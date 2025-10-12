গাজায় শান্তি স্থাপনে বৈঠক মিশরে, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আমন্ত্রণ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের

ETV Bharat / bharat

ইজরায়েল ও প্যালেস্তাইন— দুই রাষ্ট্রের পক্ষে সওয়াল করেছে ভারত সরকার ৷ গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে বিশেষ বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদিকে ডাকলেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷

Israel-Hamas ceasefire deal at the Red Sea city of Sharm el-Sheikh, Egypt
মিশরে গাজার শান্তি চুক্তির বৈঠক (ছবি: এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 12, 2025 at 6:57 PM IST

নয়াদিল্লি, 12 অক্টোবর: মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বৈঠকে উপস্থিত থাকতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী, গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেছে ইজরায়েল ৷ এবার মধ্যপ্রাচ্যে পাকাপাকি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে মিশরের শরম এল-শেখ শহরে বৈঠক হবে সোমবার ৷ এই বৈঠকের নেতৃত্ব দেবেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং মিশরের প্রেসিডেন্ট আবদেল ফাত্তাহ আল-সিসি ৷

এই বৈঠকে ভারতের তরফে উপস্থিত থাকবেন বিদেশ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং ৷ জানা গিয়েছে, শনিবার একেবারে শেষ মুহূর্তে গাজার শান্তি বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য় প্রধানমন্ত্রী মোদিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ সংবাদসংস্থা এএনআই জানিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কীর্তি বর্ধন সিং মিশরে শান্তি বৈঠকে হাজির থাকবেন ৷

ভারতীয় সময় অনুযায়ী, গত 8 অক্টোবর গাজার বিরুদ্ধে আগ্রাসন বন্ধে শান্তি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ এরপর পরিকল্পনার প্রথম দফায় ইজরায়েল গাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধে রাজি হয় ৷ হামাসও কয়েকজন অপহৃতদের ছেড়ে দিতে সম্মত হয় ৷ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফেরানোয় ট্রাম্পের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানায় ভারত ৷ দু'দিন পর এই গাজা শান্তি চুক্তি ইজরায়েলের মন্ত্রিসভায় গৃহীত হয় ৷ তখন প্রধানমন্ত্রী মোদি নিজে ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহুকে ফোন করে শুভেচ্ছা জানান ৷

গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠা নিয়ে মিশরে এই বৈঠকে রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রধান থেকে শুরু করে বিশ্বের তাবড় রাষ্ট্রনেতারা উপস্থিত থাকবেন ৷ মিশরের সরকার তরফে খবর, লোহিত সাগরের ধারে অবস্থিত শরম এল-শেখ শহরে আসছেন বিশ্বের 20টি দেশের রাষ্ট্রনেতারা ৷

এই বৈঠকের উদ্দেশ্য, গাজায় যুদ্ধ বন্ধ করা ৷ মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিরতা ফিরিয়ে আনা ৷ আঞ্চলিক নিরপত্তা ও স্থিতিশীলতা স্থাপন করে নতুন যুগের সূচনা করা ৷

সরকারি সূত্রের খবর, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মহিসচিব আন্তোনিও গুতেরেস থেকে শুরু করে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার, ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি এবং স্পেনের পেদ্রো সাঞ্চেজ শরম এল-শেখ-এ পৌঁছবেন ৷ আসবেন গাজায় যুদ্ধ বন্ধের পক্ষে বারবার সওয়াল করা ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁ, তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রেসিপ তায়িপ এর্দোগান ৷

ইউরোপিয় কাউন্সিল-এর তরফে থাকবেন সভাপতি আন্তোনিও কোস্টা ৷ জর্ডনের রাজা দ্বিতীয় আবদুল্লাও আসবেন বলে আশা করা হচ্ছে ৷ কিন্তু বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু এই শান্তি বৈঠকে থাকবেন কি না, তা এখনও জানা যায়নি ৷ হামাস সাফ জানিয়ে দিয়েছে, গাজায় শান্তি ফেরানোর এই বৈঠকে তারা অংশ নেবে না ৷

