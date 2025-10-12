গাজায় শান্তি স্থাপনে বৈঠক মিশরে, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আমন্ত্রণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

গাজায় শান্তি স্থাপনে বৈঠক মিশরে, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আমন্ত্রণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের
ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন— দুই রাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করেছে ভারত সরকার ৷ গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে বিশেষ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ডাকলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷
Published : October 12, 2025 at 6:57 PM IST
নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বৈঠকে উপস্থিত থাকতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী, গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে ইজরায়েল ৷ এবার মধ্যপ্রাচ্যে পাকাপাকি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে মিশরের শরম এল-শেখ শহরে বৈঠক হবে সোমবার ৷ এই বৈঠকের নেতৃত্ব দেবেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি ৷
এই বৈঠকে ভারতের তরফে উপস্থিত থাকবেন বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং ৷ জানা গিয়েছে, শনিবার একেবারে শেষ মুহূর্তে গাজার শান্তি বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং মিশরে শান্তি বৈঠকে হাজির থাকবেন ৷
Called my friend, Prime Minister Netanyahu, to congratulate him on the progress made under President Trump’s Gaza peace plan. We welcome the agreement on the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to the people of Gaza. Reaffirmed that terrorism in any form or…— Narendra Modi (@narendramodi) October 9, 2025
ভারতীয় সময় অনুযায়ী, গত 8 অক্টোবর গাজার বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধে শান্তি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ এরপর পরিকল্পনার প্রথম দফায় ইজরায়েল গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধে রাজি হয় ৷ হামাসও কয়েকজন অপহৃতদের ছেড়ে দিতে সম্মত হয় ৷ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানোয় ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানায় ভারত ৷ দু'দিন পর এই গাজা শান্তি চুক্তি ইজরায়েলের মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয় ৷ তখন প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানান ৷
গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে মিশরে এই বৈঠকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান থেকে শুরু করে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতারা উপস্থিত থাকবেন ৷ মিশরের সরকার তরফে খবর, লোহিত সাগরের ধারে অবস্থিত শরম এল-শেখ শহরে আসছেন বিশ্বের 20টি দেশের রাষ্ট্রনেতারা ৷
এই বৈঠকের উদ্দেশ্য, গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করা ৷ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিরতা ফিরিয়ে আনা ৷ আঞ্চলিক নিরপত্তা ও স্থিতিশীলতা স্থাপন করে নতুন যুগের সূচনা করা ৷
সরকারি সূত্রের খবর, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহিসচিব আন্তোনিও গুতেরেস থেকে শুরু করে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং স্পেনের পেদ্রো সাঞ্চেজ শরম এল-শেখ-এ পৌঁছবেন ৷ আসবেন গাজায় যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে বারবার সওয়াল করা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেসিপ তায়িপ এর্দোগান ৷
ইউরোপিয় কাউন্সিল-এর তরফে থাকবেন সভাপতি আন্তোনিও কোস্টা ৷ জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাও আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে ৷ কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই শান্তি বৈঠকে থাকবেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি ৷ হামাস সাফ জানিয়ে দিয়েছে, গাজায় শান্তি ফেরানোর এই বৈঠকে তারা অংশ নেবে না ৷