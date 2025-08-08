Essay Contest 2025

ড্রোন ফুটেজে ধরা পড়ল ধরলির ভয়ানক বিপর্যয়ের ছবি, দেখুন ভিডিয়ো - UTTARKASHI CLOUDBURST

মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানে বিধ্বস্ত উত্তরকাশীর চারদিকে এখনও বিপর্যের চিহ্ন স্পষ্ট ৷ এরই মধ্যে প্রকাশ্যে এসেছে ড্রোন থেকে তোলা ঘটনাস্থলের ছবি ৷

UTTARKASHI CLOUDBURST
এক্সক্লুসিভ ড্রোন ফুটেজে ধরলির ভয়ানক বিপর্যয়ের ছবি (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 8, 2025 at 7:49 PM IST

উত্তরকাশী, 8 অগস্ট: উত্তরকাশীর মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং তার জেরে হড়পা বানে বিপর্যস্ত ধরলিতে উদ্ধার অভিযান চলল শুক্রবারও ৷ এরই মধ্যে 5 অগস্টের দুর্যোগের একটি ড্রোন ফুটেজও প্রকাশ্যে এনেছে প্রশাসন ৷ হড়পা বানের উৎস চিহ্নিত করা হয়েছে 'ঝান্ডা বুগিয়াল' হিসেবে ৷ যা ধরলি গ্রামের উপরে একটি উঁচু তৃণভূমি এলাকা।

রাজ্য দুর্যোগ মোকাবিলা বাহিনীর (SDRF) দাবি, ঝান্ডা বুগিয়ালের উপরে একটি এলাকায় মেঘ ফেটে যায় ৷ আর তার ফলেই প্রচুর পরিমাণে জলের সঙ্গে কাদা-মাটি এব্ং পাথর নীচে নেমে এসেছিল। SDRF-এর দল প্রায় 3000 মিটার উচ্চতায় একটি ড্রোন উড়িয়ে উৎপত্তিস্থলের প্রথম ছবি তুলে ধরেছে। আর সেই ফুটেজেই দেখা যাচ্ছে জল এবং পাহাড়ের ধ্বংসাবশেষের ক্রমশ ধরলির দিকে এগিয়ে গিয়েছে ৷ ধ্বংসের স্পষ্ট চিহ্নও দেখা যাচ্ছে । এই ফুটেজে দুর্যোগের সূচনা-বিন্দুর প্রথম দৃশ্য ধরা পড়েছে ৷ ঘটনার ক্রম সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যও জানা গিয়েছে এখান থেকেই। ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলগুলির মানচিত্র তৈরিতেও এই ফুটেজ ,সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সাহায্য করবে বলেও মনে করা হচ্ছে।

ধরা পড়ল ধরলির ভয়ানক বিপর্যয়ের ছবি (ইটিভি ভারত)

আবহাওয়া পরিষ্কার হওয়ার পরপরই ত্রাণ ও উদ্ধার অভিযানে গতি আনা হয়েছে। চিনুক-সহ সেনাবাহিনীর একাধিক হেলিকপ্টারে আটকে পড়া মানুষদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অভিযানও শুরু হয়েছে ৷ ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় সমন্বয় সাধনের জন্য একটি ভিএসএটি (খুব ছোট অ্যাপারচার টার্মিনাল) মাতলিতে বিমানে পাঠানো হয়েছে। বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরও), এসডিআরএফ এবং গণপূর্ত বিভাগের (পিডব্লিউডি) দলগুলিও সংস্কারের কাজ শুরু করার জন্য গঙ্গানির ক্ষতিগ্রস্ত সেতুতেও পৌঁছেছে। দুর্যোগ বিভাগের ম্যাজিস্ট্রেট এবং পুলিশ সুপার-সহ প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তারা উদ্ধার ও ত্রাণের বিষয়গুলি তদারকি করার জন্য ধরলিতে ক্যাম্পেই রয়েছেন। উত্তরকাশী জেলা অফিস এবং দেরাদুনের ইউএসডিএমএ অপারেশনস সেন্টার থেকেও অভিযানগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে।

মেঘভাঙা বৃষ্টি এবং হড়পা বানে বিধ্বস্ত উত্তরকাশীর চারদিকে এখনও বিপর্যের চিহ্ন স্পষ্ট ৷ এরই মধ্যে আটকে পড়া পর্যটকদের উদ্ধারের পাশাপাশি ত্রাণ পৌঁছে দেওয়া এবং রাস্তা সারাইয়ের মতো জরুরি কাজে হাত দিয়েছে প্রশাসন ৷ ত্রাণের কাজে নিজের একমাসের বেতন দান করেছেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুস্কর সিং ধামি ৷ এদিনও ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত ধরলি গ্রামের আশেপাশের এলাকায় আটকে পড়া তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজ হল । গঙ্গোত্রী জাতীয় সড়ক থেকে শুরু করে আশপাশের বেশ কয়েকটি গ্রামীণ রাস্তার একাধিক জায়গায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ৷ সেগুলি মেরামতের কাজও চলছে ৷ তবে ত্রাণ পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে এয়ারলিফ্ট করার উপরেই জোর দিচ্ছে প্রশাসন ৷

