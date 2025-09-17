মার্কিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি জট কাটার সম্ভাবনা; নয়াদিল্লির বৈঠক ইতিবাচক জানাল দু'পক্ষ

মার্কিন-ভারত বাণিজ্য চুক্তি জট কাটার সম্ভাবনা; নয়াদিল্লির বৈঠক ইতিবাচক জানাল দু'পক্ষ
নয়াদিল্লিতে মার্কিন বাণিজ্য আলোচকের সঙ্গে ভারতীয় প্রতিপক্ষের বৈঠক ইতিবাচক । তবে কি ভারত-মার্কিন সম্পর্কের বরফ গলছে ? শুল্ক যুদ্ধের ইতির অপেক্ষায় সকলে ।
By PTI
Published : September 17, 2025 at 12:01 AM IST
নয়াদিল্লি, 17 সেপ্টেম্বর: ভারতের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ইতিবাচক হয়েছে । মঙ্গলবার এমনটাই জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র । আমেরিকার প্রধান বাণিজ্য আলোচক ব্রেন্ডন লিঞ্চ এবং তার ভারতীয় প্রতিপক্ষ রাজেশ আগরওয়ালের মধ্যে প্রস্তাবিত দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির আলোচনাকে 'ইতিবাচক' বলে বর্ণনা করেছে ট্রাম্প প্রশাসন ।
ভারতে অবস্থিত মার্কিন দূতাবাসের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন যে, উভয় পক্ষ দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনার পরবর্তী পদক্ষেপগুলি নিয়ে আলোচনা করেছে ।
বাণিজ্য চুক্তির জন্য আলোচনা পুনরায় শুরু হওয়ার ফলে দু'পক্ষের মধ্যে সম্পর্কের মন্দা রোধের প্রচেষ্টার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে অভিন্ন ভিত্তি খুঁজে বের করার এবং তাদের মত পার্থক্য কমানোর ইচ্ছার ইঙ্গিত পাওয়া গিয়েছে ।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় পণ্যের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করে 50 শতাংশ করার পর, নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটনের মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে । এর মধ্যে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনার জন্য ভারতের উপর 25 শতাংশ অতিরিক্ত শুল্ক চাপায় আমেরিকা । যদিও প্রথম থেকেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই পদক্ষেপকে ভারত অন্যায় ও অযৌক্তিক হিসেবে বর্ণনা করেছে ।
মার্কিন দূতাবাসের একজন মুখপাত্র জানিয়েছেন, যুক্তরাষ্ট্রের সহকারী বাণিজ্য প্রতিনিধি ব্রেন্ডন লিঞ্চ 16 সেপ্টেম্বর দিল্লিতে তাঁর প্রতিপক্ষ বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সচিব রাজেশ আগরওয়ালের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য আলোচনার পরবর্তী পদক্ষেপ নিয়ে আলোচনা করার জন্য ইতিবাচক বৈঠক করেছেন । দুই পক্ষের মধ্যে "বাণিজ্যিক বাধা" দূর করার প্রচেষ্টা সম্পর্কে গত সপ্তাহে ট্রাম্পের মন্তব্যের প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি উষ্ণ প্রতিক্রিয়া জানানোর পটভূমিতে বাণিজ্য আলোচনার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন যে, তিনি "আগামী সপ্তাহগুলিতে" মোদির সঙ্গে কথা বলার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন এবং আত্মবিশ্বাসী ছিলেন যে উভয় পক্ষই প্রস্তাবিত বাণিজ্য চুক্তিটি স্বাক্ষর করতে সক্ষম হবে ।
তার পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী মোদিও জানিয়েছিলেন যে, ভারত এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিক অংশীদার এবং উভয়পক্ষই বাণিজ্য চুক্তির আলোচনা শেষ করার জন্য কাজ করছে । সোশাল মিডিয়ায় দুই নেতার মধ্যে মত বিনিময়কে মূলত নয়াদিল্লি এবং ওয়াশিংটন উভয়েরই সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে দেখা হয়েছিল ।
গত কয়েক মাসে, ভারত এবং আমেরিকা দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তির জন্য বেশ কয়েক দফা আলোচনা করেছে । কিন্তু কৃষি এবং দুগ্ধজাত পণ্য-সহ কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে তীব্র মতবিরোধের কারণে এটি সম্পন্ন করা যায়নি । তবে 16 সেপ্টেম্বরের বৈঠক ইতিবাচক হওয়ায় শুল্ক যুদ্ধে ইতি পড়ে কিনা সেটাই এখন দেখার ।