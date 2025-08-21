গাজিয়াবাদ, 21 অগস্ট: বলিউড অভিনেত্রী নোরা ফতেহির মারাত্মক ভক্ত ৷ সরকারি স্কুলের শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক তাঁর স্ত্রীকে বারবার বলতেন, ফিগার হতে হবে নোরার মতো আকর্ষণীয়। তাই স্ত্রীকে জোর করে ঠেলে দিতেন কঠোর শরীরচর্চার দিকে ৷ 3 ঘণ্টা ধরে জিম না-করলে মিলত না খাবার ৷ জুটত বেধড়ক মার ৷ এমনই গুরুতর অভিযোগ উত্তরপ্রদেশের গাজিয়াবাদের এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে । ওই মহিলা তাঁর স্বামী, শ্বশুর ও শাশুড়ির বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করেন।
মহিলা থানার এসিপি সালোনি আগরওয়াল জানান, এক মহিলা থানায় এসে অভিযোগ দায়ের করেন ৷ বিয়ের পর থেকে, তাঁর স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির লোকজন তাঁকে বিভিন্নভাবে হয়রানি করে আসছে ৷ মহিলার স্বামী একজন শারীরিক শিক্ষার শিক্ষক। তিনি অভিযোগ করেছেন, অভিযুক্ত তাঁকে ওয়ার্ক-আউট করার জন্য চাপ দিতেন ৷ তাঁর স্বামীর নোরা ফতেহির মতো ফিগার করতে বলেছিলেন ৷ স্বামীর কথা অমান্য করলে বেধড়ক মারধর করা হত ও তাঁকে খেতে দেওয়া হত না বলেও জানিয়েছেন নির্যাতিতা ৷ তাঁর অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের করা হয়েছে ৷ পরবর্তী আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে ৷
নোরা ফতেহির মতো ফিগার চায়
নির্যাতিতার অভিযোগ, তাঁর স্বামীর চরিত্র ভালো নয় ৷ অনলাইনে অশ্লীল ভিডিয়ো দেখেন। অন্য মহিলার সঙ্গে চ্যাটে কথা বলতেন ৷ তিনি যখন এবিষয়ে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করেন, তখন তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। তিনি ভয়ে পেয়ে আর কাউকে একথা জানাননি ৷ প্রায়শই তাঁর শ্বশুর ও শাশুড়ি স্বামীকে এবিষয়ে উস্কানি দেন। স্বামী চেয়েছিলেন, স্ত্রীর চেহারা হবে বলিউডের অভিনেত্রী নোরা ফতেহির মতো আকর্ষণীয় ৷ সেই নেশাতেই স্ত্রীর উপরে শারীরিক ও মানসিক অত্যাচার শুরু করেন।
স্বামী সরকারি স্কুলের শিক্ষক
স্ত্রী'র অভিযোগ, স্বামী তাঁকে জোর করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যায়াম করতে চাপ দিতেন ৷ উত্তরপ্রদেশের মুরাদনগরের ওই তরুণীর চলতি বছর মার্চে মেরঠের ওই শিক্ষকের সঙ্গে বিয়ে হয়। মেরঠের এক স্কুলে তিনি ফিজিক্যাল এডুকেশনের শিক্ষক ৷ বিয়েটা তাঁর স্বপ্নের মতো হোক, এমনটাই আশা করেছিলেন তিনি ৷ কিন্তু দিন গড়াতেই তা দুঃস্বপ্নে পরিণত হয় ৷ কিন্তু দিনের পর দিন অত্যাচার আর সহ্য করতে না-পেরে মুরাদনগর থানায় স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকের বিরুদ্ধে হেনস্থার অভিযোগ দায়ের করেন স্ত্রী।
স্ত্রীকে জোর করে গর্ভপাত
মহিলার আরও অভিযোগ, স্বামী প্রতিনিয়ত হেনস্থা করতেন। তাঁকে অপমান করে বলতেন যে বিয়ে করে জীবন নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তাঁকে বিয়ে না করলে, সে নোরা ফতেহির মতো কাউকে বিয়ে করতে পারত ৷ পাশাপাশি শ্বশুরবাড়ির পণের জন্য হেনস্তা এবং মারধর করতেন বলেও জানান নির্যাতিতা। বাপের বাড়ি থেকে দামি জামাকাপড়, গয়না আনার জন্য অত্যাচার করা হত ৷
এমনকী জোর করে ওষুধ খাইয়ে মহিলার গর্ভপাতও করা হয় বলে অভিযোগ করেন মহিলা। গত জুলাই মাসে অতিরিক্ত রক্তপাত ও অসহ্য যন্ত্রণা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয় নির্যাতিতাকে । পরে হাসপাতাল থেকে বাপের বাড়িতে চলে যান। কিন্তু তাতেও মানসিক অত্যাচার থামেনি। ভিডিয়ো কল করেও তাঁকে গালিগালাজ করা হত এবং ডিভোর্স চাওয়া হয় ৷ তিনি বাপের বাড়ির দেওয়া সোনার গহনাগুলি ফেরত চাইলে, তাও দেওয়া হয়নি। শেষে বাধ্য হয়ে পুলিশে অভিযোগ জানান ওই মহিলা।