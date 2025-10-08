ETV Bharat / bharat

প্রথম ভারত সফরে মুম্বইয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী; নজরে দু'দেশের বাণিজ্য-বিনিয়োগ-প্রযুক্তিগত সম্পর্ক

দুই দিনের ভারত সফরে কিয়ের স্টারমারের সঙ্গে দেখা করবেন প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং ভারত-ব্রিটেনের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের দিকগুলি পর্যালোচনা করবেন।

UK Prime Minister Keir Starmer
মুম্বইয়ের ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার ((X@MEAIndia))
author img

By PTI

Published : October 8, 2025 at 9:42 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মুম্বই, 8 অক্টোবর: ভারতের আর্থিক রাজধানীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সাক্ষাতের আগে, বুধবার সকালে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমার তার প্রথম সরকারী ভারত সফরে মুম্বই পৌঁছেছেন। লন্ডন থেকে একটি ব্যবসায়িক প্রতিনিধিদলের সঙ্গে আসা স্টারমারকে ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবিশ, উপ-মুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে এবং অজিত পাওয়ার এবং রাজ্যপাল আচার্য দেবব্রত স্বাগত জানান।

ছত্রপতি শিবাজি মহারাজ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে স্টারমারের পৌঁছনোর ছবি শেয়ার করে বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল এক্স-এ একটি পোস্টে বলেছেন, "ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী কিয়ের স্টারমারকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে! বিমানবন্দরে মহারাষ্ট্র ও গুজরাতের রাজ্যপাল শ্রী আচার্য দেবব্রত তাঁকে স্বাগত জানিয়েছেন। এটি প্রধানমন্ত্রী স্টারমারের প্রথম ভারত সফর। এই সফর আমাদের শক্তিশালী ও গতিশীল ভারত-ব্রিটেন অংশীদারিত্বের এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করল।"

ভারত-ব্রিটেন কৌশলগত অংশীদারিত্ব জোরদার করার প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে বৃহস্পতিবার মুম্বইয়ে মোদি এবং স্টারমারের মধ্যে দেখা হবে। তাঁরা শহরে সিইও ফোরাম এবং গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টের ষষ্ঠ সংস্করণে যোগ দেবেন।

এই দুই দিনের সফরে, দুই রাষ্ট্রনেতা বাণিজ্য, বিনিয়োগ এবং প্রযুক্তি সম্পর্ক সহ দ্বিপাক্ষিক অংশীদারিত্ব নিয়ে আলোচনা করবেন। তারা "ভিশন 2035"-এর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ভারত-ব্রিটেনের ব্যাপক কৌশলগত অংশীদারিত্বের সকল দিকের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন, যা জুলাই মাসে ভারত-ব্রিটেন মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) এর পাশাপাশি সম্মত হওয়া 10 বছরের রোডম্যাপ। এই অংশীদারিত্বের মূল স্তম্ভগুলির উপর ভিত্তি করে গড়ে তোলা হবে।

স্টারমারের দুই দিনের ভারত সফরের সময়, তারা বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি, প্রতিরক্ষা, জলবায়ু এবং শিক্ষার মতো ক্ষেত্রে ভারত-ব্রিটেন কৌশলগত অংশীদারিত্বের অগ্রগতি পর্যালোচনা করবেন। প্রধানমন্ত্রী মোদি এবং প্রধানমন্ত্রী স্টারমার গ্লোবাল ফিনটেক ফেস্টের ষষ্ঠ সংস্করণে অংশগ্রহণ করবেন এবং মূল বক্তব্য রাখবেন। দুই নেতা শিল্প বিশেষজ্ঞ, নীতিনির্ধারক এবং শীর্ষস্থানীয় স্টার্টআপগুলির সঙ্গেও মতবিনিময় করবেন।

গেটওয়ে অফ ইন্ডিয়ার ঠিক বিপরীতে অবস্থিত হোটেল তাজমহল প্যালেসে স্টারমারের থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছে। দুপুর পর্যন্ত হোটেলে বিশ্রাম নেওয়ার পর, স্টারমার মুম্বইয়ের আন্ধেরির শহরতলিতে যশ রাজ স্টুডিওতে যাবেন।

স্টুডিওটি 1970 সালে চলচ্চিত্র প্রযোজক-পরিচালক যশ চোপড়া প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। স্টারমার যশ রাজ স্টুডিওতে প্রায় এক ঘণ্টা সময় কাটাবেন। এরপর তিনি দক্ষিণ মুম্বই ফিরে যাবেন, দুপুর 2টো 45 মিনিটে মন্ত্রকের কাছে কুপারেজ ফুটবল গ্রাউন্ডে প্রিমিয়ার লিগের একটি ম্যাচ দেখতে পৌঁছাবেন।

  1. মোদির আমন্ত্রণ ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে, আগামী সপ্তাহে ভারত আসছেন স্টারমার
  2. ভারত-ব্রিটেনের মধ্যে স্বাক্ষরিত হল মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি

For All Latest Updates

TAGGED:

KIER STARMERপ্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকিয়ের স্টারমারSTARMER ARRIVES IN MUMBAIKEIR STARMER ARRIVES IN INDIA

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

বাংলার দুর্গোৎসব অর্থনীতির বিস্ফোরণ, পঁচিশে ছাড়িয়ে গিয়েছে 1 লক্ষ কোটির গণ্ডি !

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.