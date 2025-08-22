ভাগলপুর, 22 অগস্ট: আর কয়েক মাসের মধ্যে ভোট বিহারে ৷ তার আগে রাজ্যে চলছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়া ৷ এর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিবাদ করছে বিরোধী শিবির ৷ এদিকে এই প্রক্রিয়ায় দুই পাকিস্তানি বাসিন্দার খোঁজ পেল নির্বাচন কমিশন ৷ তাঁরা ভাগলপুরের বাসিন্দা ৷ ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম দেখে হতচকিত হয়ে যায় নির্বাচনী আধিকারিকরা ৷ এবার তাঁদের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া চলছে ৷
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক তদন্ত করে জানায়, দু'জন মহিলা পাকিস্তান থেকে ভিসা নিয়ে ভারতে আসেন ৷ কিন্তু ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে তাঁরা অবৈধভাবে ভারতেই থেকে যান ৷ একজন মহিলা 1956 সালে তিন মাসের ভিসা নিয়ে ভারতে আসেন ৷ আরেকজন মহিলা তিন বছরের ভিসায় ৷ এছাড়া আরেক পাকিস্তানি পুরুষ দু'বছরের ভিসা নিয়ে ভারতে এসে থেকে যান এবং পরে আধার কার্ড পেয়ে যান ৷
ভিসার মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পরেও যাঁরা ভারতে রয়ে গিয়েছেন, তাঁদের নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ৷ তাতেই এই তথ্য সামনে আসে ৷ রিপোর্ট অনুযায়ী ওই দুই মহিলা ভাগলপুরের ইশাকচক থানা এলাকার বাসিন্দা এবং এই অঞ্চলের ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম নথিভুক্ত ছিল ৷
মন্ত্রক থেকে এই তথ্য ভাগলপুরের এসএসপিকে পাঠানো হয় ৷ এরপর পুলিশ তদন্ত করে দেখে ওই মহিলাদের কাছে ভোটার কার্ড ও আধার কার্ড রয়েছে ৷ জেলা প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে পদক্ষেপ করে এবং 7 নম্বর ফর্ম পূরণ করে তাঁদের নাম বাদ দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে ৷ দুই মহিলার মধ্যে একজনের পুত্র বলেন, "আমরা প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র দিয়েছি ৷ এরপর কী হয়েছে, বুঝতে পারছি না ৷" ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার বিষয়ে তিনি কিছু জানেন না ৷
ভাগলপুরের জেলাশাসক ডঃ নবল কিশোর চৌধরী বলেন, "আমরা দু'জনের নাম পেয়েছি, যাঁরা অবৈধভাবে ভারতে রয়ে গিয়েছেন ৷ 7 নম্বর ফর্ম পূরণ করে তাঁদের নাম বাদ দেওয়ার প্রস্তুতি চলছে ৷" এদিকে বুথ স্তরের আধিকারিক (বিএলও) ফরজানা খাতুন জানান, 11 অগস্ট স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক এই রিপোর্ট পাঠিয়েছে ৷ সেখানে পাকিস্তান থেকে ভারতে আসা দুই মহিলার পাসপোর্ট ও ভিসা নম্বর উল্লেখ করা আছে ৷