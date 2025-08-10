ধরালি, 10 অগস্ট: ধরালিতে দুর্যোগের পর পাঁচ দিন কেটে গিয়েছে। ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযান অব্যাহত রয়েছে। রবিবার বিকেল পর্যন্ত, দুর্যোগ-কবলিত এলাকা থেকে 132 জনকে বিমানে করে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। 79জনকে আইটিবিপি মাতলি হেলিপ্যাডে এবং 53 জনকে চিনিয়ালিসৌর বিমান স্ট্রিপে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। দুর্যোগস্থলে দ্রুত গতিতে অনুসন্ধান ও উদ্ধার অভিযান চলছে।
উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশী জেলায় ভয়াবহ আকস্মিক বন্যার পাঁচ দিন পরও আট সেনা জওয়ান-সহ কমপক্ষে 49 জন নিখোঁজ রয়েছেন। ধরালি গ্রাম থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত হারসিলের সেনা ক্যাম্পের জওয়ানরাও 5 আগস্টের বিপর্যয়ের সমানভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। কারণ, হাজার হাজার টন ধ্বংসাবশেষ পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে এসেছিল এবং বাজার, জনবসতি সবকিছু তার নিচে চাপা পড়ে যায়।
দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ধরালি এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতা চলছে। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামির নির্দেশ অনুযায়ী, দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে। দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এবং খাদ্যসামগ্রী সহ বিভিন্ন ধরণের ত্রাণসামগ্রী সরবরাহের প্রচারণা অব্যাহত রয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের চিকিৎসা সহায়তা প্রদানের জন্য, বিশেষজ্ঞ ডাক্তার সহ মেডিকেল টিম দুর্যোগ কবলিত এলাকায় ক্রমাগত মোতায়েন রয়েছে এবং পরিষেবা প্রদান করছে।
শনিবার যখন ইটিভি ভারত সেনা ক্যাম্পে পৌঁছায়, তখন উল্টে যাওয়া সেনার ট্রাক, ধ্বংসস্তূপের পাহাড় এবং ক্যাম্পের এক প্রান্তে একটি বিশাল জলাশয় দেখা যায়। সেনা জওয়ানরা দড়ির সাহায্যে ঝুলে ঝুলে ক্যাম্পে পণ্য পরিবহণ করছিল। কারণ, বড় বড় পাথর মূল রাস্তা আটকে রয়েছে।
উত্তরকাশী জেলা প্রশাসন এখনও পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় মাত্র চারজনের মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছে এবং জানিয়েছে যে দুর্ঘটনার পর থেকে কমপক্ষে 49 জন নিখোঁজ রয়েছে। কিছু প্রতিবেদন অনুযায়ী, নিখোঁজদের সংখ্যা 100 জনেরও বেশি হতে পারে। যদিও কর্তৃপক্ষ রবিবার সকাল পর্যন্ত কোনও নতুন পরিসংখ্যান প্রকাশ করেনি। সংবাদ সংস্থা পিটিআই সূত্রে জানা গিয়েছে, খারাপ আবহাওয়ার কারণে আটকে পড়া মানুষজনকে সরিয়ে নেওয়ার এবং নিখোঁজদের খুঁজে বের করার ষষ্ঠ দিনের উদ্ধার অভিযান রবিবার সকাল 10টা পর্যন্ত থমকে ছিল।
ভারতীয় সেনাবাহিনী এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এখন পর্যন্ত 357 জন সাধারণ নাগরিককে উদ্ধার করা হয়েছে, যার মধ্যে 119 জনকে বিমানে করে দেরাদুনে পাঠানো হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর কলাম, যুদ্ধকালীন পরিস্থিতির মোকাবিলায় বিশেষ ইঞ্জিনিয়ার দল, মেডিক্যাল ইউনিট এবং বিশেষভাবে দক্ষ অনুসন্ধান ও উদ্ধার (SAR) ডগ স্কোয়াডের সমন্বয়ে গঠিত উদ্ধারকারী দল নিখোঁজ এবং আটকে পড়া মানুষজনকে খুঁজে বের করার জন্য ব্যস্ত রয়েছে। NDRF, SDRF এবং ITBP টিমের পাশাপাশি 105 জন কর্মী মোতায়েন রয়েছে, হরসিল এবং ধরালিতে যার মধ্যে মেডিক্যাল অফিসাররা মোতায়েন রয়েছে।
লিমচিগড়ে 90 ফুট দীর্ঘ বেইলি ব্রিজ নির্মাণের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর ইঞ্জিনিয়ারিং, অনুসন্ধান, চিকিৎসা এবং যোগাযোগ দলগুলির সঙ্গে পুলিশের একটি দল, এসডিআরএফ, ইঞ্জিনিয়ারদের একটি দল এবং অন্যান্য উদ্ধারকারী ইউনিটগুলি দিনরাত কাজ করে চলেছে।