলে তাউই নদীর জলস্ফিতি ঘটেছে ৷ চতুর্থ তাউই সেতুর কাছে রাস্তা ভেসে যাওয়ার সমগ্র অঞ্চলজুড়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত ৷

জম্মু অঞ্চলে বন্যার সতর্কতা জারি করা হয়েছে ৷ কোথাও কোথাও হড়পা বান, কোথাও আবার ধস নেমেছে ৷ ভেঙে পড়েছে সেতু ৷ অনেক এলাকা বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন, ক্ষতিগ্রস্ত মোবাইল টাওয়ার। সব মিলিয়ে জম্মুর পরিস্থিতি অত্যন্ত খারাপ। জম্মু পুলিশের ডিআইজি শিব কুমার শর্মা জনসাধারণকে নদীর কাছাকাছি না-যাওয়ার অনুরোধ করেছেন ৷ প্রশাসনের তরফে জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ৷

মঙ্গলবার রাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বৈষ্ণোদেবী মন্দিরের কাছে ভূমিধসের ঘটনাকে অত্যন্ত দুঃখজনক বলেছেন ৷ তিনি মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহার সঙ্গে কথা বলেছেন ৷ কেন্দ্রের তরেফে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷ ঘটনার পরপরই জাতীয় দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীকে (NDRF) ঘটনাস্থলে পাঠানো হয়েছে ৷

এক্স হ্যান্ডেলে অমিত শাহ লেখেন, "জম্মু ও কাশ্মীরের বৈষ্ণোদেবী যাত্রা পথে ভারী বৃষ্টিপাতের ফলে সৃষ্ট ভূমিধসের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক ৷ এই বিষয়ে, আমি জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী ওমর আবদুল্লাহ এবং লেফটেন্যান্ট গভর্নর শ্রী মনোজ সিনহার সঙ্গে কথা বলেছি। স্থানীয় প্রশাসন আহতদের সহায়তা করার জন্য ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানে নিযুক্ত রয়েছে এবং NDRF দলও সেখানে পৌঁছাচ্ছে ৷"

বৈষ্ণোদেবীর পথে পুণ্যার্থীদের মৃত্যুর ঘটনায় এক্স হ্যান্ডেলে সমবেদনা জানিয়েছেন জম্মু-কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ ৷ তিনি লেখেন, "মাতা বৈষ্ণোদেবী ট্র্যাকে তীর্থযাত্রীদের মৃত্যুর কথা শুনে খুবই দুঃখিত। নিহতদের পরিবারের প্রতি আমার সমবেদনা জানাই। নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করি ৷"

অবিরাম বৃষ্টিপাতের জেরে বিপর্যস্ত জায়গাগুলিতে সিআরপিএফের ষষ্ঠ ব্যাটালিয়নের সৈন্যরা দ্রুত উদ্ধার অভিযান শুরু করে এবং আহতদের কাটরার কমিউনিটি হেলথ সেন্টারে (সিএইচসি) স্থানান্তর করে। আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও লজিস্টিক সহায়তা প্রদান করা হয়েছে ৷ এর আগে আবহাওয়া বিভাগ লেহ এবং কার্গিল-সহ কিশতওয়ার, ডোডা, রামবান, রিয়াসি, কাঠুয়া, পাঠানকোট, উধমপুর এবং লাদাখের বেশ কয়েকটি জেলায় লাল সতর্কতা জারি করেছিল।

