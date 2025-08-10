নয়াদিল্লি, 10 অগস্ট: সাংবাদিক সম্মেলনের পর এবার অনলাইনে প্রচার-ভোটে কারচুপির প্রশ্নে নির্বাচন কমিশনের উপর চাপ আরও বাড়ানোর কৌশল নিল কংগ্রেস ৷ দলের তরফে 'ভোট চুরি' নামে একটি ওয়েব পোর্টাল চালু করা হল রবিবার ৷ সেখানে লগইন করে ভোট চুরির প্রসঙ্গে যে কেউ নিজের মতামত জানাতে পারবেন ৷
ওয়েব পোর্টালের কথা জানিয়ে এদিন দুপুরে এক্স হ্যান্ডেলে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেন রাহুল ৷ সেখানে তাঁকে বলতে শোনা যায়, "ভোট চুরি দেশের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ৷ সময় আসবে ৷ আপনাদের (নির্বাচন কমিশন) আমরা হাতে নাতে ধরব ৷ ভোট চুরি ফাঁস করে দেওয়া খুবই দরকারি বিষয় ৷ আর তাই সবাই আমাদের সঙ্গে যুক্ত হন ৷ দেশে যেভাবে ভোটার চুরি হচ্ছে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করুন ৷"
এই ভিডিয়োর সঙ্গে হিন্দিতে লেখা কয়েকটি লাইনও পোস্ট করেন রাহুল ৷ সেখানে তিনি লেখেন, "গণতন্ত্রের মূল ভাবনা হল- এক ব্যক্তি একটিই মাত্র ভোট দিতে পারবেন ৷ ভোট চুরি করা মানে এই নীতির উপর তীব্র আঘাত হানা ৷ আমরা চাই নির্বাচন কমিশন ডিজিটাল ভোটার লিস্ট প্রকাশ করুক ৷ সেখানে কোনওরকম অস্বচ্ছতা থাকবে না ৷ এই তালিকা হাতের কাছে থাকলে রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি ভোটাররা নিজেরাও সমস্ত তথ্য জানতে পারবেন ৷ " তাঁর মতে, গণতন্ত্রকে রক্ষা করতে এই লড়াইটা করা খুব জরুরি ৷ পোর্টালে লগইন করলে যে কোনও ভোটার এই বিষয়ে যে কোনও তথ্য জানতে পারবেন ৷ রাহুল থেকে শুরু করে বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীরা যে দাবি করে আসছেন তা যথার্থ কি না সেটা বুঝতে পারবেন ৷
বিজেপিকে সুবিধা পাইয়ে দিতে কমিশন কাজ করছে বলে দাবি রাহুল-সহ বিরোধী দলের নেতা-নেত্রীদের ৷ গত সপ্তাহে একটি দীর্ঘ সাংবাদিক বৈঠক করে নিজের দাবির সমর্থনে একাধিক যুক্তি দেন কংগ্রেসের এই প্রাক্তন সভাপতি ৷ কর্ণাটকে কংগ্রেসের সরকার আছে ৷ সেই রাজ্যের বেঙ্গালুরুর একটি লোকসভা কেন্দ্রের ভোটার-তথ্য তুলে ধরেন রাহুল ৷ সেখানে দেখা যাচ্ছে লোকসভা কেন্দ্রটির মধ্যে থাকা সাতটি বিধানসভার ছ'টিতে কংগ্রেস এগিয়ে ছিল ৷ কিন্তু একটি বিধানসভায় বিজেপি একলাখেরও বেশি ভোটে এগিয়ে গিয়েছে ৷ তার জেরে লোকসভা কেন্দ্রের সম্পূর্ণ ফলাফলই পাল্টে গিয়েছে বলে রাহুলের দাবি ৷ এমনই নানা তথ্য় তুলে ধরেন রাজীব-তনয় ৷
দিল্লির ইন্দিরা ভবনের সাংবাদিক সম্মেলন শেষ হওয়ার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বিরোধী দলনেতা যে যে দাবি করেছেন সেই তথ্য জমা দিতে বলে কমিশন ৷ সঙ্গে কমিশনের পাঠানো হলফনামায় সইও করতে বলা হয় রাহুলকে ৷ নির্বাচন কমিশনের এই ভূমিকা নিয়ে বিরোধী নেতা-নেত্রীরা প্রশ্ন তোলেন ৷ তাঁদের অনেকেরই মনে হয়েছিল, রাহুলের তোলা অভিযোগ নিয়ে তদন্ত করা উচিত কমিশনের ৷ সেই কাজ না করে রাহুলকে কেন হলফনামা পাঠানো হল তা জানতে চান প্রিয়াঙ্কা গান্ধি থেকে শুরু করে অনেকে ৷
অন্যদিকে, রাহুলের অভিযোগ নিয়ে এখনও কমিশনের তরফে কোনও আনুষ্ঠানিক বক্তব্য় তুলে ধরা হয়নি ৷ তবে কমিশনের সূত্র বলেছে, তাঁর দাবির সমর্থনে রাহুল যে সমস্ত নথি দেখিয়েছেন সেগুলি জমা দিতে বলা হয়েছে ৷ তিনি যদি তথ্য় জমা দেন তাহলে তদন্ত হবে ৷ আর যদি তথ্য দিতে না পারেন তাহলে দেশকে বিভ্রান্ত করার রাস্তা থেকে সরে আসতে হবে ৷ বিজেপিও রাহুলকে নিশানা করেছে ৷ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থেকে শুরু দলের নেতারা মনে করছেন কোনও কারণ এবং যুক্তি ছাড়াই কমিশনকে শিক্ষা দিতে চাইছে কংগ্রেস ৷ এমনই নানা ঘটনার আবহে এবার অনলাইন পোর্টাল খুলে কমিশনের উপর চাপ আরও বাড়ানোর কৌশল নিল কংগ্রেস ৷