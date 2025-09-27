মুসি নদীতে বন্যা, ভাসল নিজামের শহর
হায়দরাবাদের নদী মুসিতে জলস্তর ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়ায় ভেসে গিয়েছে এলাকা ৷ ডুবে গিয়েছে জাতীয় সড়ক ৷ এলাকাবাসীকে ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷
হায়দরাবাদ, 27 সেপ্টেম্বর: ভারী বৃষ্টির জেরে কলকাতার পর এবার বিপর্যস্ত হায়দরাবাদ ৷ শুক্রবার ভোর থেকে রাত পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে একটানা বৃষ্টিতে হায়দরাবাদের নদী-নালা, খালগুলি উপচে পড়েছে ৷ অন্যদিকে উপরের এলাকা থেকে জল ছাড়া হয়েছে ৷ সবমিলিয়ে শনিবার সকালে প্লাবিত হয় মুসি নদীর পারের আশপাশের এলাকাগুলি ৷ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে চাদরঘাট এলাকা ৷ এখানে মুসি নদীর দু'পাড় উপচে এলাকায় জল ঢুকেছে ৷ এমনকী ঐতিহ্যবাহী পর্যটনস্থল চারমিনারও জলমগ্ন হয়ে পড়েছে ৷
শুক্রবার রাতে চারমিনারের আশপাশে থাকা প্রায় এক হাজার বাসিন্দাকে ত্রাণ শিবিরে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে ৷ ড্রোনের মাধ্যমে বাসিন্দাদের কাছে ত্রাণ সামগ্রী বিলির কাজও চলছে ৷ এদিকে জল সরাতে নদীর দু'টি জলাধারের গেট খুলে দেওয়া হয়েছে ৷ একটা সময় চাদরঘাট সেতুর উপর দিয়ে প্রবাহিত জলস্তর ছ'ফুটেরও বেশি ছিল ৷ মুসারামবাগ সেতু থেকে প্রবাহিত জলের পরিমাণ ছিল আরও বেশি ৷ মহাত্মা গান্ধি বাস স্ট্যান্ডের দিকে যাওয়ার দু'টি সেতু সম্পূর্ণ ডুবে যায় ৷ জল বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছয় । বহু যাত্রী বাসস্ট্যান্ডেই আটকে পড়েন ৷
তেলেঙ্গানার মুখ্যমন্ত্রী রেবন্ত রেড্ডি যাত্রীদের নিরাপদে বের করে আনার জন্য পুলিশ, হাইড্রা (হায়দরাবাদ ডিজ্যাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড অ্যাসেট প্রটেকশন এজেন্সি) এবং জিএইচএমসি'র (গ্রেটার হায়দরাবাদ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন) আধিকারিকদের নির্দেশ দেন ৷ তিনি নিজেও পরিস্থিতির উপর নজর রাখছেন বলে খবর ।
মুসি নদীর জলস্তর বৃদ্ধি হওয়ায় দু'পাড়ের বাসিন্দারা মধ্যরাতে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন ৷ এদিকে গত কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে হিমায়তসাগর এবং ওসমানসাগর (গান্ডিপেট)- দু'টি জলাধারই পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে । বৃহস্পতিবার রাত থেকে শুক্রবার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের ফলে দু'টি জলাধারেরই জলের স্রোত বৃদ্ধি পেয়েছে ৷ ফলে 13 হাজার 500 কিউসেক জল নীচের দিকে ছেড়ে দিতে হয়েছে ৷ উপরের দিক থেকে প্রবাহ বৃদ্ধি পাওয়ায়, গতকাল রাত 8টার পরে 35 হাজার কিউসেক জল ছেড়ে দেওয়া হয় ৷ তার ফলে মুসি নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পায় এবং আতঙ্কিত হয়ে পড়েন এলাকাবাসী ৷ সাম্প্রতিক অতীতে মুসি নদীতে এমন জলের স্রোত কখনও দেখা যায়নি ৷ মুসারামবাগ সেতুতে উড়ালপুল নির্মাণের সরঞ্জাম জলের তোড়ে ভেসে গিয়েছে ৷
নদীর উভয় পাড়ের বহু বসতি এলাকা, এমনকী আম্বেদকর বস্তিও নদীর জলে ডুবে গিয়েছে ৷ প্রশাসন কয়েকশো মানুষকে নিকটবর্তী ত্রাণ কেন্দ্রে স্থানান্তরিত করে ৷ মুসানগর এবং শঙ্করনগরের বস্তির অনেকে তাঁদের বাড়িঘর ছেড়ে ত্রাণ শিবিরে যেতে রাজি হয়নি ৷ কিন্তু বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে তাঁদের বাড়ি থেকে বের করে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয় ৷ পুলিশ এই দু'টি সেতুতে যান চলাচল বন্ধ করে দিয়েছে ৷ দিলসুখনগর এবং কোটির মধ্যে যান চলাচলের সমস্যা দেখা দিয়েছে ৷ হায়দরাবাদ পুরনিগমের কমিশনার আরভি কারনান জরুরি প্রয়োজন ছাড়া কাউকে বাইরে বেরতে নিষেধ করেছেন ৷
জল জমে যায় হাইটেক সিটির রাস্তাতেও ৷ ফলে কুলসুমপুরা থেকে পুরাণপুল, চাদরঘাট কজওয়ে ব্রিজ এবং মুসারামবাগ ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা সম্পূর্ণ বন্ধ করে দেওয়া হয় ৷ পুলিশ যান চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে ৷ পাটানচেরু মণ্ডলের ইসনাপুর এবং রুদ্ররামের মধ্যে জাতীয় 65 নম্বর মহাসড়কে হাঁটু সমান জল জমেছিল ৷ এই প্লাবনে ফসলের ক্ষতি হয়েছে ৷ মৈনাবাদ, শামশাবাদ, শাবাদ, শঙ্করপল্লী এবং গান্ডিপেট মণ্ডলের কৃষকদের সমস্ত ফসল বন্যার জলের তলায় চলে গিয়েছে ৷ প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে শুক্রবার শামশাবাদ বিমানবন্দরে অবতরণের জন্য নির্ধারিত বেশ কয়েকটি বিমানকে বিজয়ওয়াড়ায় ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে ৷ মুম্বই, কলকাতা এবং পুনে থেকে আসা তিনটি ইন্ডিগো বিমানকে শামশাবাদে অবতরণের অনুমতি দেওয়া হয়নি ৷
হায়দরাবাদের হাওয়া অফিস জানিয়েছে, একটি তীব্র নিম্নচাপ অঞ্চল পশ্চিম দিকে সরে উত্তর-পশ্চিম এবং সংলগ্ন পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরের উপর নিম্নচাপে পরিণত হতে পারে ৷ সেটি দক্ষিণ ওড়িশা এবং উত্তর অন্ধ্র উপকূলের কাছে উপকূল অতিক্রম করতে পারে ৷ এর ফলে রবিবারও হায়দরাবাদ এবং তার আশপাশের কয়েকটি জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে ৷