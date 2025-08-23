আজমগড়, 23 অগস্ট: এসটিএফ ও পুলিশের এনকাউন্টারে খতম অপরাধী শঙ্কর কানৌজিয়া ৷ তার নামে এক লক্ষ টাকার পুরস্কার ছিল ৷ খুন ও ডাকাতির বেশ কয়েকটি মামলায় মোস্ট ওয়ান্টেড শঙ্কর ৷ উত্তরপ্রদেশের আজমগড় জেলার জাহানগঞ্জ থানা এলাকায় এনকাউন্টারে সে নিহত হয় ৷ এসটিএফের বারাণসী ইউনিট এবং পুলিশ মিলে এই এনকাউন্টার চালায় ৷
পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার এসটিএফ খবর পায় যে শঙ্কর কানৌজিয়া তার দল নিয়ে আজমগড় এলাকায় বড় কোনও অপরাধ করার পরিকল্পনা করছে । এই তথ্য পাওয়ার পর ইন্সপেক্টর পুনীত সিং পরিহারের নেতৃত্বে দল জাহানগঞ্জ থানা এলাকায় গিয়ে তাকে ঘিরে ফেলে । এরপর তাকে গ্রেফতারের সময় শঙ্কর পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি চালাতে শুরু করে ৷ আত্মরক্ষার্থে পালটা গুলি চালায় পুলিশ ৷
পুলিশের সেই গুলিতে শঙ্কর কানৌজিয়া গুরুতর আহত হন । তাকে তাৎক্ষণিকভাবে নিকটস্থ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় ৷ যেখানে চিকিৎসক এই কুখ্যাত অপরাধীকে মৃত ঘোষণা করেন । এনকাউন্টারের ঘটনাস্থল থেকে থেকে একটি 9 মিমি কার্বাইন, একটি 9 মিমি পিস্তল, একটি কুকরি এবং প্রচুর পরিমাণে তাজা ও খালি কার্তুজ উদ্ধার করা হয়েছে ।
2011 সালে দোহরিঘাট এলাকায় ডাকাতির সময় বিন্ধ্যাচল পান্ডেকে হত্যা করার পর শঙ্কর কানৌজিয়া পালিয়ে যায় । তারপর থেকে সে ক্রমাগত অপরাধমূলক ঘটনায় জড়িত হয়ে পড়ে । 2024 সালের জুলাই মাসে সে মহারাজগঞ্জের বাসিন্দা শৈলেন্দ্র সিংকে অপহরণ করে এবং একটি লোডার গাড়ি লুট করে । খুনের পর তাঁর মাথা শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় । এই ঘটনার পর শঙ্করের উপর এক লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষণা করা হয় । এক পুলিশ আধিকারিক বলেন, "শঙ্করের অপরাধমূলক কাজের ইতিহাস সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করা হচ্ছে ।"