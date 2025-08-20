নয়াদিল্লি, 20 অগস্ট: 'বন্ধু' দেশ রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য আমেরিকার 50 শতাংশ জরিমানা-শুল্কের কোপে পড়েছে ভারত ৷ এই পরিস্থিতিতে মিত্র দেশের পাশে দাঁড়াল ক্রেমলিন ৷ বুধবার ভারতে রাশিয়ার দূতাবাসের চার্জ ডি'অ্যাফেয়ার্স রোমান বাবুশকিন সাফ জানান, তাঁর দেশ থেকে তেল কেনার জন্য আমেরিকা ভারতকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে ৷ এর মোকাবিলায় 'বিশেষ ব্যবস্থা' আছে রাশিয়ার কাছে ৷ আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্য পাঠাতে সমস্যা হলে রাশিয়ার বাজার ভারতের জন্য খোলা রয়েছে, আশ্বাস দিলেন কূটনীতিক ৷
এই ত্রিদেশীয় টানাপোড়েনের মাঝে রাশিয়া সফরে গিয়েছেন বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর ৷ তাঁর এই সফর গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেন রোমান বাবুশকিন ৷ তিনি বলেন, "এস জয়শঙ্কর এখন মস্কোয় ৷ আগামিকাল তাঁর সঙ্গে মিস্টার লাভরভের (রাশিয়ার বিদেশমন্ত্রী) সাক্ষাৎ হবে ৷ তাঁরা বিশ্বের নানা গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু নিয়ে আলোচনা করবেন ৷"
#WATCH | Delhi | On US trade adviser stating India should stop buying Russian oil, Roman Babushkin, Chargé d'Affairs of the Russian Embassy in India, says, " ...russia is the largest producer of oil and india is the largest consumer. any kind of unilateral action leads to… pic.twitter.com/2llDm9YGfc— ANI (@ANI) August 20, 2025
2022 সালের 24 ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের কথা ঘোষণা করে রাশিয়া ৷ প্রেসিডেন্ট পুতিনের এই পদক্ষেপের পর পশ্চিমি দেশগুলির একাধিক নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়ে তাঁর দেশ ৷ সেই দুঃসময়ে রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা চালিয়ে গিয়েছে ভারত এবং কম দামে তেল কিনতে পেরেছে ভারত ৷ আজও ভারতে সবচেয়ে বেশি তেল সরবরাহকারী দেশ রাশিয়াই ৷ এ নিয়ে ইউরোপের দেশগুলি ভারতের সমালোচনা করেছে ৷
সম্প্রতি এই কারণ দর্শিয়ে ভারতের রফতানি পণ্যে 25 শতাংশ শুল্ক ছাড়াও বাড়তি 25 শতাংশ জরিমানা শুল্ক আরোপ করেছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ৷ স্বভাবত এমন চড়া হারে শুল্ক দিতে গিয়ে আমেরিকায় ভারতীয় পণ্য রফতানিতে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে ৷ প্রধানমন্ত্রী মোদি অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, তিনি কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করতে পিছু হঠবেন না ৷ এমন সময়ে ভারতের বিরুদ্ধে আমেরিকার কঠোর ব্যবস্থার সমালোচনা করে তার পাশে দাঁড়াল বন্ধু মস্কো ৷
#WATCH | Delhi | On US sanctioning 50% tariff on India, Roman Babushkin, Chargé d'Affaires of the Russian Embassy in India, says, " ..if indian goods are facing difficulties entering the us market, the russian market is welcoming indian exports..." pic.twitter.com/DjeUdmSYbJ— ANI (@ANI) August 20, 2025
ভারতে রাশিয়ার দূতাবাসের কূটনীতিক বলেন, "আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্য রফতানিতে সমস্যা হলে, রাশিয়ার বাজার খোলা আছে ৷ ভারতীয় পণ্যকে আমরা সেখানে স্বাগত জানাব ৷ এনিয়ে দুশ্চিন্তা করবেন না ৷" এই দু'দেশের মৈত্রীর সম্পর্কের কথা সর্বজনবিদিত ৷ এই বন্ধুত্বপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের সুদীর্ঘ ইতিহাস আছে ৷ শান্তিপূর্ণ ও আলোচনার পথে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানোর কথা বারবার বলেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি ৷
গত 15 অগস্ট আমেরিকার আলাস্কায় রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে এই বিষয়ে বৈঠক করেন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প ৷ বৈঠকে ইউক্রেনের সঙ্গে শান্তি স্থাপনের বিষয়টি কতদূর এগিয়েছে, তা প্রধানমন্ত্রীকে ফোন করে জানিয়েছেন স্বয়ং প্রেসিডেন্ট পুতিন ৷
Thank my friend, President Putin, for his phone call and for sharing insights on his recent meeting with President Trump in Alaska. India has consistently called for a peaceful resolution of the Ukraine conflict and supports all efforts in this regard. I look forward to our…— Narendra Modi (@narendramodi) August 18, 2025
এই বৈঠকের পরপর ফের ওয়াশিংটন সফরে আসেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভোলোদিমির জেলেনস্কি ৷ সেখানে তিনি ছাড়াও ইতালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনি, ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার, ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইম্যানুয়েল ম্যাঁক্রো, ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সভাপতি উরসুলা ভর দের লিয়েন, ন্যাটো-র প্রধান মার্ক রুট-সহ তাবড় পশ্চিমি রাষ্ট্রনেতারা ৷ সেখানে রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ থামানো নিয়ে বৈঠক হয় ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প, প্রেসিডেন্ট পুতিনের সঙ্গে একটি দ্বিতীয় ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকার কথা জানিয়েছেন ৷ সেখানে উপস্থিত থাকবেন পুতিনের সঙ্গে মুখোমুখি আলোচনায় বসবেন জেলেনস্কি ৷ মধ্যস্থতাকারী হিসাবে থাকবেন অবশ্যই ট্রাম্প ৷
এদিকে রাশিয়ার থেকে তেল কেনা বন্ধের জন্য আমেরিকার এই চাপের সমালোচনা করেন রাশিয়ার অন্যতম শীর্ষ কূটনীতিক ৷ আমেরিকার এই জরিমানাকে 'অন্যায্য' বলে উল্লেখ রোমান বাবুশকিন ৷ এই ধরনের পদক্ষেপ, নিষেধাজ্ঞা বিশ্বের অর্থনীতির স্থিরতা ও শক্তির নিরাপত্তার জন্য বিপজ্জনক বলে দাগিয়ে দেন ৷
তিনি বলেন, "ভারতের জন্য এই পরিস্থিতি চ্যালেঞ্জিং ৷ ভারতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কে যে বিশ্বাস রয়েছে, আমরা তা উপভোগ করছি ৷ দু'টি দেশের শক্তির ক্ষেত্রে কোনও বাধা এলে তার মোকাবিলায় আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷" শক্তি ক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়া সহযোগিতার এই বন্ধন এগিয়ে যাবে, আত্মবিশ্বাসী বাবুশকিন ৷
Pleased to interact with prominent scholars and think tank representatives of Russia.— Dr. S. Jaishankar (@DrSJaishankar) August 20, 2025
Discussed India-Russia relations, contemporary world geopolitics and India’s viewpoint.
🇮🇳 🇷🇺 pic.twitter.com/tzbdXKguAQ
গত সপ্তাহে আমেরিকার ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট ভারতকে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, ভারত যদি রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কেনা চালিয়ে যায়, তাহলে ফের শুল্ক আরোপ করতে পারে ট্রাম্প প্রশাসন ৷ রাশিয়ার থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর শুল্কের বোঝা চাপালেও একই কারণে চিনের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি আমেরিকা ৷ এদিকে বিশ্বে রাশিয়ার থেকে সবচেয়ে বেশি অপরিশোধিত তেল কেনে চিন ৷ প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও রাশিয়া থেকে তেল কেনার বিষয়ে পিছু হঠবে না বলেই জানিয়ে দিয়েছে ভারত ৷
এই মুহূর্তে দিল্লিকে সবচেয়ে বেশি তেল রফতানি করে মস্কো ৷ বাবুশকিন বলেন, "আসলে যারা এই নিষেধাজ্ঞাগুলো চাপাচ্ছে, তারাই সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ৷ আমরা আত্মবিশ্বাসী ভারত-রাশিয়ার শক্তিক্ষেত্রে সহযোগিতার সম্পর্ক বাইরের কোনও চাপের কাছে মাথা নত করবে না ৷ ভারতে অপরিশোধিত তেলের সর্ববৃহৎ সরবরাহকারী দেশ রাশিয়া ৷ এটা পারস্পরিক সমঝোতা না থাকলে হয় না ৷"
আমেরিকার চাপে যদি কখনও রাশিয়া তেল কেনা বন্ধ করে দেয় ভারত ? এই জবাবে বাবুশকিনের বক্তব্য, "অনুমানের জন্য বলছি, ভারত রাশিয়া থেকে অপরিশোধিত তেল কিনতে চাইল না ৷ তাতে কিন্তু পশ্চিমের সঙ্গে পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক তৈরি হবে, এমনটা নয় ৷ ওরা (পশ্চিমি শক্তি) নয়া-ঔপনিবেশিক শক্তির মতো আচরণ করছে ৷"
রাশিয়ার দূতাবাসের অন্যতম শীর্ষ কূটনীতিক জানান, 2030 সালের মধ্যে 100 বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছবে দুই দেশের বাণিজ্য ৷ এর জন্য দুই দেশই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ৷ আমেরিকার বাজারে ভারতীয় পণ্য পাঠাতে সমস্যা হলে রাশিয়ার বাজার খোলা আছে ৷ প্রতিরক্ষা ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভারত-রাশিয়ার সম্পর্কের আরও প্রসারিত হবে ৷