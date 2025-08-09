Essay Contest 2025

'ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে আছি, বাঁচাও', ধরলি থেকে ছেলেকে শেষ ফোন বাবা'র - UTTARKASHI CLOUDBURST

মেঘভাঙা বৃষ্টি আর বন্যায় নিশ্চিহ্ন উত্তরকাশীর গ্রাম ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে চাপা পড়ে থাকা বাবার আর্তনাদ এখনও কানে বাজছে সুশীলের ৷ কেমন ছিল সেদিনের অভিজ্ঞতা ?

UTTARKASHI CLOUDBURST
ধরলির দুর্যোগে বাবা হারা সুশীল সিং (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 9, 2025 at 2:52 PM IST

2 Min Read

উত্তরকাশী, 9 অগস্ট: মেঘভাঙা বৃষ্টি ও হড়পা বানে বিধ্বস্ত উত্তরাখণ্ডের উত্তরকাশীর ধরলি গ্রাম ৷ গত 5 অগস্টের প্রাকৃতিক দুর্যোগে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে গ্রামটি ৷ ভয়াবহ এই দুর্যোগে সবকিছু হারিয়েছে বহু মানুষ ৷ এই মুহূর্তে এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে গ্রামটির চারিদিকে ৷ কিন্তু, সেই নিস্তব্ধতার মধ্যে রয়েছে সর্বহারা মানুষগুলির আর্তনাদ ৷

এমনই এক সর্বহারা যুবক হলেন সুশীল সিং ৷ ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ কেড়েছে দশম শ্রেণির পড়ুয়ার বাবা, কাকা এবং জামাইবাবুকে ৷ ধ্বংসস্তূপের নীচে হারিয়ে গিয়েছেন সকলে ৷ তবে, হারিয়ে যাওয়ার আগে ছেলেকে ফোন করেন সুশীলের বাবা ৷ বাঁচার ইচ্ছাও প্রকাশ করেন ৷ কিন্তু, সেদিন কিছুই করতে পারেনি অসহায় ছেলেটি ৷

নেপালের বাসিন্দা সুশীল ৷ দিনমজুরের কাজ করে পরিবারের মুখে দু'মুঠো অন্ন তুলে দিতেন তাঁর বাবা ও কাকা ৷ ধরলি বাজারের কাছে একটি গ্রামে বাস করতেন সুশীলের পরিবার ৷ দুর্যোগের দিন তাঁর কাছে বাবার ফোন আসে ৷ ফোনের সেই কথোপকথন আজও তাড়া করে বেড়াচ্ছে সুশীলকে ৷ কারণ, বাবার সঙ্গে সেটাই তাঁর শেষ কথোপকথন ৷

সুশীল জানান, দুর্যোগের দিন ফোনের ওপার থেকে বাবা জানান ধ্বংসস্তূপের নীচে অর্ধেকেরও বেশি চাপা পড়ে রয়েছেন ৷ বাঁচার চেষ্টা করছেন কিন্তু কিছু করতে পারছেন না ৷ তাই ছেলে যেন তাঁকে বাঁচায় ৷ ফোন পাওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই ধরলির উপরের গ্রামে থাকা সুশীল ঘটনাস্থলে ছুটে যান ৷ কিন্তু, ততক্ষণে সব শেষ ৷ বাবাকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি ৷ এরপর বাকি আত্মীয়দের খোঁজে তল্লাশি শুরু করলে সেখানেও ব্যর্থ হন সুশীল ৷

ঘটনার পর প্রায় 4 দিন কেটে গিয়েছে ৷ কিন্তু এখনও বাবাকে খুঁজে পাননি সুশীল ৷ পাশের একটি গ্রামে থাকেন তাঁর মা ৷ স্বামীকে খুঁজে পাওয়ার আশায় ধরলির ধ্বংসস্তূপ প্রতিদিন ঘুরে দেখেন তিনি ৷ কিছু খুঁজে না-পেয়ে অগত্যা খালি হাতে বাড়ি ফেরেন ৷ বাবা হারা সুশীল এখন কী করবেন কিছু জানেন না ৷ পরিবারের আর্থিক সমস্যা মেটাতে বাবার সঙ্গে কাজের জন্য নেপাল থেকে উত্তরাখণ্ডে আসেন তিনি ৷ তবে, এমন দিন দেখতে হবে, ভাবেননি কখনও ৷

