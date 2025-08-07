উত্তরকাশী, 7 অগস্ট: ধরালিতে মেঘভাঙা বৃষ্টির পর হড়পা বানের ঘটনায় তৃতীয়দিনেও চলছে উদ্ধারকাজ ৷ প্রাকৃতিক দুর্যোগের পর তৃতীয় দিনে মোট 190 জনকে উদ্ধার করেছে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী এবং সেনা জওয়ানরা ৷ বেশ কয়েকজনকে এয়ারলিফ্ট করেও নিয়ে আসা হয়েছে বলে খবর ৷ এখনও পর্যন্ত নিখোঁজ 9 সেনা জওয়ান ৷ উদ্ধার হয়েছে আরও 3 জনের দেহ ৷ এই পর্যন্ত সবমিলিয়ে 8 জনের দেহ উদ্ধার হল ৷
বৃহস্পতিবার প্রতিকূল আবহাওয়ার মধ্যেই ধরালিতে উদ্ধার অভিযান চলছে। এনডিআরএফ, এসডিআরএফ, স্থানীয় পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং আইটিবিপি জওয়ানরা উদ্ধার কাজে নিয়োজিত রয়েছে। এদিনও অবশ্য আবহাওয়া উদ্ধার কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ অন্যদিকে, ভাঙা রাস্তার কারণে উদ্ধার কাজে নামা দলগুলিকে গ্রাউন্ড জিরোতে পৌঁছতে রীতিমতো বেগ পেতে হচ্ছে ৷ এর পরে, হেলি সার্ভিসের সাহায্য নেওয়া হয়েছে। ধরালিতে এখনও পর্যন্ত পাঁচজনের মৃত্যুর খবর মিলেছে ৷ এখনও অনেকেই নিখোঁজ। এদিন পর্যন্ত মোট 190 জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।
বুধবার মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি নিজেই দুর্যোগ কবলিত ধরালি এবং হর্ষিল পৌঁছেছেন। তিনি গ্রাউন্ড জিরোতে গিয়ে পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেছেন। দুর্যোগে আহত, ক্ষতিগ্রস্তদের সঙ্গে কথা বলে তাদের খবরও নিয়েছেন। বুধবারই উত্তরাখণ্ডের চারজন সাংসদ প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে দেখা করে দুর্যোগ সম্পর্কে তাঁকে বিস্তারিত তথ্য দিয়েছেন। পরে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গেও কথা বলেন মোদি ৷ সেখানেই প্রধানমন্ত্রী সব রকম সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন বলে খবর।
অন্যদিকে, হর্ষিল ত্রাণ শিবিরে থাকা নয়জনকে হেলিকপ্টারে করে মাতলিতে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ উত্তরকাশীর দুর্যোগ কবলিত ধরলিতে উদ্ধার অভিযানে যাওয়া দলের সদস্যদের সঙ্গেও কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি। মুখ্যমন্ত্রী দুর্যোগ কবলিত এলাকায় উদ্ধার অভিযান শুরু করতে যাওয়া উদ্ধারকারী দলের সঙ্গে কথা বলেছেন। একই সঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী এদিন সকাল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় শুরু হওয়া হেলিকপ্টারে উদ্ধার অভিযানকে আরও কার্যকর করার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দিয়েছেন। এ সময় তিনি রাস্তা, যোগাযোগ ও বিদ্যুৎ দ্রুত পুনরুদ্ধারের পাশাপাশি পানীয় জল ও খাদ্য সরবরাহের জন্য নিবিড় পর্যবেক্ষণ এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশও দিয়েছেন।
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "উদ্ধার অভিযানে 24 ঘন্টা নিয়োজিত সমস্ত দলের সাহস ও নিষ্ঠার জন্য আমি কৃতজ্ঞ। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও, এই দলগুলির নিষ্ঠা ও দক্ষতা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় একটি অনুকরণীয় উদাহরণ স্থাপন করছে।" উত্তরকাশী জেলার একাধিক জায়গায় রাস্তা ভেঙে গিয়েছে। কোথায় কোথায় রাস্তা কাদামাটির নীচে ডুবে গিয়েছে। ভাটওয়াড়ি থেকে দুর্যোগ কবলিত এলাকা ধরলি পর্যন্ত অনেক জায়গায় রাস্তা ভেঙে পড়েছে।
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বুধবার গভীর রাতে উত্তরকাশীর ক্যাম্প অফিসে এনডিআরএফ এবং আইটিবিপি কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করে ধরলিতে চলমান উদ্ধার অভিযান পর্যালোচনা করেছেন। সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, আইটিবিপি, এসডিআরএফ, উত্তরাখণ্ড পুলিশ এবং স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতায় ধরলিতে একটি ব্যাপক উদ্ধার অভিযান পরিচালিত হচ্ছে।