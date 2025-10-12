ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের মূল্য জানে আমেরিকা ! মোদির সঙ্গে বৈঠকের পর মত নয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূতের

ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের মূল্য জানে আমেরিকা ! মোদির সঙ্গে বৈঠকের পর মত নয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূতের
ভারতে এলেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ৷ শুল্কযুদ্ধের আবহে শনিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে খনিজ সম্পদ, প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তি নিয়ে বৈঠক করলেন তিনি ৷
By PTI
Published : October 12, 2025 at 8:26 AM IST
নয়াদিল্লি, 11 অক্টোবর: ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের মূল্য জানে আমেরিকা ৷ শনিবার নয়াদিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে বৈঠকের পর এমনটাই জানালেন ভারতে নয়া মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ৷
দায়িত্ব নেওয়ার আগে এদিন সকালে 6 দিনের সফরে দিল্লি পৌঁছন সার্জিও ৷ এই সফরে তাঁর সঙ্গে আছেন মার্কিন ব্যবস্থাপনা ও সম্পদ বিভাগের ডেপুটি সেক্রেটরি মাইকেল জে রিগাস ৷ ভারতে পৌঁছে প্রথমে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং পরে বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন সার্জিও ৷ আরও পরে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও বৈঠক সারেন ৷ এই বৈঠকে প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের স্বাক্ষর করা মোদির সঙ্গে তাঁর একটি ছবিও উপহার দেন সার্জিও ৷
Glad to receive Mr. Sergio Gor, Ambassador-designate of the US to India. I’m confident that his tenure will further strengthen the India–US Comprehensive Global Strategic Partnership.@SergioGor pic.twitter.com/WSzsPxrJXv— Narendra Modi (@narendramodi) October 11, 2025
এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি জানান, ট্রাম্পের কাছে প্রধানমন্ত্রী মোদি একজন বড় নেতা ৷ তাঁরা ব্যক্তিগত বন্ধুও বটে ৷ সার্জিও বলেন, "প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে প্রতিরক্ষা, বাণিজ্য এবং প্রযুক্তি-সহ একাধিক কূটনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷ সেই সঙ্গে, দুই দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ, এমন প্রয়োজনীয় খনিজ পদার্থের বিষয়েও আলোচনা হয়েছে ৷ ভারতের সঙ্গে এই সম্পর্ক আমেরিকার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ৷ আগামিদিনে এই সম্পর্ক আরও উন্নত হয়ে উঠবে বলে আমি আশাবাদী ৷" বৈঠক প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করেন প্রধানমন্ত্রী মোদিও ৷
সার্জিও আরও জানান, তাঁর এই সফরের আগে মোদির সঙ্গে ট্রাম্পের ফোনে কথা হয়েছে ৷ দু'দেশের সার্বিক কূটনৈতিক উন্নতির জন্য এই ধরনের আলোচনা আরও হবে ৷ কূটনৈতিক মহলের দাবি, শুল্কযুদ্ধের আবহে সার্জিওর এই বক্তব্য বেশ তাৎপর্যপূর্ণ ৷ ভারতের উপর মার্কিন প্রেসিডেন্টের 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করার কারণে সাম্প্রতিক সময়ে দুই দেশের কূটনৈতিক সম্পর্কে ফাটল স্পষ্ট হয়ে ওঠে ৷
উল্লেখ্য, এদিন প্রধানমন্ত্রী মোদির সঙ্গে বৈঠকের আগে বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রীর সঙ্গে বৈঠক করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোর ৷ তাঁর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে এক্স হ্যান্ডেলের পোস্টে জয়শঙ্কর লেখেন, "আমেরিকার মনোনীত রাষ্ট্রদূত সার্জিও গোরের সঙ্গে দেখা করতে পেরে আমি আনন্দিত । ভারত-মার্কিন সম্পর্ক এবং বিশ্বে এই সম্পর্কের তাৎপর্য নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে ৷ নতুন দায়িত্বের জন্য তাঁকে অভিনন্দন ৷" বিদেশ সচিব বিক্রম মিস্রীর সঙ্গে বৈঠক প্রসঙ্গে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল জানান, আন্তর্জাতিক স্তরে দুই দেশের গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা হয়েছে ৷
ভারত-মার্কিন শুল্কযুদ্ধ
নয়া শুল্কনীতির আওতায় প্রথমে ভারতের উপর 25 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ পরে রাশিয়ার কাছ থেকে তেল এবং অস্ত্র কেনার 'শাস্তি স্বরূপ' আরও 25 শতাংশ শুল্ক ধার্য করেন তিনি ৷ মার্কিন প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপকে অযৌক্তিক এবং অন্যায্য বলে উল্লেখ করে দিল্লি ৷ ফলে, দুই দেশের সম্পর্ক ক্রমশ তলানিতে ঠেকতে শুরু করে ৷ সেই সঙ্গে, গত মাসে H-1B ভিসা নিয়ে ট্রাম্পের নয়া সিদ্ধান্তেরও তীব্র সমালোচনা করে ভারত ৷
এই আবহে বন্ধু মোদির সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি করতে ফোনে কথা বলেন ট্রাম্প ৷ দু'দেশের বাণিজ্য নিয়েও আলোচনা হয় তাঁদের মধ্যে ৷ দুই রাষ্ট্রনেতার ফোনালাপে যে আশার আলো দেখছেন দুই দেশের কূটনৈতিক মহল, তা বলার অপেক্ষা রাখে না ৷ এরই মধ্যে অগস্টে সার্জিও গোরকে ভারতের নয়া রাষ্ট্রদূত হিসাবে বেছে নেন ট্রাম্প ৷ ট্রুথ সোশালে পোস্ট করে দীর্ঘদিনের 'ঘনিষ্ঠ বন্ধু' সার্জিও গোরকে এই দায়িত্ব দিয়েছেন বলে জানান ট্রাম্প ৷ সেই সঙ্গে, দীর্ঘ সেই পোস্টে আমেরিকার প্রশাসনে সার্জিওর গুরুত্ব তুলে ধরেন তিনি ৷