H-1B ভিসা নিয়ে ট্রাম্পের ঘোষণা, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির জন্য উদ্বিগ্ন ন্যাসকম

H-1B ভিসা নিয়ে ট্রাম্পের ঘোষণা, তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলির জন্য উদ্বিগ্ন ন্যাসকম
বিদেশি কর্মী নিয়োগে মার্কিন সংস্থাগুলির এইচ1বি ভিসার উপর বার্ষিক 1 লক্ষ মার্কিন ডলারের ফি ঘোষণা করেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷
Published : September 20, 2025 at 6:04 PM IST
নয়াদিল্লি, 20 সেপ্টেম্বর: এইচ1বি ভিসার বার্ষিক ফি বাড়ানোর ফলে ভারতীয় প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব পড়তে চলেছে ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘোষণার পর শনিবার এমনটাই জানাল শিল্প সংগঠন ন্যাসকম (NASSCOM) ৷ এর ফলে আমেরিকার ব্যবসায়িক সংগঠনগুলির পাশাপাশি মার্কিন অর্থনীতিতে প্রভাব পড়বে বলেও মত শিল্প সংগঠনটির ৷
মার্কিন অভিবাসন নীতিতে পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে শুক্রবার এইচ1বি ভিসা সংক্রান্ত একটি নির্দেশিকায় স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ নির্দেশিকা অনুযায়ী, বিদেশি কর্মীদের নিয়োগের জন্য় এখন থেকে এইচ1বি ভিসার উপর বছরে 1 লক্ষ মার্কিন ডলার (ভারতীয় মুদ্রায় যা 88 লক্ষ টাকা) দিতে হবে আমেরিকার সংস্থাগুলিকে ৷ আগামী 21 সেপ্টেম্বর থেকেই ওয়ার্কিং ভিসার উপর এই ফি লাগু করা হবে বলে জানিয়েছে মার্কিন প্রশাসন ৷ এদিন সেই প্রসঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করে ন্যাসকম জানিয়েছে, একদিনের মধ্যে এই সিদ্ধান্ত লাগুর ফলে আমেরিকায় বসবাসকারী ব্য়বসায়ী থেকে শুরু করে চাকরিজীবী এবং পড়ুয়াদের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি হবে ৷
এদিন একটি বিবৃতি প্রকাশ করে শিল্প সংগঠনটি জানিয়েছে, "মার্কিন প্রশাসনের নির্দেশিকাটি আমরা ভালোভাবে বিশ্লেষণ করেছি ৷ তা থেকে আমাদের মনে হয়েছে এই ধরনের সিদ্ধান্ত কর্মসংস্থানের পাশাপাশি অর্থনীতিতে বড় প্রভাব ফেলতে পারে ৷" সংস্থার দাবি, সাম্প্রতিক সময়ে স্থানীয় নিয়োগ বৃদ্ধির মাধ্যমে ভারত ও ভারত কেন্দ্রিক সংস্থাগুলি এই ভিসার উপর তাদের নির্ভরতা ক্রমাগত কমিয়ে দিয়েছে ৷ অন্যদিকে, স্থানীয় অর্থনীতি মজবুত করার লক্ষ্যে মার্কিন প্রশাসনের সমস্ত নিয়ম মেনে অনুসরণ করে চলেছে মার্কিন সংস্থাগুলি ৷
বর্তমানে কৃত্রীম বুদ্ধিমত্তা-সহ একাধিক প্রযুক্তিগত উন্নতির জন্য বিশ্বব্যাপী প্রতিযোগিতামূলক পরিস্থিতির বাতাবরণ তৈরি হয়েছে ৷ এই আবহে আমেরিকার অর্থনীতির ক্ষেত্রে দক্ষ ও প্রতিভাবান কর্মীদের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে ন্যাসকম ৷ সংস্থার দাবি, "এই বিষয়টির উপর আমরা ক্রমাগত নজর রেখে চলেছি ৷ আগামিদিনে সম্ভাব্য প্রভাবগুলি নিয়ে বিভিন্ন সংস্থার কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা করা হবে ৷"
অভিবাসন নীতি নিয়ে শুক্রবার হোয়াইট হাউসের অনুষ্ঠানে এক নির্দেশনামায় স্বাক্ষর করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ৷ নয়া এই নির্দেশিকা অনুযায়ী, এবার থেকে এইচ1বি ভিসার জন্য মার্কিন সংস্থাগুলিকে বছরে 1 লক্ষ মার্কিন ডলার অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় যা প্রায় 88 লক্ষ টাকা দিতে হবে ৷ এই ভিসার মাধ্য়মে বিভিন্ন দেশের কর্মীদের নিয়োগ করে আমেরিকার সংস্থাগুলি ৷ তালিকার প্রথমেই রয়েছে ভারত ৷ আমেরিকার বিভিন্ন তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থাগুলি এই ভিসার মাধ্যমে দক্ষ ভারতীয় কর্মীদের নিয়োগ করে ৷ নয়া এই নির্দেশিকার ফলে সংস্থাগুলি এবার কর্মী নিয়োগ কমিয়ে দিতে পারে বলে অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের ৷
মার্কিন নাগরিকত্ব এবং অভিবাসন ব্য়বস্থা (ইউএসসিআইএস)-এর তথ্য অনুযায়ী, 2024-25 অর্থবর্ষে 2 লক্ষ 7 হাজার ভারতীয়কে এইচ1বি ভিসা প্রদান করা হয়েছিল ৷ 2023 সালের অর্থবর্ষে এই পরিমাণটি ছিল 1 লক্ষ 91 হাজার ৷ প্রতি বছর লটারির মাধ্যমে মার্কিন সংস্থাগুলিকে এই ভিসা বিতরণ করে প্রশাসন ৷
এই বছর সব থেকে বেশি ভিসা দেওয়া হয়েছে অ্য়ামাজনকে ৷ বিদেশি কর্মী নিয়োগের জন্য 10 হাজারেরও বেশি এইচ1বি ভিসা পেয়েছে এই সংস্থা ৷ তালিকার দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে টাটা কনসালটেন্সি সার্ভিসেস ৷ চলতি বছরে এই ভিসার মাধ্যমে সাড়ে 5 হাজার কর্মী নিয়োগ করেছে সংস্থা ৷ এরপর রয়েছে মাইক্রোসফট ৷ তাদের কর্মী নিয়োগের সংখ্যাও 5 হাজারের কাছাকাছি ৷ এর পাশাপাশি অ্যাপেল নিয়োগ করেছে 4 হাজার 202 জন এবং গুগল নিয়োগ করেছে 4 হাজার 181 জন ভারতীয় কর্মীকে ৷